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 Иностранные студенты устроили протест из-за смерти шестикурсницы медуниверситета в Тернополе - требуют либерализации условий обучения. ФОТОрепортаж

Иностранные студенты Тернопольского медицинского университета им. И. Горбачевского 17 января устроили протест в связи со смертью шестикурсницы вуза Бадмус Ололаде Рафиат, которая покончила с собой 15 января. Они считают причиной смерти 24-летнней студентки из Ганы слишком строгие условия обучения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Местный сайт "Терміново"

В в руках у нескольких девушек были плакаты с надписью "DR. Badmus is dead because of TDMU" ("Доктор Бадмус мертвая из-за ТГМУ"). Девушка не сдала экзамен по педиатрии с третьей, то есть последней попытки, и была представлена на отчисление из вуза.

В связи со смертью девушки иностранные студенты требовали смягчения условий обучения, сокращения количества вопросов и количества членов комиссии на экзаменах, смягчения требований к студентам, возможности сдавать экзамен более трех раз. Кроме того, студенты требовали уволить декана факультета.

"Также мы хотим, чтобы студентов не отчисляли с шестого курса, потому что они уже очень много проучились", - заявил представитель Всеукраинской ассоциации студентов Ганы в Украине Кайзер Кодуах.

Ректор медуниверситета Михаил Корда выразил готовность встретиться с лидерами протеста и обсудить все их проблемы. Заявил, что открыт для каждого студента, просит писать ему на электронную почту и обещает, что ни одно письмо не останется без ответа. Ректор готов совершенствовали правила и положения университета, если только это не будут противоречить закону Украины.

Ректор обещал в рамках закона, правил обучения и положений университета помочь пяти иностранным студентам, которые тоже не сдали экзамен и должны быть отчислены. Они смогут или перевестись в другой университет, или получат шанс пересдать экзамен.

Иностранные студенты устроили протест из-за смерти шестикурсницы медуниверситета в Тернополе - требуют либерализации условий обучения 01
Иностранные студенты устроили протест из-за смерти шестикурсницы медуниверситета в Тернополе - требуют либерализации условий обучения 02
Иностранные студенты устроили протест из-за смерти шестикурсницы медуниверситета в Тернополе - требуют либерализации условий обучения 03

Источник: https://censor.net.ua/p3170580
 
   
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Не очень понятно. Все как-то учатся, а этим загорелым особые условия подавай?
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За либерализацией обращайтесь в Либерию. Там помогут.
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Яка то ліберилізація ?! Пригорілі взагалі ох........їли !
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Охреневшие... "Требую отменить физику в школе!" ( Ну не любила я её... Кое-как на 4 вы шкрябала, чуть не облезла пока сдала экзамен..) Недоучки из джунглей будут деканов снимать?
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ну да чел 6 лет проучился, всю дорогу успешно сдавал экзамены а тут с 3х раз не сдала. подозрительно както подванивает банальным вымогательством
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Есть и хорошие новости:
Есть информация, что в ходе наступательных действий асадитов в районе Идлиба у России 4-х 200-х. - "Злой одессит"

Иностранные студенты устроили протест из-за смерти шестикурсницы медуниверситета в Тернополе - требуют либерализации условий обучения - Цензор.НЕТ 134
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Шо за чунга-чанги? Учиться не хотят? Таким только дай слабину, сразу на голову сядут.
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вони не сядуть, бо вихідці з цих країн піддаються асиміляції
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Тобто, пригорілі хочуть щоб їх не відчисляли з ВУЗу навіть, якшо вони не вчаться і не здали екзамени... Ще такого не видів !
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Так може взагалі просто дипломи видавати, без навчання і без екзаменів?
А по темі- якщо не можеш бухати, гуляти і одночасно вчитися- то вибирай щось одне.
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І це в бандерівському, фашистському Тернополі стільки пригорілих студентів вчиться ! Иностранные студенты устроили протест из-за смерти шестикурсницы медуниверситета в Тернополе - требуют либерализации условий обучения - Цензор.НЕТ 8692
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Дочка учится в Германии ..Там за три года учебы с её курса отчислили 2/3 студентов...И так с каждого набора примерно! Учиться жуть как тяжело!
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Шостий курс,майбутні лікарі.Це ж треба зовсім уже дубом бути,щоб з третього разу не здати екзамен.Як же вони людей лікувати будуть.Яку їм лібералізацію?Ставити екзамени автоматом на перед,чи диплом вже на першому курсі видавати?
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Непонятно, они за знаниями приехали или за "шаровыми" оценками? Девочку жаль конечно, это не стоит жизни, видать возвращение было проблематично по такой теме.
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В университетах Европы и США куда более либеральные условия.
Вот туда пускай и поступают.
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Почитаешь коменты и поймёшь, почему некоторые не выдерживают таких условий.
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а нельзя как-то организовать продажу украинских дипломов африканцам, если они хотят, чтобы все было попроще? )
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они еще любят на расизм пенять, когда орут на улицах)))
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