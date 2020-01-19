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Все про:Борисполь (625) Иран (835) Богачук Олег (963)

 Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Тегеране украинцами продлится до 19:00. ФОТОрепортаж

С погибшими в авиакатастрофе в Тегеране простятся сотрудники компании МАУ, родные и все желающие также смогут это сделать до 19:00 воскресенья.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Тела погибших членов экипажа и пассажиров самолета авиакомпании МАУ, который был сбит 8 января в Тегеране, после официальной церемонии прощания доставлены в Терминал "В" международного аэропорта "Борисполь", где с ними смогут попрощаться сотрудники МАУ, родные погибших и все желающие.

Прощание с погибшими продлится до 19:00 воскресенья, после чего родственники заберут тела для их погребения.

Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Тегеране украинцами продлится до 19:00 01
Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Тегеране украинцами продлится до 19:00 02
Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Тегеране украинцами продлится до 19:00 03
Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Тегеране украинцами продлится до 19:00 04
Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Тегеране украинцами продлится до 19:00 05
Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Тегеране украинцами продлится до 19:00 06
Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Тегеране украинцами продлится до 19:00 07

Автор фото — Олег Богачук

Смотрите на Цензор.НЕТ: Самолет с телами жертв катастрофы "Боинга" МАУ приземлился в "Борисполе" (обновлено). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как сообщалось ранее, самолет, доставивший на Родину останки погибших, приземлился в аэропорту "Борисполь" в 11:00. Из самолета вынесли 11 гробов, накрытых государственными флагами.

При этом на взлетном поле присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Также на Цензор.НЕТ: Водители возле "Борисполя" нажали клаксоны в память о жертвах авиакатастрофы в Иране. ВИДЕО

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/p3170669
 
 
 Топ комментарии
 
Сегодня потери на фронте... Скорбящая Шмаркля знает? Когда снова разводить войска и Хуйло поздравлять?
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Він вам вже відповів-а какая разніца?досить чекати від лайна,перетворення у людину.
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Безусловно, невероятно жаль молодых перспективных и умных ребят- пилотов и борт-проводников погибшего экипажа Боинга. Но обидно за наших Защитников, которых не только не поминают с такой помпезностью, но и в Раде ни разу не почтили минутой молчания и вставанием в этом созыве. При Порошенко, помнится, такая практика была. Хотя это такая мелочь по сравнению с тем героическим вкладом наших воинов в борьбу с ПОДЛЫМ РАШИСТСКИМ ЗВЕРЕМ! А учитывая нынешние условия ведения окопной войны типа А-ЛЯ-ТИР, то одно пребывание наших военных под снайперским обстрелом,- уже ПОДВИГ! И одного упоминания на ЦЕНЗОР.НЕТ явно недостаточно.
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"При этом на взлетном поле присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица." Мне кажется что это был сарказм... 😎
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Светлая память погибшим и земля им пухом !

"присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица."

скажите, погибшие были Воинами, защищавшими Украину на фронте ?
почему с Воинами-Героями никто так не прощается?
наоборот, Зеленский отдал раше убийц Небесной сотни, полковника СБУ Харабебюша и многих других наших Героев.
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Йшов мандрівник по місту і дивиться стоїть пам'ятник накритий покривалом. А на пам'ятнику написано «Правда». Біля пам'ятника стоїть вартовий і сторожить пам'ятник. Перехожий запитує у вартового: «Можна я подивлюся, як виглядає ПРАВДА?» А вартовий каже: «Навіщо тобі це. Вона страшна ». - «Все одно покажи. Я хочу її бачити ». - «Ну ладно, якщо хочеш.» І знімає покривало. А мандрівник злякався і каже. - «Я знав, що вона страшна, але не на стільки ...»
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Сегодня потери на фронте... Скорбящая Шмаркля знает? Когда снова разводить войска и ***** поздравлять?
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Він вам вже відповів-а какая разніца?досить чекати від лайна,перетворення у людину.
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Будут свозить работников бюджетной сферы.
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А я глянув трохи. Видно що режисер знається на зйомках шоу . Блискуча робота і режисера, і операторів.
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Безусловно, невероятно жаль молодых перспективных и умных ребят- пилотов и борт-проводников погибшего экипажа Боинга. Но обидно за наших Защитников, которых не только не поминают с такой помпезностью, но и в Раде ни разу не почтили минутой молчания и вставанием в этом созыве. При Порошенко, помнится, такая практика была. Хотя это такая мелочь по сравнению с тем героическим вкладом наших воинов в борьбу с ПОДЛЫМ РАШИСТСКИМ ЗВЕРЕМ! А учитывая нынешние условия ведения окопной войны типа А-ЛЯ-ТИР, то одно пребывание наших военных под снайперским обстрелом,- уже ПОДВИГ! И одного упоминания на ЦЕНЗОР.НЕТ явно недостаточно.
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окупанты заминировали Золотое 4,
Трагедия 32 блокпоста повторяется
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Иран не собирается отдавать черные ящики... 😬
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https://en.irna.ir/news/83639623/Iran-examining-Ukrainian-plane-s-black-box
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Щоб ви так загиблих солдат України ховали.
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путин говорил,что вКрыму за силами самооборны стали наши военные.В этом случае ,перефразируя,за иранским оператором сидел русский инструктор с расписанием вылета с аэропорта Тегеран. Иначе как можно обьяснить , что перед рейсом мау был рейс на север , и после тоже на север.
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кнопку "пуск" нажал пуйловский хищный ихтамнетский унтерменшевско-лишнехромосомный зверёк типа инструктор !
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