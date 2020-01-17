 "Они будут работать, но недолго", - переписка нардепа от СН Галайчука об отставке Кабмина Гончарука. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Кабанов (СН) читает новости на тему возможной отставки Гончарука в Телеграм-канале

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Вадим Галайчук обсуждает отставку премьер-министра Алексея Гончарука с абонентом Любомир Георгиев.

"Только отправил, что отставка нет и он подал:). Будет принята? " - спрашивает Георгиев

"Нет. Но я не очень в прогнозах хорош)", - ответил Галайчук, и добавил. - Они будут работать, но недолго".

"До весны или ранее", - просит уточнить Георгиев.

Фото: Цензор.НЕТ.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.