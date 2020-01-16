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Все про:сигареты (695) ГФС (3493)

 Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции г. Киева под процессуальным руководством прокуратуры города остановили незаконную массовую реализацию сигарет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2020" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204 УК Украины была установлена группа лиц, хранящих в складском помещении на территории города Киева с целью сбыта табачные изделия иностранного производства, не маркированные марками акцизного налога и ввезённые на территорию Украины вне таможенного контроля.

Продавали сигареты через специализированные сайты в сети Интернет.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 189 тыс. 368 пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного налога, общей ориентировочной стоимостью почти 9,5 млн. гривен. Продолжается следствие.ъ

Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн 01
Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн 02
Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн 03
Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн 04
Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн 05
Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн 06
Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн 07
Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн 08

Источник: https://censor.net.ua/p3170305
 
 
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Это что получается,незаконного сбыта не было,но товар отобрали за незаконный сбыт?
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Акцизи піднімайте, піднімайте. І сосіть лапу держбюджету, не зівайте. Дебіли, чи вороги України?
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Незаконный сбыт газа и электроэнергии их не беспокоит!
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Единственное шо порадовало в данной новости - тупорылое мусорское выражение "в сети Интернет".

Ещё бы в кавычках написали - в сети "Интернет" - ваще б тогда огонь было.
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Такие сигареты в Мелитополе продают на всех рынках в табачных киосках,и никто не видит...
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всьо ані відят только віду нє падают Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів в Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн - Цензор.НЕТ 3346
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Лишь бы развесной табак не трогали.
Забыл уже, когда крайний раз покупал в магазине сигареты.
Разве что Боркум или Алсбо с кавендишем - домешивать в Вирджинию.
Накатал гильз электромашинкой, сложил в портсигар - все.
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Черная или коричневая сигарета с офигенно вкусным и ароматным дымом.
А в перерасчете на 20 штук - пачка выходит примерно 9-12 грн (если действительно домешивать дорогой трубочный)
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