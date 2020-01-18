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Все про:Метрополитен (649) нападение (1804) Нацполиция (10752)

 Пьяный дебошир ударил в лицо полицейского в столичном метро. ФОТО

На станции "Контрактовая площадь" мужчина в состоянии алкогольного опьянения не захотел выполнять просьбу полицейского покинуть метро и вместо этого напал на него.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника управления полиции в метрополитене Михаила Никонова.

"Старший сержант полиции, который нес службу по обеспечению общественной безопасности и порядка, в вестибюле станции метро обнаружил двух граждан с явными признаками опьянения. Полицейский объяснил мужчинам, что пользоваться услугами метрополитена в таком состоянии запрещено и предложил воспользоваться другим видом транспорта. На замечание полицейского мужчины начали агрессивно вести себя, высказываться нецензурно, угрожать, а затем один из них ударил милиционера в лицо. Полицейский, применив меры физического воздействия и специальные средства, задержал злоумышленника на месте и вызвал следственно-оперативную группу для документирования события", - добавил Михаил Никонов.

Пьяный дебошир ударил в лицо полицейского в столичном метро 01

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44-летнего правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве уже сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3170622
 
 
 Топ комментарии
 
Он ещё сидит ? Я себе представляю что бы с ним было , если бы он ударит полицейского в Дании . Мне один человек раскатывал , как он в Копенгагене был пьяным и толкнул полицейского в груд . Так полиция его так молотила , что он в трусы наделал .
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пятерик мотанет или условник дадут?
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Бухонул-сиди дома и не ищи приключений на жопу!Или на такси едь,чтоб не вонять своим перегаром из перекошенного ебала на людей
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там паравозом приш'ють на червонєц строгача
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музчіни напевно зебіли-таких відпустять ще й вибачення попросять
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В зависимости от того чего правонарушитель хотел от этого махача с копом...если дурку на копа гнал по пьяне- то откупится!А если хотел спрятаться на зону(есть такая мода у урок бить показательно копа...что бы сидеть по уважаемой статье),то года через три,по досрочке выйдет!!!
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Может мотанет, а может через месяц его "задержат", как суперкиллера, по какому-нить нашумевшему висяку.
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Он ещё сидит ? Я себе представляю что бы с ним было , если бы он ударит полицейского в Дании . Мне один человек раскатывал , как он в Копенгагене был пьяным и толкнул полицейского в груд . Так полиция его так молотила , что он в трусы наделал .
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так в Дании кроме полицейских никто по улицам не ходит..
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В смысле надо было для начала найти толпу полицейских в Дании, что в обычной обстановке весьма затруднительно, так что твоему приятелю надо было ещё залезть в толпу полицейских на каком нибудь общественном мероприятии или митинге.
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Ты что куришь, что такой бред несёшь? В полицейском участке нет полицейских ?
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так твой кореш зашел в участок и толкнул полицейского?
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Обязательно заходить на участок ? Полиция задержанных сама туда не привозить ? И ещё , патрулирование города , делают в составе 2- х полицейских , это как минимум , а вечером особенно в пятницу и субботу патрулируют и на бусах по 8 или даже больше человек . 8 полицейских это уже толпа или ещё нет ? Или от 50 , тогда толпа ?
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В Дании на полицейских нет вообще а если появляются то сразу получают по сусалам .
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встретить там мусора этот как трехногую балерину на лестничной клетке)
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Дурак думкою богат ? В Дании есть полицейские и на каждом углу , просто такие как ты этого не могут понят , что много полицейских патрулирует город по гражданскому . Много ездят машин гражданских с полицейскими . Машина как машина , едет как все , но когда нужно , она превращается в полицейскую машину. Меня самого раз уже 10 менты останавливали на гражданской машине и без формы полицейской .
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и толпа полицейских превысила пределы мер, необходимых для задержания лица? Их всех судили потом?
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Вот это чел для "статистики" .....ребята полицейские по 10....рискуя жизнью и общаясь с ублюдками разных мастей....а культура менагеры по 500 тыш.....
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Кто разрешал пьяному полицейскому трогать и оскорблять людей ,он шо имел экспертизу которая подтвердила опьянение ,а вдруг человек перенёс инсульт и ему просто плохо ,короче ,мусора гнать поганой метлой и под суд . Пьяный дебошир ударил в лицо полицейского в столичном метро - Цензор.НЕТ 5766
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Бухонул-сиди дома и не ищи приключений на жопу!Или на такси едь,чтоб не вонять своим перегаром из перекошенного ***** на людей
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Ежели привести полную (секретную?) статистику ударов от полиции и ответок задержанных нею - победителем на ринге будет доблестная полиция.
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Пристрелить пьянь на фиг! Развели ***₽тво! ( Замах на життя поліцейського повинен каратись обов'язково , як у всіх цивілізованих країнах)
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одно уточнение .... хотим что бы как в цивилизованных странах защиту полицейского ? Я не против ,но я и не против что бы наших ментов-полицейских лишали пенсий,выслуги,работы ... за не полицейские дела... как вымагательство ,крышевания,пьянки,... как гулять так и отвечать
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вотэтановасть.. у палицейского есть лицо
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Пацана не увольте , Он не виноват , что сделал замечание , Он в этом раскаялся Уже и больше не будит.
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Если он герой АТО, то извиняться и отпустят.
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