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 В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными воинами, нужна донорская кровь и лекарства, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

В Главный Военный Клинический Госпиталь прибыл очередной борт с ранеными украинскими воинами, их всех направили сразу в реанимацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова.

"В Киев прилетел новый борт с тяжело ранеными из Харькова, 5 скорых неслись по шоссе из Борисполя с ранеными бойцами, всех сразу в реанимацию. За сутки на фронте двое раненых и двое убитых, очень много обстрелов и снайперов, война продолжается!" - говорится в сообщении.

Волонтер просит помочь СМИ и всех граждан.

"За неделю после последнего борта, мною оплачена химия для онкобольного воина( 37 тыс.), оплачены анализы в частной лаборатории( 1200 и 6 тыс.), оплачены лекарства( 6500), смотрите чеки. Я так же заказала тактический медрюкзак для фронта, выкупаю в понедельник( 7800) и нужно оплатить турникеты( 400 грн каждый) Это информация для тех, кто помогает деньгами", - рассказала волонтер.

Также требуется донорская кровь. Центр крови на территории госпиталя, понедельник-четверг с 9-12, с паспортом. Адрес госпиталя Госпитальная 18, метро Печерская.

"Мы так же помогаем воинам и передовой, продуктами, вещами и лекарствами. Дексалгин и кетанов в ампулах нужны всегда!" - подчеркнула волонтер.

Карты для помощи
4627 0551 5012 8394 "ПриватБанк",
5358 3853 2000 2464 "Монобанк".
Юсупова Наталья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В киевский госпиталь прибыл борт с ранеными, нужны лекарства и донорская кровь, - волонтеры

В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными воинами, нужна донорская кровь и лекарства, - волонтер Юсупова 01
В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными воинами, нужна донорская кровь и лекарства, - волонтер Юсупова 02
В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными воинами, нужна донорская кровь и лекарства, - волонтер Юсупова 03
В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными воинами, нужна донорская кровь и лекарства, - волонтер Юсупова 04
В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными воинами, нужна донорская кровь и лекарства, - волонтер Юсупова 05
В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными воинами, нужна донорская кровь и лекарства, - волонтер Юсупова 06
В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными воинами, нужна донорская кровь и лекарства, - волонтер Юсупова 07
В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными воинами, нужна донорская кровь и лекарства, - волонтер Юсупова 08
В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными воинами, нужна донорская кровь и лекарства, - волонтер Юсупова 09
В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными воинами, нужна донорская кровь и лекарства, - волонтер Юсупова 10
В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными воинами, нужна донорская кровь и лекарства, - волонтер Юсупова 11

Источник: https://censor.net.ua/p3170315
 
 
 Топ комментарии
 
Где тот кто обещал закончить войну? "Надо просто перестать стрелять" Бойцам скорейшего выздоровления!
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Одужання пораненим.
Небайдужі люди допоможуть..
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Зеля патроны и снаряды с передовой повывозил уже? В принципе 50% армии проголосовало за Зе. Правильно говорят, что стадо баранов под руководством волка может победить стаю волков под руководством барана (Зе-барана).

Поздравляю нас с главнокомандующим - бараном
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Одужання пораненим.
Небайдужі люди допоможуть..
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Где тот кто обещал закончить войну? "Надо просто перестать стрелять" Бойцам скорейшего выздоровления!
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Про війну просто не говорять.
Отака боротьба за мир.
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За годыны?
Сори, за годыны тот обещал закончить АТО. Войну войной он так и не назвал.
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Шут оманский ,ну что перестал стрелять , поздравил путлера с Новым г ??? Каждый день брешут -потерь нет … «слуги******
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Если ЗЕоманский перестал стрелять пусть берет свою семью и на передовую.
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Зеля патроны и снаряды с передовой повывозил уже? В принципе 50% армии проголосовало за Зе. Правильно говорят, что стадо баранов под руководством волка может победить стаю волков под руководством барана (Зе-барана).

Поздравляю нас с главнокомандующим - бараном
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жаль, что для ЗЕ люди только мишени. Уже подготовил для развода еще 3 зоны. Туго придется, но только не переодетым сепарм.
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а как же развєдєніє войск? будівництво мостів в лугандонію? пенсії тварюкам? просто пєрєстать стрєлять? звідки поранені? зебіли, скажіть щось, не мовчіть? подайте якийсь знак?
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Чому бубочка кров не здає? Жалко для гоїв царської крові? ))
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але ж це брехня - він не вилазить зі спортзалів! До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 7589
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ага - щоки добряче за свята підкачав.
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тебе ж спокусили, значить нормальні.
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кто еще помнит молодого и красивого капитана Героя Украины Андрея Кизило погибшего в 23 года ?

он отдал свою жизнь за клочок украинской земли, которую Зеленский сейчас сдает террористам

О 4-й годині ранку 29 січня 2017 року штурмова група капітана Кизило в кількості 19 бійців, висуваючись на позиції для зайняття спостережних постів, виявила диверсійно-розвідувальну групу противника та вступила у вогневе зіткнення.
В результаті бою противник був вимушений відступити до своїх позицій. Під час відходу сил терористів розпочався артилерійській обстріл зі сторони противника. Капітаном було прийнято рішення зайняти взводний опорний пункт противника для збереження життя та здоров'я військовослужбовців, які входили до складу штурмової групи.
Під час зайняття взводного опорного пункту терористів розпочалось бойове зіткнення штурмової групи з переважаючими силами противника. В результаті бою противнику було нанесено втрати в кількості 20 терористів та одного взято в полон.
Після бойового зіткнення капітаном Кизило було організовано оборону даного взводного опорного пункту до підходу основних сил 1-го механізованого батальйону. Під час оборони взводного опорного пункту штурмова група капітана Кизило відбила атаку противника. Під час відходу сил противника розпочався артилерійський обстріл зі сторони терористів. Приблизно о 9 години 40 хвилин 29 січня 2017 року в результаті прямого попадання артилерійської міни в окоп капітан Андрій Кизило та ще двоє військовослужбовців зі складу його штурмової групи загинули.
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Ай-ай-ай...баригу убрали, бизнес на крови прекратили, стрелять перестали, войска отвели... откуда раненые-то ?
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Барага(парашенко) нікуди не подівся, він ще продовжує свою підривну діяльність в Україні з дозволу зелемойського
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так зелёный смарчёк сказал шо не лох и стрелять не надо, походу клоун киздабол.
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По-ходу там на передовій серйозні бої відбуваються. Інакше не було би стільки тяжкопоранених. Але усі мовчать, і військові і добровольці і волонтер .
Хлопцям одужання. Кияни, хто може допоможіть з кров'ю.
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потерьнет . кое кто украинцев за лохов держит
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Вчера, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.
С начала этого периода российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Травневого.
За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.Источник: https://censor.net.ua/n3170160

откуда раненые? они сами себя постреляли чтоли?
но не в ощс - 100%
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ага МО здається трохи п.здить, щоб не засмучувати вєлікага міратворца
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+ Одужання нашим хлопчикам. Боже, поможи
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Если верить официальным сводкам, этого борта быть не должно. Значит верить нельзя. Печально. Конец эпохи честности. В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными воинами, нужна донорская кровь и лекарства, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 704
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зебіли так і подумають.
і нічим не допоможуть.
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Нужно воспитывать поколения, готовых отомстить.
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И откуда столько людей раненных, падло зеленое?
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они их переведут в небоевые и скажут, что тишина и готовы к разводу.
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парахаботи заважають відвести війська за Днєпр
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"Два обстріли, втрат немає..."- каже е і пишете? Так, зелені?
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Публиковать чеки все равно что публиковать ценники в аптеках, просто сведения о цене. Но никто и никогда не публикует выписки из банка с приходом и расходом на которой ясно видна разница. Еще раз повторяю никто и никогда, что просто говорит о том, что б0ольшая часть денег уходит в карман и она всегда скрыта.
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Зе - хорош прятаться от народа. Перемирия с ****** нет и не будет - пора понять и менять своё ватное мировозрение на нормальное.
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зелехочмо из Омана сутки летел . И стыдливо умолчивает гнида подробности . Неужто по дороге в госпиталь какой то заглянул раненых проведать ? Молчок . В Москве говорят был . Наверное в московских госпиталях проведовал .
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Украинским Воинам полного выздоровления! Украина думает за Вас!
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А одного не пойму почему лекарственные препараты такие дорогие, - золото на вес дешевле.
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Чому досі у нас бізнес з російським капіталом не обкладений додатковим податком "за агресію" і не введено додаткове мито на весь російський імпорт крім сировини?
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Видно 3енелейсский на так )(уйла с НОВЫМ ГОДОМ поздравлял..
.
Кстати раньше чем Украину , а про армию вообще то посерединке забыл..
.
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я іноді думаю чи взагалі той Зеленський існує.. Не чути його, не бачити.. Як пацюк десь ховається чи може його десь ховають
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Увидишь егт на кумарах, когда у него порошок закончится и оно лупоглазое чмо только тогда на люди вылезет. Гнида одним словом.
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Скотный двор слуг урода, как там на счет перестать стрелять, а, петушня лагерная??
Где ваш главный отказник?
Наверное как Порошенко окопы инспектирует?
Ай блин, ошибся)) Еще видать кокс не закончился) **** зеленая...
Пацанам скорейшего выздоровления!!!)
Пусть поправляются!!
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"военная медицина" которую порошенко за шесть лет "поднял с нуля"...До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 966
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А "главнокомандующий" уже их посетил, или оно устало и отдыхает , как всегда...
Вы просто представьте, что такое "никакое" стало президентом в первый год войны...это был бы мрак!
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35 тысяч. аналогов от рака нет индийских? И при чём здесь раненные, и где подписи на платёжке.
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сфоткали перед подписанием.. что тут не ясно
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уж очень цена высокая, такое каждый второй может нарисовать. Для чего это? drugs/mabtera-d7577
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зе-скот за це несе відповідальність
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Зеотвєдєніє, зеразвєдєніє. На передову гниду!
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Зебіли бігом на передову. Там не стріляють. Виручайте свого генія, а то його слова розбіглися зі справами. А саме головне, що гинуть і гинуть воїни, мучаться і вмирають в лікарнях, які вже не попадають в "сводки". Ось таке воно "перестать стрелять". Це ви нарід 73% який втомився від війни і прагнув також перестати стріляти. А ви не на передку, а вдома в теплих ваннах, в ситих кабаках. Хто хотів показати, що стара влада хотіла війни, а нова миру. Де ваш гребаний мир??? Поляки, німці, литовці..всі разом, коли питання стає безпеки держави, а тут кожний щось хоче доказати, налили бруду один на одного і сидять тихенько обляпані, а ворог робить свою справу.
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Може падлошенко допоможе, з тих коштів що накрав за 5 років 🙄
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Если Порох что то украл почему "честный" Зебил его до сих пор не посадил ????
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"военная медицина"...на шестом(!) году войны!
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Я второй день бухаю., моя кровь подойдет??? я уже сдавал кровь.
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Мне не совсем понятно откуда раненые, если уже "просто перестали стрелять", войска разведены и вообще, зеишак с своими зебилоублюдками готов к полной капитуляции?
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Зебилы , какие на этот раз будут у вас оправдания ????
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