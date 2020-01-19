 "Он же выпивший, разве так можно?" - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует паблик PITBULL KIEV, активисты которого якобы заметили, как водитель выпившим садится за руль Range Rover возле ночного заведения. Они вызвали полицию и поехали за автомобилем.
Активисты утверждают, что манера езды у автомобиля была неадекватной, а скорость местами превышала 100 километров в час (в спальном районе) и создавала аварийные ситуации.
Когда водитель заметил, что за ним едет другая машина, он остановился и вышел разобраться. Вскоре подъехали патрульные, которые заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и потребовали документы. После того, как он несколько раз попытался "уйти домой", патрульные решили его задержать.
При задержании присутствовала жена Ершова, которая пыталась помешать его задержанию и просила не снимать процесс на камеру.
Александр Ершов, заместитель начальника Департамента ГАИ, был фактическим руководителем автоинспекции один месяц в 2015 году.
Ершова уволили после того, как у него нашли незадекларированный трехэтажный особняк в Киеве. Кроме того, тогда же стало известно, что гаишник подарил дочке на совершеннолетие незадекларированный Range Rover.
Это делается просто, там срок давности три месяца, за это время суд, зуб даю, "не успеет" винести решение, и гуляй Вася!
Или другой вариант, там с ещё вроде с регистраций драгера что не в порядке, для "продвинутых"!
Так что не мытьем, так катанием съедут. У нас весь руководящий состава мили-пилиции постоянно пяным ездит, многих привлекли к ответственности?
Просто хочу понять, что тебя двигает на такие пОсты?
Это же 2015-й год!!!
Зеленский приказал его просто уволить!
Или у зебобика мозг работает на уровне местного рынка, где всех ментов от сержанта и выше знают в лицо?
Этот экс-мусор ещё и дебил походу, корчит из себя ******** крутого феодала... Очень часто такие лохи, выходящие на разборки, получают по кумполу и лишаются своего статусного ведра...)
не верь слезам проститутки
не верь клятвам алкоголика
Иначе мы никогда не очистимся.
а,вже потім підтянулись патрульні і його пов'язали за водіння в стані алкогольного оп'яніння
"Гниль. Семья «гаишника» Ершова: «левые» миллионы, загрантуры, элитные авто и недвижимость"