 Двух вооруженных мужчин, пытавшихся похитить бизнесмена на Черкасщине, задержали, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черкасской области.

Немедленно по тревоге были подняты оперативники криминальной полиции Черкасской области и введен на территории области оперативный план "Сирена". Проводя розыскные мероприятия, за полчаса полицейские установили местонахождение автомобиля потерпевшего, однако злоумышленников в машине не оказалось.

Оперативники продолжили работать над установлением их места нахождения. Вместе с тем полицейские, которые работали с потерпевшим и отрабатывали место, где был найден его автомобиль, обнаружили вещественные доказательства и следы, которые помогли установить личность нападавшего. Им оказался житель Киевщины. Его на следующий же день задержали на территории города Черкассы. Также полицейские установили и сообщника - им оказался родной брат злоумышленника. Его задержали на территории Киевской области.

При проведении ряда обысков по месту жительства злоумышленников и в их автомобилях правоохранители обнаружили балаклаву, форму сотрудников полиции, пластиковые хомуты, которыми планировалось связывать потерпевшего, шприцы с неизвестным веществом и стартовые пакеты от сим-карт, из которых были осуществлены звонки к потерпевшему . Кроме того, задержанные указали, где спрятали пистолет с патронами, которым угрожали мужчине. Оружие изъято.

Злоумышленники владели информацией о том, что потерпевший имел с собой большую сумму денежных средств. С целью их завладения совершили на него нападение. В настоящее время оба нападавших задержаны. Полицейские устанавливают других участников преступной группы, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления и проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

По факту незаконного завладения транспортным средством совершенное организованной группой, сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего расследуется уголовное производство, открытое по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об открытии других уголовных производств. Продолжается досудебное расследование.

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