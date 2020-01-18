 Министр юстиции Малюська поддержал Гончарука из-под стола: Даже при смерти буду увольнять саботирующих работу. ФОТО

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе и.о.) все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства", - сказал он в посте, прикрепив странное фото.
Малюська подчеркнул, что поддерживает Гончарука, назвав его лучшим премьером в истории Украины.
15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке, которую Зеленский не принял.
ТОбто мають справу неодноразово з держгеокадастром..
А При Пану Порошенко ПОСТМАЙДАННИЙ ДЕГЕНЕРАТ МІНІСТР ЮСТИЦІЇ ПЕТРЕНКО (НФ) СТВОРИВ СХЕМУ.Одну з багатьох..
що ти не можеш ліквідувати самобуд на неприватизованій землі,і навпаки,не приватизуєш при наявності самобуду(нехай і 20 річного).
Так,можеш отримати через суд Рішення..
АЛЕ ВОНО НЕ ЗОБОВЯЗУЄ МІСЬКУ РАДУ.
А "позитивне рішення" через міськвиконком і міськраду(Більшість у Садового) -3000 доларів.
У Верховній Раді зареєстрований проект постанови про звільнення П. Д. Петренка з посади Міністра юстиції[17]. Автор проекту в пояснювальній записці вказує на суттєві недоліки Закону «Про очищення влади», що активно просувається міністром; його «некомпетентність або недбалість» у ситуації з висновком Венеціанської комісії.
Громадська рада при Мін'юсті висловила недовіру Павлу Петренку у зв'язку з його небажанням комунікувати з Громрадою та незадовільним виконанням обов'язків[18].
Громадські активісти, юристи, оглядачі, а також окремі чиновники звинувачують Петренка у покриванні корупції та концентрації корупційних потоків, імітації реформ, широкому непотизмі, непрофесіоналізмі, популізмі, відсутності позитивних законодавчих напрацювань[19][20][21][22].
Один з «грузинських реформаторів», Джамбул *********, був змушений звільнитися з Міністерства юстиції через незгоду з саботажем реальних реформ керівництвом цього відомства[23][24].
Павлу Петренку довелося виправдовуватися, коли його помітили в ресторані з мультимільйонером Олегом Бахматюком, який мав на той час проблеми з арештами майна[25][26].
Асоціація розвитку суддівського самоврядування України випустила заяву з засудженням «низького рівня професійних знань, неетичної поведінки, політичної упередженості, посягання на незалежність суду» зі сторони міністра[16].
Нацагентство з питань запобігання корупції винесло П. Петренку припис про порушення вимог закону щодо етичної поведінки, конфлікту інтересів та інших порушень[27].
Журналістське розслідування антикорупційної програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» виявило, що міністр юстиції Павло Петренко підписав наказ, який допомагає нівелювати основний доказ НАБУ у «справі Мартиненка». Таким доказом є висновки експертів. На підставі наказу Мінюст отримав право ініціювати рецензування експертиз, і передав їх на рецензію експертам, імовірно пов'язаним з Мартиненком - однопартійцем Петренка. Рецензії виявилися негативними[28].
Кроме того, Саакашвили раскритиковал главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.
«У Романа Насирова, главы Государственной фискальной службы, есть начальник - министр финансов Александр Данилюк. Он говорит, что Насиров - бандит, открыто говорит, кричит прямо. Так чего же его не снимет? Потому что его [Данилюка] тоже снимут в ту же минуту. Кто снимет? Хомутынник. Контролирует всю фискальную систему в Украине некий Виталий Хомутынник [экс-регионал, депутат, лидер партии Відродження]. Депутаты, премьеры, министры - никто ничего не решает, а решает все Хомутынник. Так, может, мы Конституцию перепишем? Так и запишем там: у нас нет ни президента, ни премьера, а есть Хомутынник. Этот Хомутынник держит у себя, как Кощей в яйце, душу правительства. Может в любой момент ее разбить, и Гройсман полетит вообще. Этот гордиев узел надо разрубить», - отметил он.
Саакашвили подчеркнул, что в Украине надо ликвидировать «феномен Хомутынника».
«Не может больше продолжаться этот феномен Хомутынника. Не может Хомутынник держать в заложниках всю страну. У нас что было? При премьере Яценюке было теневое правительство, группа олигархов, которые все контролировали. Сейчас то же самое. Опять Хомутынник, Ангерт, еще какие‑то фамилии называются. Реально - не Кличко, не Порошенко, не Саакашвили, а другие люди. С этим надо заканчивать», - резюмировал глава Одесской области.https://40ka.info/?p=tdrlbizwxxgd&paged=177#
13:0702.09.2019
Хомутиннік очолив інвестфонд Cascade
Народний депутат Верховної Ради VIII скликання, співголова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік повідомив, що займатиметься громадською діяльністю і бізнесом, а також очолив інвестиційний фонд Cascade.
"Закінчився важливий етап у моєму житті як політика. Далі я займатимуся громадською діяльністю і бізнесом... очолю інвестиційний фонд Cascade", - написав Хомутиннік на своїй сторінці у Facebook.
Жванецкий недоделанный...
- И пишет, пишет, пишет! С ума сойти! По телефону говорит! Костюм! Все разбежались, как зайцы!
Ось тільки тут не порожній спіджак за столом, а рука без усього іншого... Але теж моторошний булгаківський пердімонокль
Брежнев читает по бумажке речь перед рабочими.
Товарыщ-щи, дефицит определённых видов продукции требует от нас прылагать дополнительные ус-силия с тем, чтобы...
Голос из толпы:
- Будем работать по двенадцать часов в сутки!
- ...Более того, в отдельных районах наблюдается дефицит основных продуктов питания, поэтому...
Голос из толпы:
- Будем работать по шестнадцать часов в сутки!
- ... Кроме того, мы не должны забывать о необходимости помогать братским странам...
Голос из толпы:
- Будем работать по двадцать четыре часа в сутки!
Тут Брежнев даже прослезился:
- Какой инициативный товарищ! Товарищ, скажите, где вы работаете?
- В крематории, Леонид Ильич!
Семейная пара что ли?
18.01.2020, 14:30 • 192 • 0
Власть, которая работает на благо народа, уважает журналистов и видит их своими союзниками. Власть, которая не собирается делать ничего хорошего для своей страны, боится журналистов и нападает на них.
Владимир Бородянский представил законопроект о дезинформации. Для точности его лучше было бы назвать законопроект о запрете на профессию журналиста.
Читайте также: Верховна Рада відхилила законопроєкт про створення Бюро фінрозслідувань
Пройдемся коротко по основным пунктам.
- Создается офис уполномоченного по вопросам информации. Его назначает Кабмин.
- Создается журналистская ассоциация, единственная в стране структура, которая может выдать или забрать пресс-карту профессионального журналиста. Из кого создается ассоциация: ОО "Национальная ассоциация медиа", Ассоциация "Индустриальный телевизионный комитет", Украинская Ассоциация медиа-бизнеса, АТ "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", ОО "Комиссия по журналисткой этике", Национальный союз журналистов Украины, предприятия, которые входят в систему госиновещания.
- За дезинформацию предусмотрено наказание: штрафы до 2 тысяч минимальных зарплат и тюрьма до семи лет.
- СМИ должны будут получать "Индекс доверия".
Читайте также: Законопроєкт змін до Конституції щодо децентралізації зняли з розгляду
То есть, по сути, что мы имеем. Государство в лице уполномоченного берет, например, расследование, рассказывающее о воровстве в оборонке, называет это дезинформацией, которая является угрозой национальной безопасности, и требует снять и извиниться, а в противном случае, наш самый честный суд в мире штрафует журналистов на 400 тысяч долларов или сажает в тюрьму на 7 лет. Странно, что Порошенко не додумался до этого гениального законопроекта, Денис Бигус мог бы уже второй год за решеткой отбывать, а Петр Алексеевич, скорее всего, - второй президентский срок на Банковой.
Журналистов делят на два сорта. Те, которые согласились соответствовать всем требованиям и критериям, инициированной государством Ассоциации, и получили пресс-карту "профессионального журналиста", и на тех, кто туда вступать не хочет, считая, что журналистика - свободная профессия.
Знак качества для СМИ в виде "Индекса доверия" даже обсуждать не хочу. Очень комсомольскими значками и галстуками пахнет…
Одно радует, пока, судя по всему, процедуры в документе выписаны очень туманно, что позволит цепляться за юридическую казуистику и не выполнять драконовские нормы.
Обсуждать и улучшать законопроект министерство предлагает журналистам чуть больше месяца. После этого - в Раду.
Читайте также: Похоже, миллионы украинцев так и не поняли, какая беда пришла в страну под "ширмой" молодых "зеленых" политиков - политолог
У меня есть один совет народным депутатам - если вы не хотите быстро и навсегда "прославиться", не голосуйте за этот документ. Даже сегодня существуют такие пятна для репутации, которые невозможно вывести. Поверьте, слава тех, кто кнопкодавил за законы 16 января, покажется междусобойчиком на лавочке по сравнению с тем, какую долю журналисткой "любви" получат проголосовавшие за инициативу Бородянского. Уверена, что даже в нашем разрозненном журналистском сообществе, есть темы, которые объединят практически всех. Хотя бы из чувства самосохранения.
Вместо того, чтобы способствовать созданию рынка рекламы, который позволит качественной независимой неолигархической журналистике занять доминирующее место в стране, власть пытается сделать подконтрольными все СМИ.
Ну и аксиома. Власть, которая работает на благо народа, уважает журналистов и видит их своими союзниками. Власть, которая не собирается делать ничего хорошего для своей страны, боится журналистов и нападает на них.
Я не знаю ни одну власть ни в одной стране мира, которая бы, объявив войну журналистам, выиграла ее.
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube
Олеся БАЦМАН
а можно без "если"