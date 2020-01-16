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 "Не дать ли п#зды" премьеру? ФОТОжаберы проиллюстрировали "записи Гончарука"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Не дать ли п#зды премьеру? ФОТОжаберы проиллюстрировали записи Гончарука 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов, - возможный разговор Гончарука слили в интернет. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третья часть "записей Гончарука": "Зеленскому надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году не будет дороже". ВИДЕО

Не дать ли п#зды премьеру? ФОТОжаберы проиллюстрировали записи Гончарука 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты "Слуги народа" обсуждают, "дать ли п#зды" премьеру Гончаруку, - нардеп Бужанский. ФОТО

Не дать ли п#зды премьеру? ФОТОжаберы проиллюстрировали записи Гончарука 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как Гончарук и Смолий придумывали для Зеленского оправдания о завышенном курсе гривни и потерях экспортеров, и почему это стало скандалом

Не дать ли п#зды премьеру? ФОТОжаберы проиллюстрировали записи Гончарука 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Записи Гончарука": последствия

Не дать ли п#зды премьеру? ФОТОжаберы проиллюстрировали записи Гончарука 05

Не дать ли п#зды премьеру? ФОТОжаберы проиллюстрировали записи Гончарука 06

Не дать ли п#зды премьеру? ФОТОжаберы проиллюстрировали записи Гончарука 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана", - нардеп Верещук считает, что Гончарук должен подать в отставку. ВИДЕО

Не дать ли п#зды премьеру? ФОТОжаберы проиллюстрировали записи Гончарука 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия: Большая опасность, если кто-то записывал в кабинете премьера. Там обсуждаются вопросы нацбезопасности

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3170244
 
   
 Топ комментарии
 
"Не дать ли п#зды" премьеру? ФОТОжаберы проиллюстрировали "записи Гончарука" - Цензор.НЕТ 8588
ЭТО ШЕДЕВР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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"Тупой и еще тупее", "голубая устрица" та Шаріков розірвали на клаптики "Не дать ли п#зды" премьеру? ФОТОжаберы проиллюстрировали "записи Гончарука" - Цензор.НЕТ 4595
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Это все, что можно сказать о зеленой власти

"Чи не дати п#зди" прем'єру? ФОТОжабери проілюстрували "записи Гончарука" - Цензор.НЕТ 6277
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«Вот как выглядит настоящий визит в Оман»: Зеленского поставили на место показательным фото - смотрим и читаем в ЦЕНЗОРУ НЕТ, действительное свежее фото лучше всяких фотожаб с Хоттабычами
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не-а) на первой фотке явно должен быть не гончарук
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"Тупой и еще тупее", "голубая устрица" та Шаріков розірвали на клаптики "Не дать ли п#зды" премьеру? ФОТОжаберы проиллюстрировали "записи Гончарука" - Цензор.НЕТ 4595
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Стал весь Кабмин
голубым и зеленым....
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квартал 95 медленно превращаеца в квартал 2020
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Теж зазнав поразки з підливою "Чи не дати п#зди" прем'єру? ФОТОжабери проілюстрували "записи Гончарука" - Цензор.НЕТ 3186 "как... вычеслить крата... видиоурок" - це просто контрольний в моск )))))))))))
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Зверніть увагу, тільки но появилося розуміння того, що шкандаль не про Гончарука, а про Зєєєлю, про його тупість, про не здатність зрозуміти елементарне, про те що кабмін витрачає час намагаючись придумати як пояснити зарозумілому та мстивому довбню елементарні речі, тему зняли.
Не буде 14 серій Гончаруко-Барбари. Ініціатори зрозуміли, що це працює проти Зє!
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якби це було проти Гончарука то записи просто дали б послухать Зеленському
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Как правило, матерятся те люди, у которых существует дефект левого полушария, а именно языковых зон - им не хватает слов! Все бранные слова у человека содержатся в немом правом полушарии".
По-этому гандоны типа Портнова, Дубинского, Бужанского - это нелюди с дегенеративными изменениями в голове.
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Соевый террариум предлагаю считать открытым.
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Да походу тут банка со змеями в виде Дубинского и ко себе мышкой Гончарука выбрали , а всё остальное зелёное кубло в этом террариуме ещё только определяется , кто на роль охотника , а кто на роль жертвы
P S хотя мое мнение весь этот цирк устроили сами зелёные , чтобы отвлечь от делишек ослика в Омане и его там переговоров с кацапами
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О ежике в тумане - Зелеоооныыый тумааан , похож на ОмАААн , похож на обман весь зелеоооный туман...
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- слыш, доча, а где ты взяла эти куклы?
- это я с танечкой поменялась.
- а что ты ей дала взамен?
- *****! "Чи не дати п#зди" прем'єру? ФОТОжабери проілюстрували "записи Гончарука" - Цензор.НЕТ 2222
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Не Поражаюсь А восхищаюсь , где найти Такую Страну где так Кумедно з Юмором , - ну цеж Нада Так . Да таку націю Перемогти , даже й не Мрійте.
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Якби не воєнний конфлікт з неадекватним сусідом-зкріпоносцем - жити у впоротій країні могло б бути навіть весело. Принаймні цікаво.
Але в нашій ситуації якось не до сюрних карнавалів...
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Бачили очі що купували ,то їжте поки не повилазять.
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вєрнай дарогай ідьотє таварісчі! до свого неминучого безславного кінця! протоптаной дарогой віті ростовського і пєті мальдівського!
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тут где-то должна быть парочка зе-тыпилов кричащих
"бэээээээ, а пАтчыму нета картынак на Парашенкаа?!!"
...
никто не видел, они еще не пробегали?
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Знаете как среди Нардепов/политиков выявить и идентифицировать ручную шлюшку Коломойского?) Все ручные шлюшки переняли от своего хозяина одну примечательную особенность - они матерятся также как и их хозяин!
Например: Портнов, Дубинский, Бужанский - активно употребляют ненормативную лексику)
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