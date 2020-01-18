EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  1495  41
Все про:Днепр_город (2918) память (974) донецкий аэропорт (487) Ян Осока (926)

 Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре. ФОТОрепортаж

В Музее АТО Днепра 18 января чествовали память "киборгов" - военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые на протяжении 242 дней держали оборону Донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева.

Об этом говорится в материале издания Информатор, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ночь с 21 на 22 января 2015 года после того, как терминалы и башня управления полетами были полностью уничтожены, закончилась оборона Донецкого аэропорта. Каждый боец, который хотя бы пару дней провел там, запомнит это на всю жизнь. Любая минута могла стать последней. И так 242 дня. Беспрерывно.

Ровно пять лет назад от неиссякаемых вражеских обстрелов упала диспетчерская вышка. Многие догадывались, что с этой даты начинается обратный отсчет обороны ДАПа, но украинские воины не отступили. Именно в тот день и родилась фраза: "Люди выдержали, не выдержал бетон", - отмечается в материале издания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "3 выстрела - 3 российских танка, из их люков вылетел сноп огня", - танкист Анатолий Скрицкий о бое на Путиловском мосту 18 января 2015 года. ВИДЕО

Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре 01
Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре 02
Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре 03
Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре 04
Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киборги" доказали: мы не отдадим ни клочка украинской земли, - Зеленский

Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре 06
Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре 07
Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре 08
Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре 09
Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре 10

Также смотрите: В память о погибших в ДАПе воинах обещаю стоять в Раде до конца, - "киборг" Костенко (Гром). ФОТО

Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре 11
Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре 12
Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре 13
Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре 14
Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре 15

Смотрите также: Стояла задача не эвакуировать, а отбить донецкий аэропорт. Но это был билет в один конец, - легендарный киборг Олег Кузьминых. ВИДЕО

Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре 16

Напомним, бои за Донецкий аэропорт продолжались с сентября 2014 года до 22 января 2015-го и стали одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками и бойцами добровольческих формирований с одной стороны и силами пророссийских вооруженных группировок и оккупационных войск с другой за контроль над Донецким международным аэропортом.

После боя 26 мая 2014 года все лето в аэропорту не происходило значительных столкновений, однако с сентября того же года начались тяжелые бои.

Украинские военные удерживали старый и новый терминалы аэропорта, опорным пунктом украинских сил был поселок Пески - через него защитникам аэропорта поставляли провизию и боеприпасы, через него осуществлялась ротация бойцов. В этом же поселке была развернута артиллерия огневой поддержки. Пророссийские силы атаковали аэропорт из прилегающего Киевского района Донецка, с территории монастыря на юге и с. Спартак на востоке.

Смотрите: "Попадание подтверждаю": украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта в районе ДАП. ВИДЕО

Пророссийские силы осуществляли систематические штурмы терминалов, занимая новые позиции, теряя их и снова готовя штурмы. Вследствие боев разрушалась инфраструктура аэропорта - в декабре 2014 года был значительно поврежден старый терминал, 13 января 2015-го окончательно упала диспетчерская башня, которую удерживали украинские бойцы. В новом терминале бои шли за различные этажи - на финальных этапах битвы украинские военные удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировались противником.

20 января 2015 года пророссийские силы взорвали новый терминал, бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалился, погребая под собой украинских защитников. 22 января 2015-го уцелевшие защитники вышли из терминала, однако много раненых и контуженных украинских бойцов попали в плен. Оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня.

За время боев украинская армия построила оборону, создав линию укреплений вокруг взлетной полосы по периметру окружающих сел - в Песках, Водяном, Опытном, у вентиляционного ствола шахты Бутовки.

Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".

Источник: https://censor.net.ua/p3170643
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре - Цензор.НЕТ 6968Дмитро Корчинський разом з Marat Rafikovych та 27 іншими особами.
22 хв ·

#Війна

Всі 8 військослужбовців ( в тому числі кілька офіцерів ) сьогодні поранені в зоні відведення Золотому.
Ворог безкарно обстрілює наші території .
Минулого року коли ми обороняли наші позиції в районі Золотого за цей період було 2 поранених бійців.
Головнокомандувач дав наказ відступати коли втрати несли вороги.
Тепер втрати несемо ми .
Україна в цьому році має там вже 16 поранених захисників, 2 героя загинули.

Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре - Цензор.НЕТ 1528
 показать весь комментарий
 
 
Це допоки Філатов мер, то там бійців вшановують.
Потім швидко забудеться... тобто нові зроблять все, щоб забулось. І настав мир з рашкою.
 показать весь комментарий
 
 
Ринат, бойці сложили голові не за Порошенко..Они - герои и память им навека!
 показать весь комментарий
 
я думаю тут не місце для дискусій.. просто пом'янемо хлопців
 показать весь комментарий
 
 
Чувак, заранее пишеться через одну літеру н.
 показать весь комментарий
 
Я кацапську мову не дуже розумію. Вибачте.
 показать весь комментарий
 
не треба перед удмурдським тарганом вибачатися.. не личить козаку
 показать весь комментарий
 
 
Шо там, у вас в Підроградє? На Нєве льод уже стал?
 показать весь комментарий
 
Ти бандерівець?
Україна. Армія. Віра. Мова.
Так? Ні ?
 показать весь комментарий
 
Так Україна для тебе Віра. Армія. Мова. Бандера.
Чи Захарченко, Моторола, «Однокласснікі», «Вконтактє»?
 показать весь комментарий
 
 
Та то такий же «українець», як і Мікіла Яновічь Азіров….
 показать весь комментарий
 
хиба можна на цій темі наживатися? май совість
 показать весь комментарий
 
Я не блюзнірствую , але здається що дебальцевський котел теж був організований . Це стратегічна залізнична розв"язка . Без цього вузла неможливо вивезти з донбасу нічого . Вивозили порожніми камази " гумконвоїв " , бо вивезти обладнання підприємств , станочне обладнання , можливо тільки залізницею ... .
 показать весь комментарий
 
хлопців пом'яни.. решта неважливо.. вони не винні в політичних негараздах
 показать весь комментарий
 
Так.
Це була частина наступальної операції Россії, з метою зламати опір українців.
 показать весь комментарий
 
Не думаю , що всі так просто Забудуть. Смерть своїх Побратимів , не думаю , що забудуть хто Накликав цю Біду на нашу Землю, Та не про це . Вшануймо тіх які Захищали і продовжують захищати рідну землю.Ті що Говорили Можем повторить ,- Повторили і Руки в Крові , незнаю , зможуть вони її Змити.Слава Україні.
 показать весь комментарий
 
 
Просто запалимо свічку за тих ,хто віддав життя за Україну!!!Слава Украине ,Героям Слава!
 показать весь комментарий
 
 
Когда: Погибших нет, только раненые. Это хуже -- потому что раненым больно! -- иногда, аж жить не хочется...
Я б за раненых строже карал.
 показать весь комментарий
 
 
В Іловайському коридорі русскіє добивали поранених...
 показать весь комментарий
 
 
Янелох высрался на защитников Украины, предал их! Отдав земли политые кровью. Эта трусливая тварь не достойна быть Украинцем. Янелоха в отставку!!! Выборы!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх