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Все про:взятка (4828) СБУ (14247) ГСЧС (2437)

 СБУ разоблачила на взятке в 66 тыс. чиновника ГСЧС, который принял без проверки систему оповещения на объектах повышенной опасности. ФОТО

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ задокументировали факт получения взятки одним из заместителей начальника управления Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что чиновник требовал 66 000 гривен за согласование разрешительной документации на объектах повышенной опасности. Чиновник с нарушением порядка принятия в эксплуатацию систем раннего выявления угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае их возникновения приказал подчиненному подписать акты ввода в эксплуатацию этих систем. Они смонтированы на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса в одной из областей Украины, их "легализация" состоялась без фактического выезда и проверки их работоспособности.

Отмечается, что противоправные действия служащих ГСЧС создали предпосылки для отсутствия контроля и своевременного реагирования на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций на указанных объектах. Это могло привести к катастрофическим последствиям, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью людей.

СБУ разоблачила на взятке в 66 тыс. чиновника ГСЧС, который принял без проверки систему оповещения на объектах повышенной опасности 01
СБУ разоблачила на взятке в 66 тыс. чиновника ГСЧС, который принял без проверки систему оповещения на объектах повышенной опасности 02

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Двум должностным лицам ГСЧС, в том числе заместителю начальника управления, сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Также планируется объявление подозрения руководителю субъекта хозяйствования по ч. 3 ст. 369 УК.

Сейчас в рамках уголовного производства проводится проверка информации о 68-ми аналогичных эпизодах действий чиновников.

Источник: https://censor.net.ua/p3170320
 
 
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Міняти на наших полонених будуть? Чи в Пуйла і власних взяточників вистачає?
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там іщо малінавий звон на зарє гнатюк на 29 лютого моститься





Выживший в уме@Hlopak_
И зеленого "чорта" - директора "Палацу Украина", который Сюткину сдал зал в аренду, тоже в СБУ. Кто не в курсе "палац" входит в ДУС - управление делами Офиса президента.
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