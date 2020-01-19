 Место выступления российских артистов Башарова, Колесникова и Удовиченко в Запорожье обнесли забором. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Появилось ограждение перед ДК "Днепроспецсталь". Это место где должны выступить Башаров и другие", - сообщает наш источник из Запорожья.
В то же время, как сообщает местное издание 061.ua, Башаров уже передумал ехать в Запорожье.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что СБУ не имеет претензий к посещавшим оккупированный Крым актерам из РФ Башарову, Колесникову и Удовиченко, но просит полицию усилить безопасность на их выступлении.
нічого дивного
ви зробили це разом
Т е за пару лет Вовка пообещал в Омане Суркову, что принесет Украину / \ уйлу на тарелочке ЗЕленой каемочккой
я за Зеленского и бакановское СБУ не голосовал
деньги на охрану росийских уродов - воровство из бюджета Украины.
2. Позор родному городу! Не удивительно, что от избирательного округа (№76) в ВР избрали того самого Е.Шевченко, который при посредничестве ********** телемост с Пушилиным устроил....
Такие концерты явно работают только на разкол общества. Может это и есть цель?
кидок гранати.
наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет."