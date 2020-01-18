 Зеленский похвастался пряником от детей Донбасса. ФОТО

Фото подарка глава государства опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка. Так до сих пор именуют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области. Этот пряник в форме Украины - доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостная, неделимая и единая", - написал Зеленский.





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