EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  2524  11
Все про:Нацполиция (10752) похищение (1313) Черкасщина (646)

 Двух вооруженных мужчин, пытавшихся похитить бизнесмена на Черкасщине, задержали, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Двое мужчин под видом покупки авто напали на потерпевшего, избили его, надели наручники и на его же автомобиле пытались вывезти за пределы города. По дороге мужчине удалось убежать и сообщить о происшествии полицию. Нападающих задержали в течение суток. Оружие и другие вещественные доказательства изъяты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черкасской области.

Немедленно по тревоге были подняты оперативники криминальной полиции Черкасской области и введен на территории области оперативный план "Сирена". Проводя розыскные мероприятия, за полчаса полицейские установили местонахождение автомобиля потерпевшего, однако злоумышленников в машине не оказалось.

Оперативники продолжили работать над установлением их места нахождения. Вместе с тем полицейские, которые работали с потерпевшим и отрабатывали место, где был найден его автомобиль, обнаружили вещественные доказательства и следы, которые помогли установить личность нападавшего. Им оказался житель Киевщины. Его на следующий же день задержали на территории города Черкассы. Также полицейские установили и сообщника - им оказался родной брат злоумышленника. Его задержали на территории Киевской области.

При проведении ряда обысков по месту жительства злоумышленников и в их автомобилях правоохранители обнаружили балаклаву, форму сотрудников полиции, пластиковые хомуты, которыми планировалось связывать потерпевшего, шприцы с неизвестным веществом и стартовые пакеты от сим-карт, из которых были осуществлены звонки к потерпевшему . Кроме того, задержанные указали, где спрятали пистолет с патронами, которым угрожали мужчине. Оружие изъято.

Злоумышленники владели информацией о том, что потерпевший имел с собой большую сумму денежных средств. С целью их завладения совершили на него нападение. В настоящее время оба нападавших задержаны. Полицейские устанавливают других участников преступной группы, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления и проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

По факту незаконного завладения транспортным средством совершенное организованной группой, сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего расследуется уголовное производство, открытое по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об открытии других уголовных производств. Продолжается досудебное расследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция расследует атаку российских хакеров на сайты компании Burisma и студии "Квартал 95"

Двух вооруженных мужчин, пытавшихся похитить бизнесмена на Черкасщине, задержали, - Нацполиция 01
Двух вооруженных мужчин, пытавшихся похитить бизнесмена на Черкасщине, задержали, - Нацполиция 02
Двух вооруженных мужчин, пытавшихся похитить бизнесмена на Черкасщине, задержали, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3170499
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
невідомого мусора і СБшника затримано
 показать весь комментарий
 
 
О блин, менты "Альфу" наконец-то арестовали!!!
 показать весь комментарий
 
Разрешить всем гражданам Украины стрелять в человека, лицо которого скрыто балаклавой, без предупреждения!
Если мы не страна баранов мясной породы!
 показать весь комментарий
 
 
В смысле - разрешить всем стрелять по спецназу МВД, НАБУ и СБУ?
 показать весь комментарий
 
И правда... Тогда спецназам обязать носить в городе накладные лосиные поверх балаклавы под шлемом - бандюк себе такого по понятиям не позволит, а спецслужбы будут "своих" четко опознавать, что позволить избежать трагедий, вроде "Княжичей"...
 показать весь комментарий
 
Просьба к Конгрессу США выделить украинским спецслужбам в порядке оказания гуманитарной помощи спецодежду с надписями "не стреляйте, мы на рэкэт!"
 показать весь комментарий
 
Тепер у бовдурів буде час все обмізкувати і скласти ретельніший план Двух вооруженных мужчин, пытавшихся похитить бизнесмена на Черкасщине, задержали, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3513
 показать весь комментарий
 
 
А если бы он не убежал. очень большая вероятность того что его бы убили!
 показать весь комментарий
 
 
Вещественные доказательства,помогшие установить личность преступника. Паспорт что ли?
 показать весь комментарий
 
Клас роботи оперів не в затриманні, а те як "задержанные указали, где спрятали пистолет с патронами, которым угрожали мужчине"Источник: https://censor.net.ua/p3170499. Молодці хлопці, крєпких оперов почти не осталось !!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх