 Ветеран АТО Сергей Шевченко нуждается в помощи на курс химиотерапии. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Константина Федорова, в 45 лет у бывшего бойца обнаружили острую лимфобластную лейкемию.
Денег, которые он собрал на данный момент, хватило на половину курса. Лечение прекращать нельзя, а для завершения курса нужно еще 120 тыс. грн. Отмечается, что на 16 января собрали 50 тысяч.
Карточка Приватбанка: 5168 7427 0201 4501
Сергей Шевченко в 2014-м ушел добровольцем в АТО. В районе Саур-Могилы его подразделение первым дало бой регулярным частям РФ, вторгшимся в августе 2014 года. Враг понес потери, что задержало его продвижение вглубь.
После 2014-го было еще несколько ротаций в район Мариуполя. Затем вернулся к мирной жизни, работал, держал небольшое хозяйство.
Добрі люди допоможуть, з Божою поміччю одужає.
Ні. То і питайте тепер нову владу.
А новая власть, по крайней мере, не выдвигает таких лозунгов.
When these false prophets call Him friend?
Why is He silent? Is He blind?
Are we abandoned in the end?
Let the sword of reason shine
Let us be free of prayer and shrine
God's face is hidden, turned away
He never has a word to say