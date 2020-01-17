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 Политика Украины
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Все про:ВР (24293) Разумков Дмитрий (358)

 Разумков закрыл вторую сессию Рады, следующая состоится 4 февраля. ФОТОрепортаж

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл последнее пленарное заседание 2-ой сессии Верховной Рады IX созыва.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Напоминаю, что на следующей неделе (20-24 января) народные депутаты Украины работают с избирателями. Очередная 3-я сессия Верховной Рады IX созыва начнет свою работу во вторник, 4 февраля 2020 году", - сказал Разумков, закрывая пленарное заседание.

Разумков закрыл вторую сессию Рады, следующая состоится 4 февраля 01
Разумков закрыл вторую сессию Рады, следующая состоится 4 февраля 02
Разумков закрыл вторую сессию Рады, следующая состоится 4 февраля 03

Он отметил, что заканчивающаяся сессия была плодотворной.

"Я надеюсь, что следующая будет еще лучше", - сказал спикер.

Источник: https://censor.net.ua/p3170477
 
 
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ішов 6-й рік війни...- війна війною а інтереси вічні (((
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Устали работнички! Всех на столбах вешать!
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а 27-31 января? где они работают?
небойсь вагоны разгружать будут...денег же критично мало...семьи кормить надо...
классный график работы....со вторника до половины пятницы и не каждую неделю..
и мало платят? ))))) работягам так платите - с таким графиком и с такими льготами и премиями-доплатами ...
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ішов 6-й рік війни...- війна війною а інтереси вічні (((
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Устали работнички! Всех на столбах вешать!
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а 27-31 января? где они работают?
небойсь вагоны разгружать будут...денег же критично мало...семьи кормить надо...
классный график работы....со вторника до половины пятницы и не каждую неделю..
и мало платят? ))))) работягам так платите - с таким графиком и с такими льготами и премиями-доплатами ...
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о как много наработали наверно надо зарплату подімать єтим тунеядцам а за что им жить бедненьким и гулять в кабаках фу мерзость
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Самое печальное это трусливо съехали с отчета Премьера. Мужчины так не делают, обидно за очередной развод.
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"мусчіни"-службовці чим відрізняються від "женчін"-службовців? Разумков закрив другу сесію Ради, наступна відбудеться 4 лютого - Цензор.НЕТ 9480
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Розумков, Зеленский, Гончарук..... уже женщины?!?! Хотя судя по поведению.......
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наконец то у свадебных фотографов начнутся каникулы
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Поработали пару дней пора и продолжить новогодние каникулы
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вимагаю всім громадянам України видавати окрім літньої ще осінню, зимову та весняну місячні відпустки. турборежим так турборежим!
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каникулы у депутанов.. теперь на моря отдыхать? какой была эта скотобаза, такой и осталась))
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Эй, а как же турборежим? Столько законов обещали принять, столько реформ провести!
Похоже, "Слуги" поняли, что являются профанам,. по экономике у них в головах дырки, чем меньше они будут заседать, тем меньше вреда принесут.
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Они устали...сейчас по 200 штук получат...и кто в Куршавель...кто в Оман...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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