 ГБР задержало в Харькове прокурора при получении $3,5 тыс. за смягчение позиции в суде. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации, прокурор требовал от гражданина взятку в сумме $10 000 за свою позицию в судебных прениях при назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.
В дальнейшем взяточник уменьшил сумму до $3 500.
При получении "вознаграждения" прокурора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Какой то не "правильный" прокурор,скромный(бывают?). Судя по сумме -наверное начинающий... Переживать,что посадят-абсурд...да еще в Харькове, где за ШЕСТЬ трупов..ну все мы помним.