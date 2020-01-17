 "Арахамия нас заверил, что президент его помилует", - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Начало пленарного заседания Рады, 17 января.
Нардепы от СН окружили главу фракции Давида Арахамию.
Приветственные объятия Николая Тищенко (СН) и Александра Скичко (СН).
Нардеп от СН Анатолий Драбовский обсуждает в переписке заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.
"Арахамия нас заверил, что президент его помилует", - пишет надеп и добавляет. - Премьер написал заяву на президента, должен был бы на Верховную ...".
Кабмин не пришел в Раду на Час вопросов к правительству.
Андрей Осадчук ("Голос") развлекает коллег по фракции Александру Устинову и Галину Васильченко.
Андрей Задорожный (СН).
В переписке Задорожного линк на скандальные "записи Гончарука".
Тем временем, народные депутаты из групп "За будущее" и "Довира" во главе с Сергеем Шаховым, держа в руках куски угля и отбойный молоток, требовали выплатить зарплату украинским шахтерам.
Эмоциональная жестикуляция нардепа от СН Георгия Мазураша.
Максим Перебийнис (СН) переписывается с абонентом Мама
Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (СН) переписывалась с абонентом Гончарук Алексей.
- Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции, - пишет Гончарук
- Мы ЗА тебя!, - отвечает Третьякова.
- В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос кто МЫ)), - отвечает Гончарук
- 70-80 ... Работаем дальше. Жизнь..., - ответила Третьякова.
Затем она решила посмотреть сообщения в группе "SLUGA SPEAKERS NEW".
"Чого тільки люди не зроблять, щоб не приходити на годину запитань до Уряду?.., - пишут в группе
"Гончаруку потрібно було б бути у ВРУ на годині Уряду", - пишет Третьякова
"От не переконана: був би срач і показова порка", - отвечает Анастасия Красносельская.
"А так картинка, что власти нет в стране", - отвечает ей Третьякова.
Эмоции "слуг народа".
Фото: Цензор.НЕТ
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке.
и быдло уже не помнит ни капитуляции в Париже, ни предательства по газпрому, ни Оманского предательства...
Мое мнение - пытаются прикрыть - либо рынок земли , либо ишака в омане .
Ну пусть резвятся - главное , что-бы "не руками" ...
Главное, что зелохи уже не спрашивают с кем Президент Украины встречался в Омане. Все переключили свое внимание на Гончарука
А короновать "бубочка" может?
Или там посвящать в рыцари?
Село какое может ли "бубочка" отдать Слугам народным "на кормление"?
Вместе с населением села, то бишь ЗЕбобиками, как как это принято запоребриком, где в холопы сами к Жириновскому рвутся за 1000 рублей, какие он раздавал на Красной ихней площади?
А в ЧЁМ, собственно, обвиняют Гончарука?
В том, что он в приватной беседе сказал что-то, что может обидеть Зеленского?
Что за бред?????????????????
Вы представляете СКОЛЬКО людей, говоря с женой на кухне, назвали своих начальников идиотами?????
Если их ВСЕХ уволить.....
и быдло уже не помнит ни капитуляции в Париже, ни предательства по газпрому, ни Оманского предательства...