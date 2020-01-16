 "Не дать ли п#зды" премьеру? ФОТОжаберы проиллюстрировали "записи Гончарука"

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов, - возможный разговор Гончарука слили в интернет. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Третья часть "записей Гончарука": "Зеленскому надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году не будет дороже". ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты "Слуги народа" обсуждают, "дать ли п#зды" премьеру Гончаруку, - нардеп Бужанский. ФОТО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Как Гончарук и Смолий придумывали для Зеленского оправдания о завышенном курсе гривни и потерях экспортеров, и почему это стало скандалом
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Записи Гончарука": последствия
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана", - нардеп Верещук считает, что Гончарук должен подать в отставку. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия: Большая опасность, если кто-то записывал в кабинете премьера. Там обсуждаются вопросы нацбезопасности
Больше фотошопов смотрите здесь
ЭТО ШЕДЕВР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
голубым и зеленым....
Не буде 14 серій Гончаруко-Барбари. Ініціатори зрозуміли, що це працює проти Зє!
По-этому гандоны типа Портнова, Дубинского, Бужанского - это нелюди с дегенеративными изменениями в голове.
P S хотя мое мнение весь этот цирк устроили сами зелёные , чтобы отвлечь от делишек ослика в Омане и его там переговоров с кацапами
...
- это я с танечкой поменялась.
- а что ты ей дала взамен?
- *****!
Але в нашій ситуації якось не до сюрних карнавалів...
"бэээээээ, а пАтчыму нета картынак на Парашенкаа?!!"
...
никто не видел, они еще не пробегали?
Например: Портнов, Дубинский, Бужанский - активно употребляют ненормативную лексику)