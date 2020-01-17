 Разумков закрыл вторую сессию Рады, следующая состоится 4 февраля. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Напоминаю, что на следующей неделе (20-24 января) народные депутаты Украины работают с избирателями. Очередная 3-я сессия Верховной Рады IX созыва начнет свою работу во вторник, 4 февраля 2020 году", - сказал Разумков, закрывая пленарное заседание.







Он отметил, что заканчивающаяся сессия была плодотворной.

"Я надеюсь, что следующая будет еще лучше", - сказал спикер.