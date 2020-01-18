 Житель Харькова пришел на работу с гранатой и угрожал ее подорвать, - полиция. ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, событие произошло 17 января около 11:50 в частном предприятии по улице Животноводов в Харькове. 31-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него есть граната, которую он намерен взорвать.

Правоохранители, прибывшие по вызову, изъяли у злоумышленника опасный предмет. С разрешения мужчины также был проведен осмотр его квартиры, где полицейские изъяли еще более 400 боеприпасов. Как пояснил задержанный, патроны и гранату он привез в 2014 году из зоны проведения ООС, где служил в составе бригады и хранил их по месту жительства. Цель своего поступка мужчина объяснить не смог.

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Изъятое направлено на исследование.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. По санкциям статей мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.







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