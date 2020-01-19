 Место выступления российских артистов Башарова, Колесникова и Удовиченко в Запорожье обнесли забором. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Появилось ограждение перед ДК "Днепроспецсталь". Это место где должны выступить Башаров и другие", - сообщает наш источник из Запорожья.











В то же время, как сообщает местное издание 061.ua, Башаров уже передумал ехать в Запорожье.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что СБУ не имеет претензий к посещавшим оккупированный Крым актерам из РФ Башарову, Колесникову и Удовиченко, но просит полицию усилить безопасность на их выступлении.