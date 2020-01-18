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 Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 72-й ОМБр Игорем Химичуком пройдет на Житомирщине. ФОТО

В понедельник, 20 января, в городе Чуднов Житомирской области начнется церемония прощания с Игорем Химичуком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, начнется мероприятие 20 января в 11:00 по адресу: Чуднов, ул. Героев АТО, 35.

Игорь Игоревич Химичук родился 7 июня 1990 года. Служил старшим солдатом, водителем отделения обеспечения 72-й отдельной механизированной бригады (был командирован в зону ООС с должности водителя отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области). Погиб 16 января около 14:00 в районе поселка Новозвановка Попаснянского района Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Погибшего на Донбассе украинского воина Сергея Дычека похоронили в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж

У него остались мать, две сестры, жена и маленький сын.

Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 72-й ОМБр Игорем Химичуком пройдет на Житомирщине 01

Также смотрите: С воином 93-й ОМБр Сергеем Рацуном, погибшим в зоне ООС 5 января, простились на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3170636
 
 
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Спи спокійно, Воїне...
Мир твоїй душі.. Царство Небесне...
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Путін їбашит наш народ,а то непрозуміння його вітає.І хто тут дурний?...
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С чего ты взял что кто то дурной? Предатели могут действовать вполне осознанно и хитро. Единственно кто дурной то уж точно не хутин и не кловун, а 73% нарита. Это да, эти реально тупые, тут без вопросов.
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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А вот и новости о реальных потерях ВСУ подоспели, а не штабные ЗЕпобрехеньки про "ихтамнетов"
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Вечная и светлая память Игорю.......Пусть покоится с миром........
Родным и близким искренние соболезнования.
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За шо ненавижу порохоботов ? Они даже в трауре " срут " . Слава герою ! Земля пухом !
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В каком таком трауре ЗЕбил? По версии ЗЕштаба никаких потерь нет. Откуда траур? Ты что не веришь ЗЕкоманде?? Говорят же тебе - потерь нет.
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Каждую неделю Украина хоронит своих героев только главнокомандующий он же президент засунул свой язык в одно место ни слова об обстрелах ни слова о памяти погибших то оманы то корпративы а вообще честно он вообще не нужен просто пешка безвольная и безмолвная
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Хвала, честь і вічна слава Українському воїну.

"Візьми мати піску жменю,
посій його на каменю,
вставай рано з зіроньками,
вмивай пісок слізоньками,
як той пісок зі сліз зійде,
тоді син твій з війська прийде.

Нема з піску нема сходу,
нема сина із походу,
нема піску вода змила,
нема сина куля взяла".

Україна або смерть!
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