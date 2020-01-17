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Все про:Днепропетровщина (1451) контрафакт (197) налоговая (815) прокуратура (3811) сигареты (696)

 Правоохранители разоблачили незаконное производство сигарет на Днепропетровщине: изъято "продукции" на сумму свыше 200 млн грн. ФОТО

Прокуратура Полтавской области совместно с налоговиками прекратила незаконное производство табачных изделий на территории Днепропетровской области.

Об этом сообщает прес-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время обысков в местах изготовления и хранения контрафакта изъято более 150 тыс. кг табачного сырья и сигарет на общую сумму более 200 млн грн.

По версии следствия, лица организовали производство неучтенных табачных изделий без марок акцизного налога на оборудовании фабрики, используя сырье низкого качества. Товар продавали через дилеров по всей Украине, а также готовили на экспорт за границу.

Правоохранители разоблачили незаконное производство сигарет на Днепропетровщине: изъято продукции на сумму свыше 200 млн грн 01

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Уголовное производство расследуется по ч.ч. 1, 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, транспортировка с целью сбыта и сбыт подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 199 (приобретение, хранение и сбыт поддельных марок акцизного налога) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3170541
 
 
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