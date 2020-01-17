 Масштабный пожар на складе автозапчастей произошел в Хмельницком, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Происшествие случилось вчера, 16 января, в 15:30.

"По повышенному номеру вызова на место происшествия были немедленно направлены дежурные отделения спасателей Хмельницкого гарнизона. На момент прибытия первого подразделения площадь пожара достигла 160 кв.м, существовала угроза дальнейшего распространения огня. Бойцы немедленно приступили к тушению пожара, из-за чрезмерной задымленности им пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Тушение пожара значительно осложняло большое горючая нагрузка", - говорится в сообщении.

В 16:01 пожар локалищировали, а в 16:35 окончательно ликвидировали.

Всего к тушению пожара привлекались 30 человек личного состава и 8 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Причину возгорания сейчас выясняют специалисты.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила на взятке в 66 тыс. чиновника ГСЧС, который принял без проверки систему оповещения на объектах повышенной опасности. ФОТО







