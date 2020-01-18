 Ветеран АТО Сергей Шевченко нуждается в помощи на курс химиотерапии. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Константина Федорова, в 45 лет у бывшего бойца обнаружили острую лимфобластную лейкемию.

Денег, которые он собрал на данный момент, хватило на половину курса. Лечение прекращать нельзя, а для завершения курса нужно еще 120 тыс. грн. Отмечается, что на 16 января собрали 50 тысяч.

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Сергей Шевченко в 2014-м ушел добровольцем в АТО. В районе Саур-Могилы его подразделение первым дало бой регулярным частям РФ, вторгшимся в августе 2014 года. Враг понес потери, что задержало его продвижение вглубь.

После 2014-го было еще несколько ротаций в район Мариуполя. Затем вернулся к мирной жизни, работал, держал небольшое хозяйство.

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