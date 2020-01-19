EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество, Фоторепортаж
  2468  73
Все про:Запорожье (1577) Крым (22277) Россия (74769) артисты (204) Башаров (1)

 Место выступления российских артистов Башарова, Колесникова и Удовиченко в Запорожье обнесли забором. ФОТОрепортаж

ДК "Днепроспецсталь" в Запорожье, где планируют выступить российские артисты Марат Башаров, Сергей Колесников и Лариса Удовиченко обнесли по периметру забором.

Об этом информирует Цензор.НЕТ

"Появилось ограждение перед ДК "Днепроспецсталь". Это место где должны выступить Башаров и другие", - сообщает наш источник из Запорожья.

Место выступления российских артистов Башарова, Колесникова и Удовиченко в Запорожье обнесли забором 01
Место выступления российских артистов Башарова, Колесникова и Удовиченко в Запорожье обнесли забором 02
Место выступления российских артистов Башарова, Колесникова и Удовиченко в Запорожье обнесли забором 03
Место выступления российских артистов Башарова, Колесникова и Удовиченко в Запорожье обнесли забором 04
Место выступления российских артистов Башарова, Колесникова и Удовиченко в Запорожье обнесли забором 05

В то же время, как сообщает местное издание 061.ua, Башаров уже передумал ехать в Запорожье.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что СБУ не имеет претензий к посещавшим оккупированный Крым актерам из РФ Башарову, Колесникову и Удовиченко, но просит полицию усилить безопасность на их выступлении.

Источник: https://censor.net.ua/p3170679
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленский красные линии не переступает, он их немножко передвигает Место выступления российских артистов Башарова, Колесникова и Удовиченко в Запорожье обнесли забором - Цензор.НЕТ 9719
 показать весь комментарий
 
 
Ні, почекати, поки всі зберуться і залити все те бетоном.
 показать весь комментарий
 
У ко жній те мі ка цапські тр олі, ско ріш за все з ди-ни-рів та ли-ни-рів вла што вують "все про пало", "все по гано". Ка цапсінам тр *** роз хитувати де ржавній уст рій кра їни, щоб ле гше бу ло при єднувати но ві обл асті до нов оросії. Це сто сується як вел икої пол ітики, по ліції, осві ти, ме дицини, так і дрі бних ре портажей. Ка цапсіни, українці Зеленського пере живуть (це на 5 років), мо жливо, він ще стане па тріот ичнішим за Порошенка, який, до речі, на по чатку теж не був па лким на ціоналістом, а ось пере жити мо сковію ще раз - ми не змо жемо! Так що в бу дку, ка саби, за порєбрік! Геть!
 показать весь комментарий
 
Ти якось кумедно пишеш, що сенс написаного незрозумілий.
 показать весь комментарий
 
кацапська влада захищає кацапів
нічого дивного
ви зробили це разом
 показать весь комментарий
 
 
зелохочмошники признали территорию вокруг ДК "Днепроспецсталь " российской территорией , не иначе как .
 показать весь комментарий
 
 
За рахкнок якого бюджету їх планують охороняти від українців?
 показать весь комментарий
 
 
отого, якого не вистачило на підвищення пенсій та зарплат вчителям
 показать весь комментарий
 
 
Пока будет в стране быдло, готовое дрочить на кацапов, дела не будет...
 показать весь комментарий
 
 
это значит что правительство Украины на стороне оккупанта и поддерживают аннексию. Защищают оккупантов от народа украины.
 показать весь комментарий
 
 
По словам члена комиссии по изменению конституции России Богдана Безпалько, ему бы хотелось закрепить в основном законе РФ "право на ирреденту - воссоединение всего русского мира".
Т е за пару лет Вовка пообещал в Омане Суркову, что принесет Украину / \ уйлу на тарелочке ЗЕленой каемочккой
 показать весь комментарий
 
 
кто платит за установку забора и за охрану полицией этих уродов?

я за Зеленского и бакановское СБУ не голосовал
деньги на охрану росийских уродов - воровство из бюджета Украины. Место выступления российских артистов Башарова, Колесникова и Удовиченко в Запорожье обнесли забором - Цензор.НЕТ 6451
 показать весь комментарий
 
 
Это позор для страны и оскарбление тех кто погиб за страну и сейчас погибает.
 показать весь комментарий
 
 
Зе виконує все, що забагає москва. Вже зуб віддав.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть выступают в клетках, намордниках, и чтобы цаки надели
 показать весь комментарий
 
 
Який Іран які чорні скриньки буде віддавати? Навіть якей Науру і те нас пошле. Бо свої інтереси ми не захищаємо. Це ж треба - актори - це пропагандист. Особливо - кацапські актори. Це, як мінімум. А можливо, і співробітники спецслужб. Так було ще за совка. І так є і тепер.
 показать весь комментарий
 
 
1. Забор - это по-русски! Жаль, без колючей проволоки. Надо бы этих гастролеров в клетки поместить, как в фильме "Кин-дза-дза"...
2. Позор родному городу! Не удивительно, что от избирательного округа (№76) в ВР избрали того самого Е.Шевченко, который при посредничестве ********** телемост с Пушилиным устроил....
 показать весь комментарий
 
 
Зе , если эти москалячие лицедеи-******** будут свободно ездить и зарабатывать в Украине , то на следущих выборах я проголосую против твоей шоблы . Ферштейн Место выступления российских артистов Башарова, Колесникова и Удовиченко в Запорожье обнесли забором - Цензор.НЕТ 5198
 показать весь комментарий
 
 
-- врядли у тебя будет следующий раз, голос и выбор... Айнферштандэн? *)
 показать весь комментарий
 
Ппц) а что ты ожидал от малороса, который своими шутками оскорблял Украину, украинцев, Томос,Майдан!
 показать весь комментарий
 
Обнесли дурку парканом,потрібно стум пустити. Мерзотна влада і дебільний НАРІД.
 показать весь комментарий
 
 
нацжоны в командировку не хотят поехать? Или Рюкзаков не разрешает? На ваших глазах творится контреволюция и обеления агрессора!!! Запорожье - не спи!!!
 показать весь комментарий
 
 
Та все верно, звери должны быть в клетке, и кацапы, и кто придет на них смотреть.
 показать весь комментарий
 
Писец! И на это идут ваши налоги при убитой медицине!
Такие концерты явно работают только на разкол общества. Может это и есть цель?
 показать весь комментарий
 
 
Зачем всё это? Зачем лишний напрягать и так напряженное общество ради пары сотен ватников? Проще завернуть на границе. Нет. Срут под себя,на себя и на народ.Скоты зелёные.
 показать весь комментарий
 
А что Удивлятся , там где Выступает Бродячий Цырк его обносят Забором , что бы животные не покинули территорию
 показать весь комментарий
 
скільки там від паркану до входу ?
кидок гранати. Місце виступу російських артистів Башарова, Колеснікова й Удовиченко в Запоріжжі обнесли парканом - Цензор.НЕТ 3605
 показать весь комментарий
 
Интересно кого и от кого защищает эта зебильная власть. Клоун даже в мелочах срал на достоинство граждан и законы Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Вы совсем ох.ели *********** бакановские? Кто Законы Украины выполнять будет? Статья 331 "Пересечение государственной границы Украины любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины, но без соответствующих документов или разрешения -
наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет."
 показать весь комментарий
 
 
Друга Світова війна, початок 1944 року в м. Запоріжжя з успіхом проходять виступи гітлеровських артистів, а предки зебілів їм аплодують. Навіяло, хоча таке могло бути лише на окупованій території.
 показать весь комментарий
 
 
пора снова применить яйця с мукой, и по артистам и по зрителям тех артистов

Місце виступу російських артистів Башарова, Колеснікова й Удовиченко в Запоріжжі обнесли парканом - Цензор.НЕТ 7888
 показать весь комментарий
 
 
Госпаде, настоящих проблем что-ли нет. Топ новости про гастроли артистов.
 показать весь комментарий
 
А вышки с автоматчиками по периметру? А кинологи с собаками? Таких "ценных" кадров надо достойно охранять! Только маленький вопрос: анапуй они нам нужны??? Чтобы на их охрану тратить хоть какие-то ресурсы?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх