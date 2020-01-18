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 Восемь подпольных игорных залов прекратили работу за минувшие сутки, - Нацполиция. ФОТО

За минувшие сутки полицейские закрыли восемь подпольных интерактивных клубов: по одному в Полтавской, Запорожской, Закарпатской и Харьковской областях, а также по два в г. Днепр и Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По результатам проведенных мероприятий изъято 127 единиц игрового оборудования, в том числе 105 единиц компьютерного оборудования, 8 игровых автоматов и 14 единиц другого оборудования, стоимость которого, по предварительным данным, достигает 400 000 гривен.

Восемь подпольных игорных залов прекратили работу за минувшие сутки, - Нацполиция 01

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В полиции отметили, что информацию о деятельности одного из игорных заведений, работа которого было прекращена на территории Киевской области, сообщили граждане на правительственную "горячую" линию.

Источник: https://censor.net.ua/p3170616
 
 
 Топ комментарии
 
Так до Авакова це питання й став. Чому він раніше не зробив цього.
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Питання, а чому при попередній владі не було цього?
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Так до Авакова це питання й став. Чому він раніше не зробив цього.
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Ти чудово розумієш, що я мав на увазі...
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Уже легалізували. Тепер ці лохотрони працюватимуть цілком офіційно...
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