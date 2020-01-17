 "Они будут работать, но недолго", - переписка нардепа от СН Галайчука об отставке Кабмина Гончарука. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Кабанов (СН) читает новости на тему возможной отставки Гончарука в Телеграм-канале
Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Вадим Галайчук обсуждает отставку премьер-министра Алексея Гончарука с абонентом Любомир Георгиев.
"Только отправил, что отставка нет и он подал:). Будет принята? " - спрашивает Георгиев
"Нет. Но я не очень в прогнозах хорош)", - ответил Галайчук, и добавил. - Они будут работать, но недолго".
"До весны или ранее", - просит уточнить Георгиев.
Фото: Цензор.НЕТ.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке.
месьє поет чи естет?
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Жить будете плохо, но недолго!" - Александр Григорьевич Лукашенко.
воно таки галасувало за ЗЕБЕнського, а зараз каже:
"опять абма-а-а-нули"
як же я вас зелених недоумків ненавиджу !
А за 2010 год (и я в этом уверен) несёт ответственность Европа, так как именно Европа от Юльки потребовали признать победу Оващя и не оспаривать в судах факты масштабных фальсификаций результатов выборов (а эти факты были) со стороны прокацапских пи...даров. Именно поэтому Европа сегодня пытается "замылить" свою недальновидность вечными озабоченостями, т.е. минимизировать свою ответственность перед Украиной.
Не претендую на истину в последней инстанции, но факты подсказывают, што именно так всё и произошло.
І ВСЬО !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Будапештський Меморандум гарантує Україні, що при загрозі її територіальної цілісності, з погрозою застосування, або застосуванням ядерної зброї, Россія, США, Англія, зберуть Раду Безпеки ООН.
Це в разі загрози з боку третіх країн, але ж і самі подписанти гарантували не застосовування своєї сили (війскової, політичної, економічної і т.д., а не тільки ядерної зброї) проти територіальної цілостності України. Є буква договору, але ж ще є і дух договору.
Я згоден, що меморандум - це папірець про наміри, тобто "ніпрощо", але ж це свідчення того, що довіри в світі не залишилося ні до одного договору.
ЗЕлень косят или РВУТ безжалостно
Думай-ТЕ, зебобики. Ростов еще досягаем.
Які закрив Порошенко.