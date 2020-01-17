 Рада назначила главой Комитета по внешней политике Мережко вместо Яременко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За соответствующее решение проголосовали 317 нардепов.
Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.
Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).
Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.
31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.
Ранее руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что главой комитета по внешней политике вместо Богдана Яременко станет Александр Мережко.
Я царь, - я раб, - я червь, - я бог!
Людина обкакалася, нашо його тримають?
не прошло и трех месяцев
Или все-таки за депутатские?
Впрочем, я - не ЗЕбил, пусть это их волнует.
Будем справедливы.
"Теперь можно считать окончательно доказанным"(С), что Слуги Народные:
а) людят не только одного Богдана
б) обучены грамоте и таки могут писать даже не только матерными выражениями
возможно, он наш агент, внедренный к зеленым ишакам.
не будем пока мешать его с дерьмом - Петр Алексеевич знает, что делает.
и к нему придут за помощью.
а вот клоун, обосравший себя и своих же баранов - труп.
причем в дерьмо будет втоптан своими же баранами - когда трава на пастбище кончится.