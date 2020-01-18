 Зеленский похвастался пряником от детей Донбасса. ФОТО

Фото подарка глава государства опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка. Так до сих пор именуют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области. Этот пряник в форме Украины - доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостная, неделимая и единая", - написал Зеленский.
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нада кому?
- владимирилич...там вам ходоки из новосибирска рыбу в корзине принесли
- да? и сколько ж они бедные топали ?
- десять суток... на перекладных
- это в такую то жару... да десять суток.. да с рыбой ... даа....
а давай-ка, наверное, эту рыбу... ее детям что ли отдадим...им нужнее
Помните, был такой старый, донбасский питар... который нашим солдатам принес мед, а внутри была граната?
«В родном городе».Как-то, заполняя
какую-то анкету или список, Николай спросил его, гдеон родился. - В Нью-Йорке, - спокойно ответил Черевичный. - Брось дурака валять! У меня времени нет. Где
ты родился, я спрашиваю. - В Нью-Йорке, я ж говорю, - и улыбнулся. -
Это в Сталинской области.Поселок такой
фабричный есть. В Дзержинском районе. Честное слово! Можешьв паспорте
посмотреть. - Неужели есть? Оказалось, что действительно есть. - Так, может, и Нью-йоркский райком партии
есть? - Нет, райкома нет. А поселковый Совет
Нью-йоркский есть. И
председателем его
был до войны человек по фамилии Дэвис.
..резидент ЗЕбіл капітулянт злочинно потайки їздив у Оман з метою таємно від Українського народу зустрітись з ворогом України помічником президента РФ В.Сурковим. Такі дані з'явилися згідно з достовірної інформацією з офісу ...резидента, дійсно, ЗЕбіл капітулянт таємно зустрічався з помічником фюрера РФ фашиста )(уйла з нашим лютим ворогом В.Сурковим. І чому ця приховано зустріч була саме в Омані? Тому що злочинниць Сурков - під санкціями. А про що таємно могли домовлятися продажний ...резидент - капітулянт з ворогом фашистом оккупантом, та ще секретно потайки? Мабуть мова шла про капітуляцію України, і знищення її як держави.