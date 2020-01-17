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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Они будут работать, но недолго", - переписка нардепа от СН Галайчука об отставке Кабмина Гончарука. ФОТО

Народные депутаты от "Слуги народа" во время заседания Верховной Рады продолжают активно переписываются относительно возможной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Они будут работать, но недолго, - переписка нардепа от СН Галайчука об отставке Кабмина Гончарука 01

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Кабанов (СН) читает новости на тему возможной отставки Гончарука в Телеграм-канале

Они будут работать, но недолго, - переписка нардепа от СН Галайчука об отставке Кабмина Гончарука 02

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Вадим Галайчук обсуждает отставку премьер-министра Алексея Гончарука с абонентом Любомир Георгиев.

"Только отправил, что отставка нет и он подал:). Будет принята? " - спрашивает Георгиев

"Нет. Но я не очень в прогнозах хорош)", - ответил Галайчук, и добавил. - Они будут работать, но недолго".

"До весны или ранее", - просит уточнить Георгиев.

Фото: Цензор.НЕТ.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

Источник: https://censor.net.ua/p3170457
 
 
 Топ комментарии
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Естественный отбор, здоровей нация будет.
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Идиоты! палятся, знают же что фото делают с переписки слуг Уродов.
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Это понятно, долго терпеть этот ВЭРДЭП не будут, но кого на их место поставят? Вот вопрос.
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Ты выбирал, ты посоветуй, с тебя спрос....
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Тебя надо обухом ****........ ть, шо бы доходило,не выбирал, не советую, спрос, как с гуся вода.
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порохоботских крыс-нахрен с пляжу!! Гончарук и его подельнички давно работают на Потроха!!
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Придурковатые зелеботы скоро и самого зелю порохоботом назначат.))
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Пристайко вже вчора зробили порохоботом, настала черга Гончарука.
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О, це щось новеньке! Давай ще щось з нової методички, чисто для розваги.
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Не надо излагать мне источник ваших ночных...сновидений.
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Мене шматують скажені борошна сумнівів щодо адекватності всих цих "слуг наріда"починаючи з самого верху і закінчуючи останнім виборцем Зе...
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борошно сумніву...
месьє поет чи естет?
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Чувак справедливо интересуется---"долго будут эти шуты гороховые?" Зачем? Что бы понимать, имеет ли смысл "заносить" этим болванам, или уже подождать когда пришлют следующих, из провинциального цирка или кукольного театра.
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"Они будут работать, но недолго", - переписка нардепа от СН Галайчука об отставке Кабмина Гончарука. ФОТО
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Жить будете плохо, но недолго!" - Александр Григорьевич Лукашенко.
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Сейчас самым премьером может быть только Юлька. Но зё её боится, поэтому и после гончарука он полставит такого же недоэкономиста как и гончарук. Мне кажется Зеленского его окружение запугало и залохало, зализало и засосало, и он теперь в руках окружения як та лялька. Видно это уже.
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А перед виборами ти цього не бачив? "Вони працюватимуть, але недовго", - листування нардепа від СН Галайчука про відставку Кабміну Гончарука - Цензор.НЕТ 7699
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Так мабуть ти десь переписав свій коментар, а не написав від себе. Сідай, двійка.
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Коммент мой написан мной из головы - это моё мнение. Но я не понял, что я должен был перед выборами бачыть?
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Для меня потрох ещё больший неадекват и из двух неадекватов я выбрал меньшего.
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"казали-балакали, сіли і заплакали....."

воно таки галасувало за ЗЕБЕнського, а зараз каже:

"опять абма-а-а-нули"

як же я вас зелених недоумків ненавиджу ! "Вони працюватимуть, але недовго", - листування нардепа від СН Галайчука про відставку Кабміну Гончарука - Цензор.НЕТ 802
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Браво!Тому й не дивно,що наша держава завдяки мудрому наріду покотилася в прірву.
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Юля моя слабость.. Самый лучший премьер всех времен.. Дано бы был порядок в стране
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Я даже уверен, чтоб она в 2010 стала президентом у нас и войны бы не было.
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Все так думают, тк переубивала бы всех людей на Майдане... то овощ засцал просто
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Война была бы не зависимо от того, была бы Юлька Президентом или нет, но Юлька бы, как Президент, заставила бы будапештских "херантов" выполнять свои обязательства. Поэтому она и говорила на РНБО в 14-ом году, што нельзя подставлять свою армию в то время, когда ***** на место должны были ставить подписанты Будапешта и Китай, который так же ставил свою подпись, как свидетель подписания этих гарантий. Но вышло так, как вышло.
А за 2010 год (и я в этом уверен) несёт ответственность Европа, так как именно Европа от Юльки потребовали признать победу Оващя и не оспаривать в судах факты масштабных фальсификаций результатов выборов (а эти факты были) со стороны прокацапских пи...даров. Именно поэтому Европа сегодня пытается "замылить" свою недальновидность вечными озабоченостями, т.е. минимизировать свою ответственность перед Украиной.
Не претендую на истину в последней инстанции, но факты подсказывают, што именно так всё и произошло.
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Нет, была бы Юлька у власти - войны бы не было. ***** решился напасть потому, что овощ разваливал украинскую армию, СБУ, коррумпировал МВД, ГПУ, суды. При Юльки такие бы процессы для ***** были архи затруднительны или невозможны.
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Будапештський Меморандум гарантує Україні, що при загрозі її територіальної цілісності, з погрозою застосування, або застосуванням ядерної зброї, Россія, США, Англія, зберуть Раду Безпеки ООН.
І ВСЬО !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ні, не всьо...
Будапештський Меморандум гарантує Україні, що при загрозі її територіальної цілісності, з погрозою застосування, або застосуванням ядерної зброї, Россія, США, Англія, зберуть Раду Безпеки ООН.

Це в разі загрози з боку третіх країн, але ж і самі подписанти гарантували не застосовування своєї сили (війскової, політичної, економічної і т.д., а не тільки ядерної зброї) проти територіальної цілостності України. Є буква договору, але ж ще є і дух договору.
Я згоден, що меморандум - це папірець про наміри, тобто "ніпрощо", але ж це свідчення того, що довіри в світі не залишилося ні до одного договору.
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судя по её контрактам на счет газа, мы бы уже были в составе парашки
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А, шо тебе Юлькин контракт газа? Он был не выгоден только олигархам. Тебе олигархов жалко? Ты кто, олигарх? Для народа Украины газ не подорожал, но зато когда при потрошиной гниде газ на мировых рынках подешевел вдвое, для народа Украины он подорожал в 9 раз, вместо того, чтобы в два раза подешеветь, то бишь для народа Украины газ подорожал в 18-20 раз. Как тебе такое? Юлька виновата?
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ага, газ не подорожал для народа. а 50 лярдов долга по контракту не народ должен был платить а кто-то...
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50 лярдов это фейки для таких как - Йулька форофка. Обтекай, инвалид кремлёвско-рыговской пропаганды, но только самый высокий уровень жизни в Украине за все 28 лет Независимости был при Юльке-премьерке. Может оспоришь?
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не продолжай, я уже понял что ты дебил...
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сами возбудились, теперь сами друг друга успокаивают, попутно занимаясь поиском врагов.
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Это не рада, а кнессет. Сделали так сделали, тут не поспоришь.
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Придет весна, ЗЕлень сажать будем! Думай-ТЕ, зебобики. Ростов еще досягаем.
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зелень не сажают,

ЗЕлень косят или РВУТ безжалостно "Вони працюватимуть, але недовго", - листування нардепа від СН Галайчука про відставку Кабміну Гончарука - Цензор.НЕТ 8146

Думай-ТЕ, зебобики. Ростов еще досягаем.
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Любую жопу можно усадить на трон,но не всякая голова достойна короны...
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Такой прогноз можно сделать о всей власти, и СН и ЗЕ. Если так и дальше в турборежиме будут зашквариваться.
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Сборище идиотов со смартфонами. Но лучше уж это,чем то что кива в руках держит.
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уж лучше бы написа, шо жили оне долго и счастливо
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Клоун требует не расследовать махинации премьера и его назначенцев, а найти того, кто его в этих махинациях уличил, такие дела
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І ви недовго. Вас не жалко. Жалко державу. Бо тільки вилізли з ями і знову туди. А хто буде витягувати? Оце якраз спецоперація захвату України. Бо кому раби потрібні і лишні роти. В Європі достаньо сірійців, в США мексіканців. Шлях до московії і це ви 73% його відкрили.
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Вони мають надію, що відкриють доступ до «Одноклассніков», і «Вконтактє».
Які закрив Порошенко.
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полный Профан кабинета Дебилов занёс заявление НеЛоху
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переписываться в коцапском телеграм канале, это какая-то... тупость
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"А какая разница". Хто то з них про це думав? Ще небось всі користуються "Однокрасниками" і по своїх телефонах розмовляють один з одним і все ворожі служби знають. Все!
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хтось сказав про ліжка слуг в борделі "Вони працюватимуть, але недовго", - листування нардепа від СН Галайчука про відставку Кабміну Гончарука - Цензор.НЕТ 8866.
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Ставте вже Беню. Він забере свій банк і вшиється в Ізраїль і не буде мучити українців своїми спецопераціями.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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