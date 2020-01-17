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Все про:пожар (3904) Хмельницкий (345) ГСЧС (2438)

 Масштабный пожар на складе автозапчастей произошел в Хмельницком, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Хмельницком горел склад автозапчастей. В результате пожара никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Происшествие случилось вчера, 16 января, в 15:30.

"По повышенному номеру вызова на место происшествия были немедленно направлены дежурные отделения спасателей Хмельницкого гарнизона. На момент прибытия первого подразделения площадь пожара достигла 160 кв.м, существовала угроза дальнейшего распространения огня. Бойцы немедленно приступили к тушению пожара, из-за чрезмерной задымленности им пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Тушение пожара значительно осложняло большое горючая нагрузка", - говорится в сообщении.

В 16:01 пожар локалищировали, а в 16:35 окончательно ликвидировали.

Всего к тушению пожара привлекались 30 человек личного состава и 8 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Причину возгорания сейчас выясняют специалисты.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

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Масштабный пожар на складе автозапчастей произошел в Хмельницком, - ГСЧС 01
Масштабный пожар на складе автозапчастей произошел в Хмельницком, - ГСЧС 02
Масштабный пожар на складе автозапчастей произошел в Хмельницком, - ГСЧС 03
Масштабный пожар на складе автозапчастей произошел в Хмельницком, - ГСЧС 04

Источник: https://censor.net.ua/p3170391
 
 
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шины и резино-технические изделия горят - кому-то паленую шину продадут....
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" Так ведь кражи не будет! Все уже украдено до нас!"(с)
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Склады загораются, чтобы скрыть недостачу.
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самое интересное-горят не взирая на ФИО президентов
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а где то там военные склады с боеприпасами
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Вредительство в действии -- поджоги, массовьіе отравления, внедрение смертельньіх вирусов, терактьі и убийства средь бела дня.
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