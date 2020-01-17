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 Задержан террорист "ЛНР", собиравший информацию об объектах инфраструктуры Харьковщины, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины обнаружила и задержала члена террористической организации "ЛНР", который собирал информацию об объектах критической инфраструктуры Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что житель Харькова в 2014 году по собственной инициативе присоединился к террористам, которые временно оккупировали отдельные районы Луганской и Донецкой областей. Последняя установленная СБУ "должность" мужчины в незаконных вооруженных формированиях террористов - командир взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР".

Злоумышленник сразу попал в поле зрения Службы, когда прибыл в Харьковскую область с территории РФ и начал сбор сведений об объектах критической инфраструктуры региона. В частности, его интересовала информация о железнодорожных путях и станциях, Харьковском метрополитене и автовокзалах. Мужчина в течение некоторого времени регулярно лично "осматривал" объекты в разных местах Харьковщины. По информации спецслужбы, собранные данные он планировал передать представителям террористической организации "ЛНР" для организации терактов и диверсий на территории региона.

Следователи провели обыск в доме злоумышленника в Харькове, во время которого обнаружили и изъяли боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором. Террориста задержали.

Сейчас указанному гражданину предъявлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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Задержан террорист ЛНР, собиравший информацию об объектах инфраструктуры Харьковщины, - СБУ 01
Задержан террорист ЛНР, собиравший информацию об объектах инфраструктуры Харьковщины, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3170481
 
 
 Топ комментарии
 
После признания особого статуса дамбасу Рашка готовится двигаться дальше и организовывать *хнр* и *онр*. А почему бы и нет с такой миролюбной и коленно локтевой позицией Украины
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После признания особого статуса дамбасу Рашка готовится двигаться дальше и организовывать *хнр* и *онр*. А почему бы и нет с такой миролюбной и коленно локтевой позицией Украины
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а шо будуть Харків брати? нашо їм ті аб'єкти?
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защеку они возьмут а не Харьков, один уже Лондон по самые гланды взял.
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Украина меняет 1 к 3 , По моему проблем не будит , даже сверх плана отправить туда , куда хотели и Нас тянули.
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такое впечатление, судя по пафосу, шо пымали, як минимум, штирлица
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дебил в своем профайле вконакте ставит место работы "командир разведки дивизиона" и потом едет на задание=)) На дурака не нужен нож
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Вот пример осуществления разведывательной деятельности физ. лицом. А мы в новом Законе в ст. 5 запрещаем физ. и юр. лицами осуществлять разведывательную деятельность в интересах своей страны. Ну не долб#***....
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