 В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными воинами, нужна донорская кровь и лекарства, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова.
"В Киев прилетел новый борт с тяжело ранеными из Харькова, 5 скорых неслись по шоссе из Борисполя с ранеными бойцами, всех сразу в реанимацию. За сутки на фронте двое раненых и двое убитых, очень много обстрелов и снайперов, война продолжается!" - говорится в сообщении.
Волонтер просит помочь СМИ и всех граждан.
"За неделю после последнего борта, мною оплачена химия для онкобольного воина( 37 тыс.), оплачены анализы в частной лаборатории( 1200 и 6 тыс.), оплачены лекарства( 6500), смотрите чеки. Я так же заказала тактический медрюкзак для фронта, выкупаю в понедельник( 7800) и нужно оплатить турникеты( 400 грн каждый) Это информация для тех, кто помогает деньгами", - рассказала волонтер.
Также требуется донорская кровь. Центр крови на территории госпиталя, понедельник-четверг с 9-12, с паспортом. Адрес госпиталя Госпитальная 18, метро Печерская.
"Мы так же помогаем воинам и передовой, продуктами, вещами и лекарствами. Дексалгин и кетанов в ампулах нужны всегда!" - подчеркнула волонтер.
Карты для помощи
4627 0551 5012 8394 "ПриватБанк",
5358 3853 2000 2464 "Монобанк".
Юсупова Наталья.
Небайдужі люди допоможуть..
а где Зеленский?
ах да "он же еврей, ему не нужно"
Яков Блох Главный раввин Украины
Отака боротьба за мир.
Сори, за годыны тот обещал закончить АТО. Войну войной он так и не назвал.
Поздравляю нас с главнокомандующим - бараном
он отдал свою жизнь за клочок украинской земли, которую Зеленский сейчас сдает террористам
О 4-й годині ранку 29 січня 2017 року штурмова група капітана Кизило в кількості 19 бійців, висуваючись на позиції для зайняття спостережних постів, виявила диверсійно-розвідувальну групу противника та вступила у вогневе зіткнення.
В результаті бою противник був вимушений відступити до своїх позицій. Під час відходу сил терористів розпочався артилерійській обстріл зі сторони противника. Капітаном було прийнято рішення зайняти взводний опорний пункт противника для збереження життя та здоров'я військовослужбовців, які входили до складу штурмової групи.
Під час зайняття взводного опорного пункту терористів розпочалось бойове зіткнення штурмової групи з переважаючими силами противника. В результаті бою противнику було нанесено втрати в кількості 20 терористів та одного взято в полон.
Після бойового зіткнення капітаном Кизило було організовано оборону даного взводного опорного пункту до підходу основних сил 1-го механізованого батальйону. Під час оборони взводного опорного пункту штурмова група капітана Кизило відбила атаку противника. Під час відходу сил противника розпочався артилерійський обстріл зі сторони терористів. Приблизно о 9 години 40 хвилин 29 січня 2017 року в результаті прямого попадання артилерійської міни в окоп капітан Андрій Кизило та ще двоє військовослужбовців зі складу його штурмової групи загинули.
Хлопцям одужання. Кияни, хто може допоможіть з кров'ю.
С начала этого периода российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Травневого.
За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.Источник: https://censor.net.ua/n3170160
откуда раненые? они сами себя постреляли чтоли?
но не в ощс - 100%
і нічим не допоможуть.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Кстати раньше чем Украину , а про армию вообще то посерединке забыл..
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Где ваш главный отказник?
Наверное как Порошенко окопы инспектирует?
Ай блин, ошибся)) Еще видать кокс не закончился) **** зеленая...
Пацанам скорейшего выздоровления!!!)
Пусть поправляются!!
Вы просто представьте, что такое "никакое" стало президентом в первый год войны...это был бы мрак!