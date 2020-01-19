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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Великобритания (2272) символика (235) экстремизм (114) Азов (247)

 Полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство требует удалить. ФОТО

Посольство Украины в Великобритании требует от контртеррористической полиции изъять из перечня экстремистской символики украинский герб.

Об этом в посольстве заявили 19 января, передает Цензор.НЕТ.

Дипломатическое учреждение обратило внимание на обнародованное журналистами пособие для учителей и медиков, где среди примеров символов праворадикальных движений указаны и татуировки в виде трезубца.

"Добавлять трезубец, закрепленный в Конституции национальный символ и государственный герб Украины в "Руководство по противодействию экстремизму", который контртеррористическая полиция издала для учителей и медицинского персонала - это более чем возмутительно. Никакие оправдания неприемлемы. Мы требуем удалить трезубец из руководства и требуем официальных извинений", - говорится в заявлении посольства.

Полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство требует удалить 01

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17 января британское издание Guardian опубликовало перечень экстремистской символики, составленный контртеррористической полицией Соединенного Королевства. Среди примеров "праворадикальных символов" можно найти татуировку в виде украинского трезубца, а среди перечня группировок "белых шовенистов" - шеврон украинского батальона "Азов".

Полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство требует удалить 02

Источник: https://censor.net.ua/p3170678
 
 
 Топ комментарии
 
дожились !!!!!!!!!!!!!!!!! Полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство требует удалить - Цензор.НЕТ 5249

при Порохе такой хер...ни не было !!!!
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а, петух двухголовый, там есть...?
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Монета Ярослава Мудрого
Полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство требует удалить - Цензор.НЕТ 8511
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Гаранты территориальной целостности подобосрались с гарантиями теперь будут искать причины что бы не выглядеть полным дерьмом.
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Я так понимаю , что друзья из-за кордону мечтают Украину сделать сырьевым придатком , ну а народ рабами. По ходу уже все становится ясно.
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Ко многим не доходит, что надо развивать свою страну самим и думать за свою страну самим, а не ждать "брацьф навек", что с востока, что с запада.
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К сожалению наши холопы не любят учить историю и не хотят понимать что у Украины нет друзей а есть только временные союзники. И нужно ВСЕ делать только на благо украинского народа а не жить по указкам и требованиям Запада и тем более кремля.
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У ко жній те мі ка цапські тр олі, ско ріш за все з ди-ни-рів та ли-ни-рів вла што вують "все про пало", "все по гано". Ка цапсінам тр *** роз хитувати де ржавній уст рій кра їни, щоб ле гше бу ло при єднувати но ві обл асті до нов оросії. Це сто сується як вел икої пол ітики, по ліції, осві ти, ме дицини, так і дрі бних ре портажей. Ка цапсіни, українці Зеленського пере живуть (це на 5 років), мо жливо, він ще стане па тріот ичнішим за Порошенка, який, до речі, на по чатку теж не був па лким на ціоналістом, а ось пере жити мо сковію ще раз - ми не змо жемо! Так що в бу дку, ка саби, за порєбрік! Геть!
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На жаль, Британія давно прокацаплена, закриміналена і омусульманена. Якщо нова влада не зможе цю систему зруйнвати, то Британія стане чиєюсь колонією.
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Что за чушь ты несёшь, во всех конфликтах, скандалах торчат уши британской спецслужбы. Они наравне с спецслужбами Израиля и США.
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Та не просто видалити - А ВИБАЧИТИСЬ
І звільнити дурня, який це зпробив.
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Многие сенаторы США просят включить некоторые наши националистические организации в списки террористических организаций.
И вот теперь и Англия - еще похлеще придумала.
Да и народ наш за националистов не хочет голосовать.
Так что нашим националистам следует задуматься, а все ли правильно они делают? Чем они отталкивают людей?
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Одталківают- бо єдині, хто Неньку боронить. Вчи мову.
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А комусь більше сподобались вила і тому назвали тризуб. Як для мене сокіл, який атакує, це круто.
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Аккаунт забанили. Я так понял это запрещенная тема.
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Нельзя говорить что это не тризуб, а сокол?
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Странный бан.Но мое мнение,если коцап,то надо банить.Кацапам тут не место.Тут люди общаются.
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Интересно, Англия назовет хоть пару случаев преступлений в Европе под знаками тризуба? А может Англию ткнуть мордой сколько бы Европе было совершено десятков и сотен преступлений и терактов под знамям Власовского флага и двуглавой курицей? В таких случаях нужно не молчать а бить в ответ по морде. Иначе Украиной будут полы в параше вытирать.
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евреи похлопотали...
кроме них и Московии некому...
Но Московию на острове посылают нах..
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При таком правлении Зедебилоидов, скоро все украинцы будут экстремистами
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Не обошлось без кацапов явно... Поліція Британії включила тризуб у список екстремістських символів. Посольство вимагає видалити - Цензор.НЕТ 7113
А вообще-то не ожидал даже на цензоре в заголовке прочесть "трезубец", когда уже даже малоросы знают, что правильно "тризуб".
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Включаем флаг британии в экстремистские символы и не паримся.
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Готуйтесь . Скоро наз будуть копати на вулицях еуропи!
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Друзья с европы улыбнулись нам звериным оскалом.
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Я люблю свою країну і служу їй зі зброєю в руках. І коли настане час , то буду стріляти по ворогам. І мені всерівно звідки вони прилізуть. Чи з заходу , чи з восходу.А бруднити Герб моєї країни можуть тільки вороги.
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Так, я пам'ятаю як ти закликав стріляти по мітингуючим перед зустріччю Зеленського з ******.
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Я думав , що в тебе краща пам*ять. Звиняй , але діалог закінчено.Не хочу сваритись з людиною , яку рахував своїм другом.
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МЗС Росії "працює", а не по курортах роз"їджає. Раша тудей гній лиє по усьому світу
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Гы-гы...так называемый волчий капкан( волчий крюк) включенный в этот перечень, является непременным атрибутом гербов нескольких немецких(австрийских) городов.
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Дааа, скудны познания в истории Украины у бритов. Ничего, исправят
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Росіяни з євреями постаралися. Помилку виправлять. Але цікаво як зебіли розкукурікалися.
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І зебіли тут же почали розповідати що на заході нам не друзі і тільки й мріють як нас завоювати. При цьому млосно закочуючи очі і уявляючи собі омріяні московські зірки.
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В нас паспорт з Тризубом.Це тепер ми всі терористи?
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І тільки расєюшка православна і скрєпна....
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Дмитре , за цю катинку тебе за бугром посадять як терориста.
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политические моменты опустим. вопрос в том, что видимо для этого были какие то конкретные причины. а вот тут уже надо разобраться. может кто то с такой символикой в британни теракты совершал. не кацапские ли агенты?
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Извиняться они не станут, как не станут извиняться американские сенаторы, критикующие Азов. Герб Украины Англией не внесен в список террористических или запрещенных символов. В данном случае они внесли в памятку символы организаций, которые считают шовинистами и экстремистами, и указывают, что в Украине, по их мнению, есть такие организации, одна из которых - полк Азов, и эти организации используют такие символы. То, что Азов за границей критикуют, и по какой причине, не секрет ни сейчас, ни при Порошенко. Кстати, обратите внимание, что в статье вообще нет речи возмущением внесения в список полка Азов - официальной структуры вооруженных сил Украины.
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Это начал Ющенко. Стандартный и проверенный ход, через фальшивый патриотизм и разжигание ненависти грабить народ. Порошенко только продолжил разжигание внутренней розни и ненависти. Продолжается и сейчас. Поэтому скулить и огрызаться бесполезно, или нужно переходить к внутренней политике с нулевой, европейской толерантности к нациям или ожидайте включения еще в массу списков и в разных странах.
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А "Серп і Молот" де?
Герб европейської країни екстремістській знак?
Брітти ви іпанулися, чи вам Пу платить?
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После отравления в Скрипалей и Литвиненко нормальные люди включили бы в список экстремистских организаций двухглавую курицу и "аквафреш". Но долбо.бы включили трезубец и символ батальона "Азов". Я думал, что в Великобритании пассивные прокацапские *********-маргиналы, типа грема филипса, не многочисленны, и занимают низшую ступень социума, ан нет и на более высшем уровне есть кацапохолуи.
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А какое отношение иудейский Азов имеет к Украине.
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ЦН,подавайте новость ,что бы потом не обосраться,и жидко не оптекать!
Во первых,каким уем символика Азова имеет отношение к Трезубу.Их зига,может и где то кому то напоминает трезуб,но тут дайте первоисточник а не вольную трактовку.
Далее,тату с Трезубом,могла быть у члена Азова,а Азов признают и очень многие экстремистской организацией.
Я не думаю что государственный герб Украины,в Британии признали экстремистским.
А деятелям в посольстве, опохмелиться после праздников срочно.
Одним словом первоисточник в студию!Желательно оригинал.
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вы серьезно думает ,что в полициях всего мира работают самые грамотные и образованые люди?
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Критерій: високий ступень дебилізму всюди однаковий?
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Я немного не верю ЦН.
Боюсь статья здорово перекрученна.Если бы увидеть оригинал?!
Да и посольство могло изобразить ИБД особо не разобравшись.
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а в ответ признать герб Великобритании екстремистским слабо? касапы так бы и сделали,а наши проглотят,поскулят и вымолят снисхождения и отмены этого неподобства, так как раз поступают со слабыми государствами,даже козломордого орла бояться замарать,а тризуб на раз два,хотя не удивлюсь если они и не знают что это герб украинский,вот такая у нас с вами "успешная" страна на мировом поприще.... стыдно....
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А назву моєї країни *Україна* ще не відмінили за бабло *уйла? Бо на кордоні виявицця, що мій пашпорт з Тризубом не є дійсним... Бубачка, ану гримни на тіх бритів, як ти вмієш! Тікі не обісрися, альфо-сомєц ти наш Поліція Британії внесла тризуб у список екстремістських символів. Посольство вимагає видалити - Цензор.НЕТ 1970
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В британии продажных чиновников коррумпированных ****** наверное самое больше. Ждите в британии катаклизм.
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