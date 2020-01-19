 Полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство требует удалить. ФОТО

Об этом в посольстве заявили 19 января, передает Цензор.НЕТ.
Дипломатическое учреждение обратило внимание на обнародованное журналистами пособие для учителей и медиков, где среди примеров символов праворадикальных движений указаны и татуировки в виде трезубца.
"Добавлять трезубец, закрепленный в Конституции национальный символ и государственный герб Украины в "Руководство по противодействию экстремизму", который контртеррористическая полиция издала для учителей и медицинского персонала - это более чем возмутительно. Никакие оправдания неприемлемы. Мы требуем удалить трезубец из руководства и требуем официальных извинений", - говорится в заявлении посольства.
17 января британское издание Guardian опубликовало перечень экстремистской символики, составленный контртеррористической полицией Соединенного Королевства. Среди примеров "праворадикальных символов" можно найти татуировку в виде украинского трезубца, а среди перечня группировок "белых шовенистов" - шеврон украинского батальона "Азов".
І звільнити дурня, який це зпробив.
И вот теперь и Англия - еще похлеще придумала.
Да и народ наш за националистов не хочет голосовать.
Так что нашим националистам следует задуматься, а все ли правильно они делают? Чем они отталкивают людей?
кроме них и Московии некому...
Но Московию на острове посылают нах..
А вообще-то не ожидал даже на цензоре в заголовке прочесть "трезубец", когда уже даже малоросы знают, что правильно "тризуб".
Герб европейської країни екстремістській знак?
Брітти ви іпанулися, чи вам Пу платить?
Во первых,каким уем символика Азова имеет отношение к Трезубу.Их зига,может и где то кому то напоминает трезуб,но тут дайте первоисточник а не вольную трактовку.
Далее,тату с Трезубом,могла быть у члена Азова,а Азов признают и очень многие экстремистской организацией.
Я не думаю что государственный герб Украины,в Британии признали экстремистским.
А деятелям в посольстве, опохмелиться после праздников срочно.
Одним словом первоисточник в студию!Желательно оригинал.
Боюсь статья здорово перекрученна.Если бы увидеть оригинал?!
Да и посольство могло изобразить ИБД особо не разобравшись.