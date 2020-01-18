 Пьяный дебошир ударил в лицо полицейского в столичном метро. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника управления полиции в метрополитене Михаила Никонова.

"Старший сержант полиции, который нес службу по обеспечению общественной безопасности и порядка, в вестибюле станции метро обнаружил двух граждан с явными признаками опьянения. Полицейский объяснил мужчинам, что пользоваться услугами метрополитена в таком состоянии запрещено и предложил воспользоваться другим видом транспорта. На замечание полицейского мужчины начали агрессивно вести себя, высказываться нецензурно, угрожать, а затем один из них ударил милиционера в лицо. Полицейский, применив меры физического воздействия и специальные средства, задержал злоумышленника на месте и вызвал следственно-оперативную группу для документирования события", - добавил Михаил Никонов.

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44-летнего правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве уже сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.