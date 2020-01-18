 Полиция в Киеве пресекла работу нелегального "детсада", где в антисанитарии удерживали 11 детей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщили в столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Подпольный детский сад открыли в частном доме на улице Достоевского Подольского района.
Полицейские обратили внимание на дом после анонимного звонка. На улице обнаружили 11 детей и мужчину. Увидев полицейских, он сразу завел детей в дом и от общения отказался.
В доме полицейские обнаружили еще двух женщин, которые не имели никакого отношения к детям.
"Пребывание детей в этом помещении представляет для них опасность - несоблюдение санитарно-гигиенических требований, отсутствие соответствующей пожарной безопасности, несоответствие нормам питания", - пояснил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.
После обыска в так называемом детском саду детей передали родителям.
но это немного другой случай, очень прискорбный
до детей, где детсады, мрази ?
кроме того, у меня племянница дважды была отравлена в столовой
сш№6 , Кременчуг, и жертв было не один десяток,
а поо пожары под надзором мусоров ?
рассказывай басни кому то другому,
мусора нанесли детям тяжёлые моральные травмы,
вооруженные подонки похитили детей
в данном случае ерунду пишешь исключительно ты и подлизываешь нашей факаной системе
муссорам делать нечего...
если бы детям там было бы плохо, то родители их бы туда не отдали...
мрази не приезжают ...
были случаи МАССОВОГО отравления в ШКОЛЬНОЙ столовой,
и ничего, нормик
«нелохам» нужен материал
оформляй его куда хочешь, как появится
вот и весь смысл мусорского движения - бабло
может и присягу давал ?
анонимный звонок? какая-то п*дла соседская позавидовала...
так что хватит подрабатывать анусом, заплати налоги
сцуки, строят коробки спальные, а в сад нужно очередь занимать минимум за 3 года!!!!