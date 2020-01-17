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 Следователь столичной полиции попался на взятке в 30 тыс. за закрытие уголовного производства. ФОТО

В пятницу, 17 января, прокуратурой города Киева совместно с ГБР и Службой безопасности Украины задержан при получении 30 тыс. гривен взятки старший следователь одного из районных управлений ГУ НП в г. Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудник полиции требовал неправомерную выгоду за закрытие уголовного производства, начатого в отношении гражданина по факту возможных мошеннических действий.

Денежные средства капитан полиции получил двумя частями, в том числе путем перевода на банковскую карточку.

Сразу после получения на карту второй части неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. гривен полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следователь столичной полиции попался на взятке в 30 тыс. за закрытие уголовного производства 01

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Сейчас по месту работы и жительства задержанного проводятся следственные действия.

Задержанному готовится сообщение о подозрении.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3170532
 
 
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Терміново потрібно слідокам зарплату піднімати. Десь до рівня Кобалєва.
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