 Россиянин пытался вывезти из Украины прицел к гранатомету, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Через пункт пропуска Гоптовка на автомобиле "Renault", как пассажир, из Украины выезжал гражданин России. Во время совместного с таможенниками осмотра автомобиля в ручной клади россиянина пограничники обнаружили учебный оптический прицел к гранатомету. Находка является товаром двойного назначения.
Прицел изъят и передан сотрудникам других компетентных правоохранительных органов.
Учебного в жизни не встречал. На снимке ПГО - 7В. Крепление стндарт ("ласточкин хвост").
Пипец писатели....