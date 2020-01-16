 Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2020" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204 УК Украины была установлена группа лиц, хранящих в складском помещении на территории города Киева с целью сбыта табачные изделия иностранного производства, не маркированные марками акцизного налога и ввезённые на территорию Украины вне таможенного контроля.

Продавали сигареты через специализированные сайты в сети Интернет.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 189 тыс. 368 пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного налога, общей ориентировочной стоимостью почти 9,5 млн. гривен. Продолжается следствие.ъ















