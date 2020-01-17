 Разумков закрыл вторую сессию Рады, следующая состоится 4 февраля. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Напоминаю, что на следующей неделе (20-24 января) народные депутаты Украины работают с избирателями. Очередная 3-я сессия Верховной Рады IX созыва начнет свою работу во вторник, 4 февраля 2020 году", - сказал Разумков, закрывая пленарное заседание.
Он отметил, что заканчивающаяся сессия была плодотворной.
"Я надеюсь, что следующая будет еще лучше", - сказал спикер.
небойсь вагоны разгружать будут...денег же критично мало...семьи кормить надо...
классный график работы....со вторника до половины пятницы и не каждую неделю..
и мало платят? ))))) работягам так платите - с таким графиком и с такими льготами и премиями-доплатами ...
Похоже, "Слуги" поняли, что являются профанам,. по экономике у них в головах дырки, чем меньше они будут заседать, тем меньше вреда принесут.