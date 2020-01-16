 Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.
В рамках проведения операции "Акциз-2020" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204 УК Украины была установлена группа лиц, хранящих в складском помещении на территории города Киева с целью сбыта табачные изделия иностранного производства, не маркированные марками акцизного налога и ввезённые на территорию Украины вне таможенного контроля.
Продавали сигареты через специализированные сайты в сети Интернет.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 189 тыс. 368 пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного налога, общей ориентировочной стоимостью почти 9,5 млн. гривен. Продолжается следствие.ъ
Ещё бы в кавычках написали - в сети "Интернет" - ваще б тогда огонь было.
Забыл уже, когда крайний раз покупал в магазине сигареты.
Разве что Боркум или Алсбо с кавендишем - домешивать в Вирджинию.
Накатал гильз электромашинкой, сложил в портсигар - все.
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Черная или коричневая сигарета с офигенно вкусным и ароматным дымом.
А в перерасчете на 20 штук - пачка выходит примерно 9-12 грн (если действительно домешивать дорогой трубочный)