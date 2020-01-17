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Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Рукопожатия "слуг народа" с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 января, состоялось последнее очередное пленарное заседание 2 сессии Верховной Рады 9-го созыва.

После открытия заседания спикер ВР Дмитрий Разумков объявил, что Часа вопросов к правительству в Раде сегодня не будет: Кабмин на консультациях по заявлению Гончарука об отставке.

На вопросы нардепов отвечал глава МИД Вадим Пристайко. Он сообщил, что главы МИД 5 стран создали группу для контроля над расследованием катастрофы самолета МАУ в Иране, а также, что Украина хочет публично зафиксировать признание иранской стороной своей вины в крушении самолета МАУ.

Оклады министров в 16 тыс. грн - неуважение к нашему государству, - заявил парламентариям Пристайко.

Далее Александр Санченко (СН) принес присягу нардепа, в Раде он заменит ушедшую в ГБР Венедиктову.

Тем временем, нардепы от СН активно переписывались об отставке Гончарука: "Арахамия нас заверил, что президент его помилует".

"Мы за тебя" - "Вопрос, кто мы" - "70-80%. Работаем дальше", - переписывались Гончарук и Третьякова.

"Они будут работать, но недолго", - прогнозировал нардеп от СН Галайчук относительно отставки Кабмина Гончарука.

Тем временем, Гончарук и члены Кабмина прибыли в Раду. Кабмин продолжит работу в штатном режиме до решения президента, -заявил премьер.

Вместе с тем, Рада назначила главой Комитета по внешней политике Мережко вместо Яременко.

Также Рада обратилась к президенту и парламенту Италии с призывом обеспечить объективность рассмотрения дела Маркива и отклонила законопроект о создании Бюро финрасследований и ликвидации налоговой милиции.

В итоге, Разумков закрыл вторую сессию Рады, следующая откроется 4 февраля.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 01

Пленарное заседание Верховной Рады, 17 января.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 02

Пустующая правительственная ложа.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 03

"Арахамия нас заверил, что президент его помилует", - пишет нардеп от СН Анатолий Драбовский.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 04

"Мы ЗА тебя", - пишет Алексею Гончаруку глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (СН).

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 05

Премьер-министр Алексей Гончарук прибыл в Раду и здоровается с нардепами, в частности с Андреем Мотовиловцем (СН).

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 06

Сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов беседует с первым вице-спикером Русланом Стефанчуком и спикером Дмитрием Разумковым. Андрей Мотовиловец (СН, слева) также слушает его рассказ.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 07

Тем временем, к Гончаруку устремились нардепы, чтобы лично с ним поздороваться.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 08

С членами Кабмина пришел поздороваться и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 09

Очередь нардепов выстроилась к главе Минюста Денису Малюське.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 10

Сергей Бабак (СН) здоровается с Гончаруком.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 11

Подбадривающие жесты Гончарука.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 12

Поток желающих пожать руку Гончаруку не иссякает.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 13

Александр Скичко (СН) беседует с Гончаруком.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 14

Глава МИД Вадим Пристайко отвечает на вопросы нардепов.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 15

Гончарук обратился к парламенту.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 16

Парламентарии внимательно слушают выступление Гончарука.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 17
Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 18

Замглавы МВД Антон Геращенко.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 19

Вадим Галайчук (СН) решил проверить свои сообщения.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 20

Александр Кабанов читает новости в Телеграме.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 21

Глава фракции СН Давид Арахамия (слева) и его первый заместитель Александр Корниенко (справа).

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 22

Сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко пришла в президиум ВР.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 23

Геращенко на что-то указывает Разумкову и Стефанчуку.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 24

Лишившийся поста главы Комитета ВР по внешней политике Богдан Яременко.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 25

Александр Мережко (СН) новый глава Комитета ВР по внешней политике.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 26

Когда в Раде начали рассматривать вопрос относительно воров в законе Павел Мельник (СН) решил продемонстрировать свою распальцовку.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 27
Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 28

Денис Монастырский (СН, слева с документами) и Николай Тищенко (СН, стоит спиной).

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 29

Николай Тищенко с коллегой.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 30

Денис Монастырский (СН, крайний слева), Сергей Шахов ("Довира", второй слева), Дмитрий Разумков (третий слева), Ярослав Железняк ("Голос", четвертый слева) и Руслан Стефанчук (крайний справа).

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 31

Мережко, Стефанчук, Разумков и Арахамия.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 32

Закрытие сессии Верховной Рады.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 33

Ложа журналистов в ВР.

Рукопожатия слуг народа с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января 34

Парламентарии стоя слушают исполнение Гимна Украины.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3170493
 
 
 Топ комментарии
 
А тепер по своїм округам - працювати... Рукопожатия "слуг народа" с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января - Цензор.НЕТ 3547

Рукопожатия "слуг народа" с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января - Цензор.НЕТ 1433

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Вы посмотрите только как все благодарят Гончарука, что не побоялся, открыл всем глаза на то, что у Зеленского в голове пустота и туман )))
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Посмотрите только на этого блатаря с перекошенными пальцами(( и оно придумывает нам законы????????
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А тепер по своїм округам - працювати... Рукопожатия "слуг народа" с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января - Цензор.НЕТ 3547

Рукопожатия "слуг народа" с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января - Цензор.НЕТ 1433

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Гопники и дальше будут грабить народ...
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Посидели, по....здели ,по 0,5 - и разошлись.
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Посмотрите только на этого блатаря с перекошенными пальцами(( и оно придумывает нам законы????????
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Вы посмотрите только как все благодарят Гончарука, что не побоялся, открыл всем глаза на то, что у Зеленского в голове пустота и туман )))
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так а шо там ватнікі дубінскій, бужанскій і куніцінскій ілі как там єго - поймали Гончарука, дали ему мзды??
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та не,их Леша,походу,на "Сокиру Перуна" пригласил,а там аудитория не той системы..
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денно и ношно заседают в раде
не доработали в округах на мальдивах
все умничают /знают что делать /
только проку от этого нет
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видно,что т.н. "яременко" до усрачки рад,что его тело так и не смогли вышвырнуть из комитета..
теперь будет клеить лядей на заседаниях,как рядовой его член..
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мда, трудно как то воспринимать Раду после слов слуги народа о их преимуществах, перед другими и особенно перед Конституцией Украины.
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"Самая сексуальная партия"... Обнимашки, рукопожатия, поцелуи... Такое впечатление, что они, скоро, начнут сношаться, прямо в зале ВР.
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Слуги Народа при рассмотрении Законопроекта о "ворах в Законе" демонстрируют знание "блатной распальцовки". Это все, что нам нужно знать о слугах Народа и их отношении ко всему, что происходит в Украине....

Рукостискання "слуг народу" з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня - Цензор.НЕТ 3273
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