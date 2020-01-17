EN|RU|UK
Темы дня: Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Записи Трубы Газовая война Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  987  18
Материалы по теме:
Все про:ВР (24293) Кабмин (11509) отставка (2487) Пристайко (362) Разумков Дмитрий (358) Гончарук_Алексей (500)

 Часа вопросов к правительству в Раде сегодня не будет: Кабмин на консультациях по заявлению Гончарука об отставке, - Разумков. ВИДЕО+ФОТО

Кабинет министров не прибыл в Верховную Раду на Час вопросов к правительству в связи с консультациями относительно заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на открытии утреннего заседания Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вы все знаете о том, что премьер-министр Украины написал обращение к президенту Украины и сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового Часа вопросов к правительству не будет ", - сказал председатель парламента Дмитрий Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гончарук написал заявление об отставке (обновлено)

Разумков отметил, что будет министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он будет отвечать на вопросы, озвученные во время Согласительного совета.

Часа вопросов к правительству в Раде сегодня не будет: Кабмин на консультациях по заявлению Гончарука об отставке, - Разумков 01
Часа вопросов к правительству в Раде сегодня не будет: Кабмин на консультациях по заявлению Гончарука об отставке, - Разумков 02

Фото: Цензор.НЕТ

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

Источник: https://censor.net.ua/p3170405
 
 
 Топ комментарии
 
У меня нет вопросов . Всё было понятно весной прошлого года .
 показать весь комментарий
 
Заява Гончарука - підтвердження автентичності плівок.
 показать весь комментарий
 
Я знал, что будет плохо
Но не знал, что так скоро...(с) В.Цой
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У меня нет вопросов . Всё было понятно весной прошлого года .
 показать весь комментарий
 
 
Я знал, что будет плохо
Но не знал, что так скоро...(с) В.Цой
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если считаешь 5 лет, то скоро.
 показать весь комментарий
 
Заява Гончарука - підтвердження автентичності плівок.
 показать весь комментарий
 
 
если б была "нарезка" и "подтасовка"...бился б как коршун доказывая невиновность
если поджал хвост и втянул уши... - знает грешки за собой
единственный вопрос - почему заяву про отставку направил лично преЗЕденту, а не сразу в верховную зраду ?... хочет разжалобить ?
 показать весь комментарий
 
 
та да. это ж придётся всем валить с зарплат по 100 000 в месяц.
 показать весь комментарий
 
 
Если Правительство Уйдет в Отставку , то Гочарук не единолично, а Весь Состав. И может айфория закончилась или каждая Групировка поставит своего Человека . Тогда Украину Уже в который раз Поделять на сферу Влияния и Будут выкачивать ресурсы . И опять Народ в Лапше , а вместо Подливи Помои.Перспектива не Радужная.
 показать весь комментарий
 
 
возможно чел понял, что просто не в состоянии вывезти груз ответственности и обьема работ, и, пользуясь предлогом, сваливает. в любом случае у нас в армии после заявления об уходе никто никого не держал и не добавлял плюшек, лишь бы оставить незаменимого специализда.
 показать весь комментарий
 
як вдало все склалось. і питати нема кого з приводу зарплат
 показать весь комментарий
 
 
А яка може бути година запитань до уряду, якого фактично немає???
 показать весь комментарий
 
"В пятницу спросим Гончарука публично, почему в самой бедной стране Европы чиновники получают такие высокие зарплаты", - Верещук.Ирина.

https://censor.net.ua/news/3169776/v_pyatnitsu_sprosim_goncharuka_publichno_pochemu_v_samoyi_bednoyi_strane_evropy_chinovniki_poluchayut

Видимо чиновник понял что не сможет адекватно и честно ответить на поставленные вопросы.
 показать весь комментарий
 
#Слухи #раскладка
Наш источник в Офисе Президента сообщает, что
разговор Гончарука и Зеленского после «слива аудиозаписей» произошел. Разговор был деликатный и президент в его интеллигентной манере Години запитань до уряду в Раді сьогодні не буде: Кабмін на консультаціях щодо заяви Гончарука про відставку, - Разумков - Цензор.НЕТ 5307 напомнил Гончаруку, что заявление про отставку он уже написал, и оно у Зеленского и когда придет время, то Гончарук не будет строить из себя «жертву», а сделает так, как они договаривались, уйдет в отставку по собственному желанию. Это может произойти в любой момент, когда Зеленский посчитает нужным, Гончарук согласился и подтвердил, что помнит условия и свои обещания. Президент заверил Премьер-министра, Години запитань до уряду в Раді сьогодні не буде: Кабмін на консультаціях щодо заяви Гончарука про відставку, - Разумков - Цензор.НЕТ 8596 что ему неинтересен на данный момент «медийный шум» вокруг «острых словечек»,которые Гончарук «отпускал» в его адрес, его как президента Украины интересует результат работы КабМина и лично Гончарука.
После этого разговора была подключена вся «грантоедовская» медиа сетка включая даже ЛОМов и групп в соцсетях. Гончарук понимает, что сами слова из «слитой аудиозаписи» не так цепляют президента, как информационный накал в медиа. Задача стояла погасить накал страстей и сместить акценты.
 показать весь комментарий
 
Накрылись медным тазом зарплатни эффективных менеджеров в 4000 зелени.. Это всё были оговорочки по Фрейду, они не о народных зарплатах думали а о своих, родимых..
 показать весь комментарий
 
Ну, що Коломойский доб"єтся свого чи ні?
Зеля думає, що раз за Гончарука Порошенко заступився, то треба знімати. Сивоху поставлять.
А в уряді, напевно, відчували загрози, про всяк випадок премій собі понавиписували.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх