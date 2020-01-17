 Рукопожатия "слуг народа" с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января. ФОТОрепортаж

После открытия заседания спикер ВР Дмитрий Разумков объявил, что Часа вопросов к правительству в Раде сегодня не будет: Кабмин на консультациях по заявлению Гончарука об отставке.
На вопросы нардепов отвечал глава МИД Вадим Пристайко. Он сообщил, что главы МИД 5 стран создали группу для контроля над расследованием катастрофы самолета МАУ в Иране, а также, что Украина хочет публично зафиксировать признание иранской стороной своей вины в крушении самолета МАУ.
Оклады министров в 16 тыс. грн - неуважение к нашему государству, - заявил парламентариям Пристайко.
Далее Александр Санченко (СН) принес присягу нардепа, в Раде он заменит ушедшую в ГБР Венедиктову.
Тем временем, нардепы от СН активно переписывались об отставке Гончарука: "Арахамия нас заверил, что президент его помилует".
"Мы за тебя" - "Вопрос, кто мы" - "70-80%. Работаем дальше", - переписывались Гончарук и Третьякова.
"Они будут работать, но недолго", - прогнозировал нардеп от СН Галайчук относительно отставки Кабмина Гончарука.
Тем временем, Гончарук и члены Кабмина прибыли в Раду. Кабмин продолжит работу в штатном режиме до решения президента, -заявил премьер.
Вместе с тем, Рада назначила главой Комитета по внешней политике Мережко вместо Яременко.
Также Рада обратилась к президенту и парламенту Италии с призывом обеспечить объективность рассмотрения дела Маркива и отклонила законопроект о создании Бюро финрасследований и ликвидации налоговой милиции.
В итоге, Разумков закрыл вторую сессию Рады, следующая откроется 4 февраля.
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады, 17 января.
Пустующая правительственная ложа.
"Арахамия нас заверил, что президент его помилует", - пишет нардеп от СН Анатолий Драбовский.
"Мы ЗА тебя", - пишет Алексею Гончаруку глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (СН).
Премьер-министр Алексей Гончарук прибыл в Раду и здоровается с нардепами, в частности с Андреем Мотовиловцем (СН).
Сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов беседует с первым вице-спикером Русланом Стефанчуком и спикером Дмитрием Разумковым. Андрей Мотовиловец (СН, слева) также слушает его рассказ.
Тем временем, к Гончаруку устремились нардепы, чтобы лично с ним поздороваться.
С членами Кабмина пришел поздороваться и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
Очередь нардепов выстроилась к главе Минюста Денису Малюське.
Сергей Бабак (СН) здоровается с Гончаруком.
Подбадривающие жесты Гончарука.
Поток желающих пожать руку Гончаруку не иссякает.
Александр Скичко (СН) беседует с Гончаруком.
Глава МИД Вадим Пристайко отвечает на вопросы нардепов.
Гончарук обратился к парламенту.
Парламентарии внимательно слушают выступление Гончарука.
Замглавы МВД Антон Геращенко.
Вадим Галайчук (СН) решил проверить свои сообщения.
Александр Кабанов читает новости в Телеграме.
Глава фракции СН Давид Арахамия (слева) и его первый заместитель Александр Корниенко (справа).
Сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко пришла в президиум ВР.
Геращенко на что-то указывает Разумкову и Стефанчуку.
Лишившийся поста главы Комитета ВР по внешней политике Богдан Яременко.
Александр Мережко (СН) новый глава Комитета ВР по внешней политике.
Когда в Раде начали рассматривать вопрос относительно воров в законе Павел Мельник (СН) решил продемонстрировать свою распальцовку.
Денис Монастырский (СН, слева с документами) и Николай Тищенко (СН, стоит спиной).
Николай Тищенко с коллегой.
Денис Монастырский (СН, крайний слева), Сергей Шахов ("Довира", второй слева), Дмитрий Разумков (третий слева), Ярослав Железняк ("Голос", четвертый слева) и Руслан Стефанчук (крайний справа).
Мережко, Стефанчук, Разумков и Арахамия.
Закрытие сессии Верховной Рады.
Ложа журналистов в ВР.
Парламентарии стоя слушают исполнение Гимна Украины.
Фото: Цензор.НЕТ
не доработали в округах на мальдивах
все умничают /знают что делать /
только проку от этого нет
теперь будет клеить лядей на заседаниях,как рядовой его член..