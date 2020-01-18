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 Ветеран АТО Сергей Шевченко нуждается в помощи на курс химиотерапии. ФОТО

Ветеран АТО Сергей Шевченко, позывной Шева, проходит курс лечения в Николаевской областной больнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Константина Федорова, в 45 лет у бывшего бойца обнаружили острую лимфобластную лейкемию.

Денег, которые он собрал на данный момент, хватило на половину курса. Лечение прекращать нельзя, а для завершения курса нужно еще 120 тыс. грн. Отмечается, что на 16 января собрали 50 тысяч.

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Сергей Шевченко в 2014-м ушел добровольцем в АТО. В районе Саур-Могилы его подразделение первым дало бой регулярным частям РФ, вторгшимся в августе 2014 года. Враг понес потери, что задержало его продвижение вглубь.

После 2014-го было еще несколько ротаций в район Мариуполя. Затем вернулся к мирной жизни, работал, держал небольшое хозяйство.

Ветеран АТО Сергей Шевченко нуждается в помощи на курс химиотерапии 01

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Ветеран АТО Сергей Шевченко нуждается в помощи на курс химиотерапии 02
Ветеран АТО Сергей Шевченко нуждается в помощи на курс химиотерапии 03
Ветеран АТО Сергей Шевченко нуждается в помощи на курс химиотерапии 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3170641
 
 
 Топ комментарии
 
Де беруться ті хвороби...
Добрі люди допоможуть, з Божою поміччю одужає.
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Скорейшего выздоровления герою!
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Де беруться ті хвороби...
Добрі люди допоможуть, з Божою поміччю одужає.
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ГДЕ ГОСУДАРСТВО ? ГДЕ СВЫНЯ МАЛЬДИВСКАЯ С ТОМОСОМ И КАТЕРАМИ , ГДЕ ФОНД ГОПНИКА АХМЕТОВА ?
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Слишь ты чмо опущеное смотри что бы тебя за такой базар не прикопали в посадке закрыватель диванный...
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Я, конечно, извиняюсь, но лозунг армия-мова-вира, вроде бы, не он придумал. Как гласит англйиская народная мудрость, practice what you preach.
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А ви обрали той лозунг ?
Ні. То і питайте тепер нову владу.
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Смысл было выбирать лозунг, т.е. слова? За которыми ничего не стояло? Было пять лет, чтобы воплотить этот лозунг. Результат - налицо.
А новая власть, по крайней мере, не выдвигает таких лозунгов.
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ГДЕ ГОСУДАРСТВО ? ГДЕ ЯНЕЛОХ ОМАНСКИЙ С ПУСТОЙ ГОЛОВОЙ, ГДЕ ФОНД ГОПНИКА КОЛОМОЙСКОГО ?
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Где я Живу ? Чтобы Воину шкребли по сусекам . ?
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нема Бога.. або Motörhead - God Was Never On Your Side і тра слухати
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це сумна пісня... автор співав перед власною смертю..
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If God is wise, why is He still
When these false prophets call Him friend?
Why is He silent? Is He blind?
Are we abandoned in the end?
Let the sword of reason shine
Let us be free of prayer and shrine
God's face is hidden, turned away
He never has a word to say
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Химиотерапия есть в Краматорске,в онкоцентре
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Хочу видеть здесь Ляшко , бабу юлю , медвейчука , ахметова , бойко , Свыню , и остольное одоробло.
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А от меня маленький перевод . Выздоравлюй хлопче .
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Всі люди піддаються хворобам, і ніхто від цього не застрахований. Багато говорять про Реформу, ті , що Прийшли , Пів року говорили , що попередники винуваті ,- Людині необхідна допомога уже Зараз.Бажаю Вилікуватись і забути про все Як страшний сон.
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від такого не виліковуються, курси хіміотерапії, а потім період ремісії і через певний термін перевірка і за аналізами знову хімія. Це при сприятливому перебігу. Навіть при цьому це бомба на все життя і невідомо коли вона вибухне. Можу побажати тільки удачі.
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Где министерство ветеранов !!!!!Падлюки все !!А сами ветераны что молчат Каждый хочет урвать себе !!!СТЫДОБА !!!
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Отправьте человеку любую сумму,подарите ему надежду!
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