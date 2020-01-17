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 Россиянин пытался вывезти из Украины прицел к гранатомету, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники Харьковского отряда разоблачили россиянина, который пытался незаконно провезти через границу оптический прицел к гранатомету.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Через пункт пропуска Гоптовка на автомобиле "Renault", как пассажир, из Украины выезжал гражданин России. Во время совместного с таможенниками осмотра автомобиля в ручной клади россиянина пограничники обнаружили учебный оптический прицел к гранатомету. Находка является товаром двойного назначения.

Прицел изъят и передан сотрудникам других компетентных правоохранительных органов.

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Россиянин пытался вывезти из Украины прицел к гранатомету, - Госпогранслужба 01
Россиянин пытался вывезти из Украины прицел к гранатомету, - Госпогранслужба 02

Источник: https://censor.net.ua/p3170433
 
 
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ну да им в Украине благодать даже тырить продолжают
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Зря . Может быть он революционер-цареубийца ? Россиянин пытался вывезти из Украины прицел к гранатомету, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9425
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Может я идиот. Но чем отличается ПГО-7 (прицел гранатометный оптический), для РПГ-7.
Учебного в жизни не встречал. На снимке ПГО - 7В. Крепление стндарт ("ласточкин хвост").
Пипец писатели....
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"Писарчуки"... Сейчас "копнуть" по "воякам" - чего только не найдёшь...Я месяца три назад держал в руках такой, ещё СССР-овский, только без зарядной батареи... Человеку достался лет двадцать назад. Бережёт ... Авось, "мышебратья" придут... Сгодится... А то, что на нём "учебн." написано - так и на заборе можно, что-угодно, написать...
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Это просто пи#дец ! Вот как теперь воевать с вражескими интервентами?
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