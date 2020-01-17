EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1058  10
Материалы по теме:
Все про:взятка (4831) Харьков (4545) прокурор (950) ГБР (850)

 ГБР задержало в Харькове прокурора при получении $3,5 тыс. за смягчение позиции в суде. ФОТОрепортаж

Следователи центрального аппарата ГБР задержали прокурора одной из местных прокуратур г. Харькова во время получения им неправомерной выгоды в сумме $3 500 (ч. 3 ст. 368 УК).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, прокурор требовал от гражданина взятку в сумме $10 000 за свою позицию в судебных прениях при назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.

В дальнейшем взяточник уменьшил сумму до $3 500.

При получении "вознаграждения" прокурора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Смотрите также: Сотрудник Госналоговой службы на Львовщине задержан на взятке 30 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

ГБР задержало в Харькове прокурора при получении $3,5 тыс. за смягчение позиции в суде 01
ГБР задержало в Харькове прокурора при получении $3,5 тыс. за смягчение позиции в суде 02
ГБР задержало в Харькове прокурора при получении $3,5 тыс. за смягчение позиции в суде 03

В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3170519
 
 
 Топ комментарии
 
Рябошапко, не работает! Надо еще раз в 10 зарплату повісить прокурорским, тогда точно не будут взятки брать! ГБР задержало в Харькове прокурора при получении $3 500 за смягчение позиции в суде - Цензор.НЕТ 2734 ГБР задержало в Харькове прокурора при получении $3 500 за смягчение позиции в суде - Цензор.НЕТ 399 ГБР задержало в Харькове прокурора при получении $3 500 за смягчение позиции в суде - Цензор.НЕТ 399
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Рябошапко, не работает! Надо еще раз в 10 зарплату повісить прокурорским, тогда точно не будут взятки брать! ГБР задержало в Харькове прокурора при получении $3 500 за смягчение позиции в суде - Цензор.НЕТ 2734
 показать весь комментарий
 
 
Значит надо Увеличить Процент Посадок , а то пройдет 20 лет а Они еще будут.
 показать весь комментарий
 
 
А я уверен там все такие. Нам нужна настоящая люстрация с увольнением не только с работы, а и с понижением гражданских прав люстрируемых.
 показать весь комментарий
 
Попался наконец! Теперь проккуратура чистая как стекло и брать там взятки уже просто не кому - все остальные честные как один.
 показать весь комментарий
 
 
"""Следователи центрального аппарата ГБР задержали прокурора одной из местных прокуратур г. Харькова во время получения им неправомерной выгоды в сумме $3 500"""
Какой то не "правильный" прокурор,скромный(бывают?). Судя по сумме -наверное начинающий... Переживать,что посадят-абсурд...да еще в Харькове, где за ШЕСТЬ трупов..ну все мы помним. ДБР затримало в Харкові прокурора під час одержання $3,5 тис. за пом'якшення позиції в суді - Цензор.НЕТ 2149
 показать весь комментарий
 
 
не делился с начальством и демпинговал на расценках ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх