 Память защитников Донецкого аэропорта почтили в Днепре. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в материале издания Информатор, сообщает Цензор.НЕТ.
"В ночь с 21 на 22 января 2015 года после того, как терминалы и башня управления полетами были полностью уничтожены, закончилась оборона Донецкого аэропорта. Каждый боец, который хотя бы пару дней провел там, запомнит это на всю жизнь. Любая минута могла стать последней. И так 242 дня. Беспрерывно.
Ровно пять лет назад от неиссякаемых вражеских обстрелов упала диспетчерская вышка. Многие догадывались, что с этой даты начинается обратный отсчет обороны ДАПа, но украинские воины не отступили. Именно в тот день и родилась фраза: "Люди выдержали, не выдержал бетон", - отмечается в материале издания.
Напомним, бои за Донецкий аэропорт продолжались с сентября 2014 года до 22 января 2015-го и стали одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками и бойцами добровольческих формирований с одной стороны и силами пророссийских вооруженных группировок и оккупационных войск с другой за контроль над Донецким международным аэропортом.
После боя 26 мая 2014 года все лето в аэропорту не происходило значительных столкновений, однако с сентября того же года начались тяжелые бои.
Украинские военные удерживали старый и новый терминалы аэропорта, опорным пунктом украинских сил был поселок Пески - через него защитникам аэропорта поставляли провизию и боеприпасы, через него осуществлялась ротация бойцов. В этом же поселке была развернута артиллерия огневой поддержки. Пророссийские силы атаковали аэропорт из прилегающего Киевского района Донецка, с территории монастыря на юге и с. Спартак на востоке.
Пророссийские силы осуществляли систематические штурмы терминалов, занимая новые позиции, теряя их и снова готовя штурмы. Вследствие боев разрушалась инфраструктура аэропорта - в декабре 2014 года был значительно поврежден старый терминал, 13 января 2015-го окончательно упала диспетчерская башня, которую удерживали украинские бойцы. В новом терминале бои шли за различные этажи - на финальных этапах битвы украинские военные удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировались противником.
20 января 2015 года пророссийские силы взорвали новый терминал, бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалился, погребая под собой украинских защитников. 22 января 2015-го уцелевшие защитники вышли из терминала, однако много раненых и контуженных украинских бойцов попали в плен. Оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня.
За время боев украинская армия построила оборону, создав линию укреплений вокруг взлетной полосы по периметру окружающих сел - в Песках, Водяном, Опытном, у вентиляционного ствола шахты Бутовки.
Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".
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#Війна
Всі 8 військослужбовців ( в тому числі кілька офіцерів ) сьогодні поранені в зоні відведення Золотому.
Ворог безкарно обстрілює наші території .
Минулого року коли ми обороняли наші позиції в районі Золотого за цей період було 2 поранених бійців.
Головнокомандувач дав наказ відступати коли втрати несли вороги.
Тепер втрати несемо ми .
Україна в цьому році має там вже 16 поранених захисників, 2 героя загинули.
Потім швидко забудеться... тобто нові зроблять все, щоб забулось. І настав мир з рашкою.
Україна. Армія. Віра. Мова.
Так? Ні ?
Чи Захарченко, Моторола, «Однокласснікі», «Вконтактє»?
Так? Ні ?
Це була частина наступальної операції Россії, з метою зламати опір українців.
Я б за раненых строже карал.
там де падала кров... знову маки цвітуть...