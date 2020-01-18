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 Киевские новости, Общество
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Все про:дети (3823) Киев (18441)

 Полиция в Киеве пресекла работу нелегального "детсада", где в антисанитарии удерживали 11 детей. ФОТОрепортаж

В Киеве функционировал частный детский сад, где в ненадлежащих условиях пребывали 11 дошкольников.

Об этом сообщили в столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Подпольный детский сад открыли в частном доме на улице Достоевского Подольского района.

Полицейские обратили внимание на дом после анонимного звонка. На улице обнаружили 11 детей и мужчину. Увидев полицейских, он сразу завел детей в дом и от общения отказался.

В доме полицейские обнаружили еще двух женщин, которые не имели никакого отношения к детям.

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Полиция в Киеве пресекла работу нелегального детсада, где в антисанитарии удерживали 11 детей 01
Полиция в Киеве пресекла работу нелегального детсада, где в антисанитарии удерживали 11 детей 02
Полиция в Киеве пресекла работу нелегального детсада, где в антисанитарии удерживали 11 детей 03
Полиция в Киеве пресекла работу нелегального детсада, где в антисанитарии удерживали 11 детей 04
Полиция в Киеве пресекла работу нелегального детсада, где в антисанитарии удерживали 11 детей 05

"Пребывание детей в этом помещении представляет для них опасность - несоблюдение санитарно-гигиенических требований, отсутствие соответствующей пожарной безопасности, несоответствие нормам питания", - пояснил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

После обыска в так называемом детском саду детей передали родителям.

Источник: https://censor.net.ua/p3170598
 
 
 Топ комментарии
 
мусора хотели поживиться, но у детей не было денег ...
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нормальная домашняя обстановка...
муссорам делать нечего...
если бы детям там было бы плохо, то родители их бы туда не отдали...
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когда детей в школах кормят помоями и они травятся, то
мрази не приезжают ...
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мусора хотели поживиться, но у детей не было денег ...
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А полиция разобралась с убийцами 4летнего мальчика Кирилла Тлялова? По которому, как по мишени, стреляли мусорские подонки. Хоть кто-то сидит за это? Насколько я знаю, последнюю гниду выпустили под домашний арест. Полиция в Киеве пресекла работу нелегального "детсада", где в антисанитарии удерживали 11 детей - Цензор.НЕТ 412
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не разберутся, кто сделал выстрел установить невозможно,
но это немного другой случай, очень прискорбный
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подонки мусорские, мрази и ублюдки, добрались
до детей, где детсады, мрази ?
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Ты что пишешь? Это нормально детей содержать в таких условиях? А кто этот мужик? У него есть педагогическое образование? Может он педофил и они порно снимают в этом притоне.Защитник хренов.
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Да. а мамы приводят туда своих детей. за деньги. Вот же типилл зеголовый.
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ларыся, пед образование покупается, как и другое, поспорим ?
кроме того, у меня племянница дважды была отравлена в столовой
сш№6 , Кременчуг, и жертв было не один десяток,
а поо пожары под надзором мусоров ?
рассказывай басни кому то другому,
мусора нанесли детям тяжёлые моральные травмы,
вооруженные подонки похитили детей
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Если так рассуждать, тогда давайте вместо официальных дет учреждений создавать притоны, где детей будут насиловать и снимать порно, и проверять не надо,зачем и разрешение не надо ,зачем? Все равно все покупается. Логика топорная.
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ты еще про санкнижку вспомни, которая 500 гривасов пройти стоит
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Какая разница сколько стоит? Все должно быть официально и дано разрешение чтобы было с кого спросить. А тут случайные люди. В стране педофилия процветает , а ему все пох.
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Вы своими педофилами уже задрали, лярвы куриные. Вы, суки конченные, "яжематери" больше детей убиваете чем, высосанные из пальца пИдАфилы.
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мусора (др слов нет) нахлобучили садик, потому что нет разрешительных документов и лицензий - читай бабло не занесено. законно работать в это сфере нереально. или космически дорого. причем наличие лицензий и проверок не гарантия санитарии и пожарной безопасности. тебе достаточно просто зайти в пару недорогих законных садиков.

в данном случае ерунду пишешь исключительно ты и подлизываешь нашей факаной системе
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Все что с детьми связано должно быть официально.Детей легко использовать в криминальных целях. Своих детей можешь отдавать любому криминалу, может посадят, а за других не расписывайся.
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о чем вы говорите, главнокомандующий не служил ни дня, глава сбу, минобороны и много кого еще у власти без профильного образования, а вы от воспитателей чего-то требуете. какая разница? а вообще может давайте к вам с полицией придем, вдруг вы там у себя в квартире шпион-диверсант и планируете какие-то козни?
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Если ты против полиции, то пишешь не в том месте. Тут о детях и полиция правильно поступила.
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нормальная домашняя обстановка...
муссорам делать нечего...
если бы детям там было бы плохо, то родители их бы туда не отдали...
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денег хотят, они тоже Нелохи, как Зеленский
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тем , кто заспамил, неужели есть только один «нелох» ?
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Ненормальная обстановка и подозрительная.
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Есть и я их по притонам не водила. Вы что сегодня родились? Не знаете что в стране происходит? Все что с детьми связано должно быть официально оформлено.
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Могло быть и по лучше. Зашли явно не в лучший момент и искали возможность сделать кадры по ужасней. Кроме как склада моющих средств и прочей бытовой химии под мойкой так и ничего не нашли. Вообще дети и порядок - понятия не совместимые, если не применять методы, которые явно не понравятся большинству мамашек.
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когда детей в школах кормят помоями и они травятся, то
мрази не приезжают ...
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сш№6, Кременчуг, за время учёбы племянницы дважды
были случаи МАССОВОГО отравления в ШКОЛЬНОЙ столовой,
и ничего, нормик
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когда в группе по 38 детей при норме 25 так ***** никто не приезжает...
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аффтар у заголовку прям про "бухенвальд" напісяв ...краще нехай зайде до офіційних дитсадків на кухню без попередження ...чи туди "рознарядку" не дали ...
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мусорам главное лохов нахлобучить
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пол чистый стулья чистые сидят дети едят, пришли козлы все испортили. Теперь родителям нужно работу бросать и искать куда пристроить ребенка.
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по сути мусора похитили детей, нанесли им тяжкие моральные травмы
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Не все родители могут позволить детские частные сады от 10000 грн!
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Отдавать детей абы кому -это ненормально. Родители придурошные.
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Да. Проходили мимо с детьми - глядь - дядька. А не оставить там нам своих детей - подумали родители. И оставили.
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скоро мусора будут врываться в дома и отбирать детей,
«нелохам» нужен материал
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Хватит тупой базар тут устраивать. Все что касается детей должно быть официально оформленно.
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здесь тупости вы пишете, командовать своим помётом будешь,
оформляй его куда хочешь, как появится
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Не хами,быдло. Твои высеры тут никому не нужны. Ублюдок. Накарябал всякую хрень, видно сам педофил.
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Если не могут позволить пусть не рожают.
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твари, легальный садик/школа в киеве 5/10 косарей в месяц,
вот и весь смысл мусорского движения - бабло
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Ну и где "антисанитария"? Под умывальником в тумбе стоят моющие средства.
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это конечно преступление, а вот когда пьяные мусора застрелили 4-х летнего пацана - то там что-то расследование не получилось
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ну конечно! а что хотели увидеть? столовку как в верховной зраде?
анонимный звонок? какая-то п*дла соседская позавидовала...
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А дома у этих детей сплошная санитария????? Ахаха))))
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В садики очередь по 5 лет. Родакам этот садик может как спасение был
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c мусорами и тётушками с районо не поделились доходами. За легальный частный сад плати 10К, там детки платили по 5К. Вот и вся математика.
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У большинства ресторанов и фаст-фудов Украины, дела обстоят намного хуже с антисанитарией! Тут еще *идеальная чистота* получается по сравнению с ресторанами! Банка меда стоит рядом с *химией* этого делать нельзя! А за отравление детей, взрослых, кто-то сидит? Сколько на Цензоре писали об этом,кто-то ответил за отравление от 30 и больше человек?! Про магазины, вообще отдельная история, тараканы свободно бегают по продуктам и ничего! Почему-то полиции никто не видит с проверками в этих магазинах и ресторанах!
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Не ну блин почему я должен платить налоги, а он нет? Никого этот вопрос не интересует, алё?
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обоснуйте свой высер, он платит больше, чем вы
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В глаза долбишься, слепота куриная?Сад подпольный - читай тему лучше.
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ещё раз, он заплатил налоги, а ты - нет,
так что хватит подрабатывать анусом, заплати налоги
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Дубль два - сад подпольный и незарегистрированный, налоги не уплачены.Что ещё впаришь, любитель анусов?
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ну вообще-то для организации учреждений раннего развития, детскийх игровых кооомнат, курсов для детеееей ЛИЦЕНЗИЯ ***** НЕ НУЖНА (докажите что в том здании именно дет.сад)
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можно доверенность оформить и мусора будут довольны - натариусам капнет
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Единственное "преступление" - это то шо нелегальный заработок. Никому не платили, ни мусорам, ни пожарникам, ни санепидемистам, ни налоговой.
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Одна девочка зашла в Ашан, хвать ящик водки, и потащила на кассу. -Ты куда?..тихо спросили жители. - В частный детский садик! У нас Водохрещя! Вот и зима заканчивается.- подумали жители..
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Вы меня, конечно, извините, но, единственное, что мы видим на фото - это алчных, ******** Акабов. Я так понимаю, все остальные проблемы в Подольском районе решены, что столько свободных ****** набежало в детский садик.
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пол чист дети сидят в чистоте, самое страшное-пространство под раковиной из банок и бутылок?! так пойдите в любой официальный сад и там сфоикайте, 100% хуже антисанитарию увидите.
сцуки, строят коробки спальные, а в сад нужно очередь занимать минимум за 3 года!!!!
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости
 
 
 
 
 
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