EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  4934  122
Все про:дети (3823) Зеленский (4303) подарок (111) Донбасс (20466)

 Зеленский похвастался пряником от детей Донбасса. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский показал подарок, который ему прислали дети из прифронтового поселка в Донецкой области.

Фото подарка глава государства опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка. Так до сих пор именуют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области. Этот пряник в форме Украины - доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостная, неделимая и единая", - написал Зеленский.

Зеленский похвастался пряником от детей Донбасса 01
Зеленский похвастался пряником от детей Донбасса 02

Читайте также: Страна хочет увидеть альфа-руководителя, дуче, команданте, - экс-глава Киевской ОГА Бно-Айриян

Источник: https://censor.net.ua/p3170627
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, а для діток президент зіграє
Зеленский похвастался пряником от детей Донбасса - Цензор.НЕТ 8446
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Соєвих штирить непадєцкі Зеленський похвалився пряником від дітей Донбасу - Цензор.НЕТ 4690
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
жаба душит шо не отщипнут пряника
 показать весь комментарий
 
за то прибацаные довольны . Вовке сегодня не остался без сладкого . да ? Зеленський похвалився пряником від дітей Донбасу - Цензор.НЕТ 7150
 показать весь комментарий
 
 
а детки в курсе что Нелоху все равно в форме чего будет пряник . в форме Украины или в форме России . ему все равно "какая разница "
 показать весь комментарий
 
 
есть хорошие женские лапти для приема на высшем уровне
нада кому?
 показать весь комментарий
 
 
Конфетки - бараночки в ход пошли... **** мацковская.
 показать весь комментарий
 
 
Згадаймо своє дитинство і запитаймо себе - хто з нас добровільно дарував дорослим пряники?..Ніхто...Тому пожаліймо донецьких дітей,яких на свята приїхав пограбувати президент...Хоч на один пряник - але все одно втіха...І це не жарти,це - стиль життя,який ми ще в повній мірі відчуємо...
 показать весь комментарий
 
 
Если детки реально проукраинские то могли и подсыпать(надеюсь). Бо сепарки его сильно любят и лелеят.
 показать весь комментарий
 
***
- владимирилич...там вам ходоки из новосибирска рыбу в корзине принесли
- да? и сколько ж они бедные топали ?
- десять суток... на перекладных
- это в такую то жару... да десять суток.. да с рыбой ... даа....
а давай-ка, наверное, эту рыбу... ее детям что ли отдадим...им нужнее
 показать весь комментарий
 
 
А могли и БАНКУ МЕДА....

Помните, был такой старый, донбасский питар... который нашим солдатам принес мед, а внутри была граната?
 показать весь комментарий
 
 
Виктор Некрасов
«В родном городе».Как-то, заполняя
какую-то анкету или список, Николай спросил его, гдеон родился. - В Нью-Йорке, - спокойно ответил Черевичный. - Брось дурака валять! У меня времени нет. Где
ты родился, я спрашиваю. - В Нью-Йорке, я ж говорю, - и улыбнулся. -
Это в Сталинской области.Поселок такой
фабричный есть. В Дзержинском районе. Честное слово! Можешьв паспорте
посмотреть. - Неужели есть? Оказалось, что действительно есть. - Так, может, и Нью-йоркский райком партии
есть? - Нет, райкома нет. А поселковый Совет
Нью-йоркский есть. И

председателем его
был до войны человек по фамилии Дэвис.
 показать весь комментарий
 
 
Вдавися курва жидівська тим пряником
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський похвалився пряником від дітей Донбасу - Цензор.НЕТ 6388

..резидент ЗЕбіл капітулянт злочинно потайки їздив у Оман з метою таємно від Українського народу зустрітись з ворогом України помічником президента РФ В.Сурковим. Такі дані з'явилися згідно з достовірної інформацією з офісу ...резидента, дійсно, ЗЕбіл капітулянт таємно зустрічався з помічником фюрера РФ фашиста )(уйла з нашим лютим ворогом В.Сурковим. І чому ця приховано зустріч була саме в Омані? Тому що злочинниць Сурков - під санкціями. А про що таємно могли домовлятися продажний ...резидент - капітулянт з ворогом фашистом оккупантом, та ще секретно потайки? Мабуть мова шла про капітуляцію України, і знищення її як держави.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх