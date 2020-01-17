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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Арахамия нас заверил, что президент его помилует", - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука. ФОТОрепортаж

Народные депутаты от "Слуги народа" сегодня с утра активно переписываются относительно возможной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука 01

Начало пленарного заседания Рады, 17 января.

Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука 02

Нардепы от СН окружили главу фракции Давида Арахамию.

Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука 03

Приветственные объятия Николая Тищенко (СН) и Александра Скичко (СН).

Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука 04

Нардеп от СН Анатолий Драбовский обсуждает в переписке заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.


Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука 05

"Арахамия нас заверил, что президент его помилует", - пишет надеп и добавляет. - Премьер написал заяву на президента, должен был бы на Верховную ...".

Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука 06

Кабмин не пришел в Раду на Час вопросов к правительству.


Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука 07

Андрей Осадчук ("Голос") развлекает коллег по фракции Александру Устинову и Галину Васильченко.

Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука 08

Андрей Задорожный (СН).

Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука 09
Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука 10

В переписке Задорожного линк на скандальные "записи Гончарука".

Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука 11

Тем временем, народные депутаты из групп "За будущее" и "Довира" во главе с Сергеем Шаховым, держа в руках куски угля и отбойный молоток, требовали выплатить зарплату украинским шахтерам.

Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука 12
Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука 13

Эмоциональная жестикуляция нардепа от СН Георгия Мазураша.

Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука 14

Максим Перебийнис (СН) переписывается с абонентом Мама

Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука 15
Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука 16

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (СН) переписывалась с абонентом Гончарук Алексей.

Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука 17

- Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции, - пишет Гончарук

- Мы ЗА тебя!, - отвечает Третьякова.

- В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос кто МЫ)), - отвечает Гончарук

- 70-80 ... Работаем дальше. Жизнь..., - ответила Третьякова.

Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука 18

Затем она решила посмотреть сообщения в группе "SLUGA SPEAKERS NEW".

"Чого тільки люди не зроблять, щоб не приходити на годину запитань до Уряду?.., - пишут в группе

"Гончаруку потрібно було б бути у ВРУ на годині Уряду", - пишет Третьякова

"От не переконана: був би срач і показова порка", - отвечает Анастасия Красносельская.

"А так картинка, что власти нет в стране", - отвечает ей Третьякова.


Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука 19

Эмоции "слуг народа".

Фото: Цензор.НЕТ

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

Источник: https://censor.net.ua/p3170425
 
 
 Топ комментарии
 
*ука, как этот цирк надоел...
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Путь к возврату Приватбанка открыт... а в компенсацию от новой марионетки Коломойша потребует золотовалютные резервы Украины...
"Арахамия нас заверил, что президент его помилует", - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука - Цензор.НЕТ 1167
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самі кацапи-окупанти узгоязичніє в раді, судяци з переписки
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- не плась...алахамия нас завелила сьто плеЗЕ..плиЗЕ...ну... сьто он его помилюет ))))
"Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - листування нардепів від СН про відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 9100
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"Помилует"...Следовательно Арахамия признал достоверность разговоров....
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Т.е. для зеленых мартышек скоморох ЗЕ реальный царь.
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для засирания мозКа быдлоэлекторату клоуны-дебилы устроили цирк.

и быдло уже не помнит ни капитуляции в Париже, ни предательства по газпрому, ни Оманского предательства...
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Якщо і про щось треба запитати прим'єра,то це за спад промислового виробництва ,за недофінансування цілих галузей ,за відсутність стратегії.Але виявляєтся це не головне,головне сказав що президент не розуміє в економіці ,а хто в цьому сумніваєтся і не тільки в економіці .
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Шо они устраивают этот "серый шум" ? Кого волнует отставка Гончарука ? Мне , лично , АбсАлютно фиолетово его присутствие в кресле премьера ( хотя нет - вру ... именно его сидение на этой "точке" упорно ведет страну в ... - к этой "точке" ).
Мое мнение - пытаются прикрыть - либо рынок земли , либо ишака в омане .
Ну пусть резвятся - главное , что-бы "не руками" ...
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комедианты разыграли перед зелохами сценку "Вернись, я все прощу" )))

Главное, что зелохи уже не спрашивают с кем Президент Украины встречался в Омане. Все переключили свое внимание на Гончарука
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"Арахамия нас заверил, что президент его помилует"

А короновать "бубочка" может?
Или там посвящать в рыцари?
Село какое может ли "бубочка" отдать Слугам народным "на кормление"?
Вместе с населением села, то бишь ЗЕбобиками, как как это принято запоребриком, где в холопы сами к Жириновскому рвутся за 1000 рублей, какие он раздавал на Красной ихней площади?
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Интересненько, начиная с какого зашквара эта молодёжь перестанет пользоваться открытой перепиской и переговорами?? Ааа, дадада, это ж только совки тупые думали, что все за ними следят..... А мы гордые современные бараны, нам осторожность ни к чему! ))
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По процедуре куда и кому подавать заявление об отставке уже сказано, но главный момент в этой ситуации это то, что за отставкой Премьера( в случае принятия) следует отставка Кабинета Министров, а с кадрами у ЗЕ и цирк уехал и клоунов не осталось
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а у ишака в омане и скамейки запасных нету и дыра в Бюджете
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Я ху......!
А в ЧЁМ, собственно, обвиняют Гончарука?
В том, что он в приватной беседе сказал что-то, что может обидеть Зеленского?
Что за бред?????????????????
Вы представляете СКОЛЬКО людей, говоря с женой на кухне, назвали своих начальников идиотами?????
Если их ВСЕХ уволить.....
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это фсё - обычный цирк клоунов-дебилов для засирания мозКа быдлоэлекторату.

и быдло уже не помнит ни капитуляции в Париже, ни предательства по газпрому, ни Оманского предательства...
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Так даже не в приватной. А на заседании кабмина.
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Шоу Голобородько продолжается. У нас Зеленский царь или что, кого он там помиловать собирается?) У нас вроде президентско-парламентская республика.
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Эти турборежимщики вообсЧе ничего не знают и не хотят знать - у них одно задание , отработать своё нахождение в раде , а там хоть "конопля не расти".
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Мы несём вам каменный век!Голосуй за будущее.Украли гроши шахтёров,украдём и ваши.Доверяй нам.Голосуй за Довiру
"Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - листування нардепів від СН про відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 8668
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Настоящих буйным мало, вот и нету вожаков!
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