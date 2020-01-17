 Часа вопросов к правительству в Раде сегодня не будет: Кабмин на консультациях по заявлению Гончарука об отставке, - Разумков. ВИДЕО+ФОТО

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на открытии утреннего заседания Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Вы все знаете о том, что премьер-министр Украины написал обращение к президенту Украины и сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового Часа вопросов к правительству не будет ", - сказал председатель парламента Дмитрий Разумков.
Разумков отметил, что будет министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он будет отвечать на вопросы, озвученные во время Согласительного совета.
Фото: Цензор.НЕТ
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке.
Но не знал, что так скоро...(с) В.Цой
если поджал хвост и втянул уши... - знает грешки за собой
единственный вопрос - почему заяву про отставку направил лично преЗЕденту, а не сразу в верховную зраду ?... хочет разжалобить ?
https://censor.net.ua/news/3169776/v_pyatnitsu_sprosim_goncharuka_publichno_pochemu_v_samoyi_bednoyi_strane_evropy_chinovniki_poluchayut
Видимо чиновник понял что не сможет адекватно и честно ответить на поставленные вопросы.
Наш источник в Офисе Президента сообщает, что
разговор Гончарука и Зеленского после «слива аудиозаписей» произошел. Разговор был деликатный и президент в его интеллигентной манере напомнил Гончаруку, что заявление про отставку он уже написал, и оно у Зеленского и когда придет время, то Гончарук не будет строить из себя «жертву», а сделает так, как они договаривались, уйдет в отставку по собственному желанию. Это может произойти в любой момент, когда Зеленский посчитает нужным, Гончарук согласился и подтвердил, что помнит условия и свои обещания. Президент заверил Премьер-министра, что ему неинтересен на данный момент «медийный шум» вокруг «острых словечек»,которые Гончарук «отпускал» в его адрес, его как президента Украины интересует результат работы КабМина и лично Гончарука.
После этого разговора была подключена вся «грантоедовская» медиа сетка включая даже ЛОМов и групп в соцсетях. Гончарук понимает, что сами слова из «слитой аудиозаписи» не так цепляют президента, как информационный накал в медиа. Задача стояла погасить накал страстей и сместить акценты.
Зеля думає, що раз за Гончарука Порошенко заступився, то треба знімати. Сивоху поставлять.
А в уряді, напевно, відчували загрози, про всяк випадок премій собі понавиписували.