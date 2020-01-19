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 "Он же выпивший, разве так можно?" - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве за вождение в нетрезвом состоянии задержали полковника милиции, бывшего начальника Государственной автомобильной инспекции Александра Ершова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует паблик PITBULL KIEV, активисты которого якобы заметили, как водитель выпившим садится за руль Range Rover возле ночного заведения. Они вызвали полицию и поехали за автомобилем.

Активисты утверждают, что манера езды у автомобиля была неадекватной, а скорость местами превышала 100 километров в час (в спальном районе) и создавала аварийные ситуации.

Когда водитель заметил, что за ним едет другая машина, он остановился и вышел разобраться. Вскоре подъехали патрульные, которые заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и потребовали документы. После того, как он несколько раз попытался "уйти домой", патрульные решили его задержать.

При задержании присутствовала жена Ершова, которая пыталась помешать его задержанию и просила не снимать процесс на камеру.

Смотрите также: Полицейские спасли пьяного водителя из застрявшего на путях автомобиля за мгновение до столкновения с поездом. ФОТО

Он же выпивший, разве так можно? - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду 01
Он же выпивший, разве так можно? - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду 02
Он же выпивший, разве так можно? - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду 03
Он же выпивший, разве так можно? - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду 04

Смотрите также: Пьяный водитель устроил ДТП в Запорожской области, 2 человека погибли, - Нацполиция. ФОТО

Александр Ершов, заместитель начальника Департамента ГАИ, был фактическим руководителем автоинспекции один месяц в 2015 году.

Ершова уволили после того, как у него нашли незадекларированный трехэтажный особняк в Киеве. Кроме того, тогда же стало известно, что гаишник подарил дочке на совершеннолетие незадекларированный Range Rover.

Он же выпивший, разве так можно? - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду 05
Он же выпивший, разве так можно? - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду 06
Он же выпивший, разве так можно? - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду 07

Источник: https://censor.net.ua/p3170660
 
   
 Топ комментарии
 
а что разве можно задерживать пьяных гаишников?
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Уволили за незадекларированное дорогое авто и особняк, а в других нормальных странах сел бы в тюрьму надолго за коррупцию и неуплату налогов.
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а что разве можно задерживать пьяных гаишников?
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наказать тех кто производил задержание!
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Оказывается можно и нужно, это вам не на россии...
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Да отмажут!
Это делается просто, там срок давности три месяца, за это время суд, зуб даю, "не успеет" винести решение, и гуляй Вася!
Или другой вариант, там с ещё вроде с регистраций драгера что не в порядке, для "продвинутых"!
Так что не мытьем, так катанием съедут. У нас весь руководящий состава мили-пилиции постоянно пяным ездит, многих привлекли к ответственности? "Він же напідпитку, хіба так можна?" - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за п'яну їзду - Цензор.НЕТ 7323
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Уже можно, но не надолго. А действующих ещё нельзя.
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Лишнехромосомное, когда по плану реформ судебной системы должны были быть реформированы низовые суды, созданные Портновым?
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Поясни, каким образом эта картинка относится к теме?
Просто хочу понять, что тебя двигает на такие пОсты?
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Уволили за незадекларированное дорогое авто и особняк, а в других нормальных странах сел бы в тюрьму надолго за коррупцию и неуплату налогов.
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Вы что?!
Это же 2015-й год!!!
Зеленский приказал его просто уволить! "Він же напідпитку, хіба так можна?" - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за п'яну їзду - Цензор.НЕТ 5786 "Він же напідпитку, хіба так можна?" - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за п'яну їзду - Цензор.НЕТ 5786 "Він же напідпитку, хіба так можна?" - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за п'яну їзду - Цензор.НЕТ 5786
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Законные основания для привлечения?)))
Или у зебобика мозг работает на уровне местного рынка, где всех ментов от сержанта и выше знают в лицо?
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ну неможе бути такого! він же чєснєйша людина!

"Он же выпивший, разве так можно?" - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду - Цензор.НЕТ 2219
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А что он там пишет? Кредит с дебетом сводит?
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То у всіх чиновників фішка така- з ручкою фоткатись, тіпа трудяги.
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лом в жопу вставили???? что его так выгнуло???....ААААААА !!!! Дак это же Сашка Ершов взяточник и пьяница,ну в смысле борцун со взяточниками и пьяницами.Ведь клин клином вышибают "Він же напідпитку, хіба так можна?" - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за п'яну їзду - Цензор.НЕТ 1786
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справжні мусора чесними в апріорі не бувають)
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Походу только расстрел в этой стране может навести хоть какой-то порядок
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Мидалек как у ряженного казачка...Гираические менты в ДОИ у нас..
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С кого начнём? А суд нужен или без суда и следствия? А как же судебная реформа от Портнова
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ага, но расстреливать начнут случайных гавриков.
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"Попали" патрульные по полной.Минимум-это в...ут,максимом-уволят "за несоответствие".
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"Когда водитель заметил, что за ним едет другая машина, он остановился и вышел разобраться."
Этот экс-мусор ещё и дебил походу, корчит из себя ******** крутого феодала... Очень часто такие лохи, выходящие на разборки, получают по кумполу и лишаются своего статусного ведра...)
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Була така гнида в ДАІ!! Відвертий корупціонер..Думаю що не все ще в нього знайшли. "Він же напідпитку, хіба так можна?" - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за п'яну їзду - Цензор.НЕТ 8670
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Если этого чмошника лишат погон и попрут со службы,значит в стране еще не все потеряно.Ну а если нет,то грош цена усем рехформам.
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Не будет ему ничего.От слова "совсем".Сейчас пойдут такие "отмазки",которые на голову нормальному человеку не налезут.Их приймут во внимание,перед "уважаемым человеком" извинятся,патрульных накажут (или уволят) и на этом всё."Ренж-ровер" едет дальше.
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Портнов своих не бросает, пойдёт на повышение при Зеленной власти,
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Ну тогда он ещё бонусом имеет уголовную статью за пользование недействительной ксивой...)
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Админка за ксиву. От 17000 до 51000 вроде, но не по нашим законам
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ви не уважні - його ще при пороху звільнили
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У него ксива просрочена. Уже выгнали. Быкует на заначки.
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Что бы ни думал Аваков. мусора иногда люди, и могут выпить.
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А вчасно посадили б, вже був би на свободі... "Він же напідпитку, хіба так можна?" - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за п'яну їзду - Цензор.НЕТ 5018
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Недельку бы отсидел в СИЗО (по закону Савченко)
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Всі ці Єршові династія мусорів з Харькова.Довелось зустрітися з його племінником з московського рввс.Сидить чмо,майор,старший слідчий,а йому і 30 років не має.На шиї золотий ланцюг в палець товщиною і думаєш це мусор чи браток із 90-х.А на лобі написано ,,дай грошей,,Захистники порядку.Що при янику,що зараз.
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не верь улыбке прокурора
не верь слезам проститутки
не верь клятвам алкоголика
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Бандуркина кузница кадров, фуле...
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Сабаков відмаже..дивиться судові рішення..даже до суда не дойде))
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А призначений на свою останню посаду в МВС він був уже у 2015 році. Хто беріг і підвищував такі кадри? (Після Майдану!).
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він звільнений без права на поновлення ще в 2015 році
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примусово підшивати таких і за їх рахунок і дійсно дієвими препаратами
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Ментяри розсобачились від безкарності. Це у них вже в крові, вони такими і здохнуть
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скажу больше, они такими и рождаются... мусорские династии... серьезно... от мусора родится мусор... рождается, растет, воспитывается мусором и становится законченным мусором... без интересов, без идеи, с единственным кредо обогащения. Мусора - не люди, как утверждает министр внутренних дел Рюкзаков
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Кланы, мафии, мусорские, судейские, прокурорские, таможенные, и т.д. дальше-кастовое общество. "Він же напідпитку, хіба так можна?" - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за п'яну їзду - Цензор.НЕТ 7376
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это какая-то информационная атака на "чесного и благородного" чиловэка. .. "Він же напідпитку, хіба так можна?" - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за п'яну їзду - Цензор.НЕТ 8349
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Щось він "нє настоящій палковник", цей Ершов, от бувштй начальник ДАІ Ворошиловградської/Луганської області, так то настоящий генерал https://www.youtube.com/watch?v=MPncbGMDp-Q http://roadcontrol.org.ua/node/782 "Він же напідпитку, хіба так можна?" - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за п'яну їзду - Цензор.НЕТ 3031
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Ой, Ви тут судите, вислухавши тільки одну сторону.
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Пора вводить расстрел для блюстителей закона нарушивших Закон!
Иначе мы никогда не очистимся.
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Бувших уже ловлять - це добре, а пора вже братися за теперішних. Слабо?
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А как активисты умудрились ехать со скоростью 50 км/ч и зафиксировать скорость 100 км/ч?????? Или они трындят, или им тоже штраф.
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можливо, в них був прилад для вимірювінная швидкості
а,вже потім підтянулись патрульні і його пов'язали за водіння в стані алкогольного оп'яніння
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Ааааа, актівісти - ну тоді все зрозуміло!
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Мусорок упрямо не хотел уверить что Пеца уже всё и порешать сразу не получится ,и то что было «лицом об асфальт « очень впечатляет
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Не комільфо якось своє бувше керівництво обличчям на бруківку ... Ні до чого доброго це не призведе. "Він же напідпитку, хіба так можна?" - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за п'яну їзду - Цензор.НЕТ 2561
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Ну да! Как можно ментов и кгб-шников задерживать?! Беспредел!
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Поражает не то что пьяный,это в порядке вещей и среди нынешних и предыдущих, нашли особняк ,крутую тачку и ......... уволили.а как же най честнейший прокурор Луценко,вечный министр мвд?
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Кто таков Ершов---- читай--
"Гниль. Семья «гаишника» Ершова: «левые» миллионы, загрантуры, элитные авто и недвижимость"
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думаю что не отвертится, патрульным- уважение, активистам, которые не проходят равнодушно мимо таких пьяных лосей- уважение, если будет в обществе такая нетерпимость к быкам и презрение, то сводки о смертях на дорогах уменьшатся
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Это тот бычара, который когда-то фигурировал в теме с трехэтажными особняками и прочими жизненными прелестями на зарплату в 12тыс.?
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