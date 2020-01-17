 Россиянин пытался вывезти из Украины прицел к гранатомету, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Через пункт пропуска Гоптовка на автомобиле "Renault", как пассажир, из Украины выезжал гражданин России. Во время совместного с таможенниками осмотра автомобиля в ручной клади россиянина пограничники обнаружили учебный оптический прицел к гранатомету. Находка является товаром двойного назначения.

Прицел изъят и передан сотрудникам других компетентных правоохранительных органов.

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