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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (24287) депутат (2820) донецкий аэропорт (481) Костенко Роман (3)

 В память о погибших в ДАПе воинах обещаю стоять в Раде до конца, - "киборг" Костенко (Гром). ФОТО

Полковник СБУ "Альфа" Роман Костенко, который оборонял Донецкий аэропорт от атак российских наемников, а ныне является нардепом от партии "Голос", обещает чтить память о погибших побратимах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке сегодня в День памяти "киборгов".

"5 лет назад. Тогда я не знал, что этот день станет днем защитников ДАП. Лишь знал, что надо сражаться с врагом. И что за нами Украина.

Еще я не знал, что буду бороться за Украину в Раде. И обещаю, что в память о воинах, которые там остались, буду и здесь стоять до конца. Слава Украине", - написал Костенко и опубликовал фото, сделанные в Донецком аэропорту.

В память о погибших в ДАПе воинах обещаю стоять в Раде до конца, - киборг Костенко (Гром) 01
В память о погибших в ДАПе воинах обещаю стоять в Раде до конца, - киборг Костенко (Гром) 02

Историю участия Романа Костенко в войне против российских оккупантов на Донбассе читайе здесь

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Стояла задача не эвакуировать, а отбить донецкий аэропорт. Но это был билет в один конец, - легендарный киборг Олег Кузьминых. ВИДЕО

Бои за аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта. В обороне аэропорта также принимали участие волонтеры и медики.

За стойкость украинских защитников назвали "киборгами". Они стали символом мужества и преданности идеалам свободной и независимой Украины.

Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских воинов, ранены более 500. Многие из них награждены государственными наградами, некоторые - посмертно.

В память о погибших в ДАПе воинах обещаю стоять в Раде до конца, - киборг Костенко (Гром) 03

Источник: https://censor.net.ua/p3170234
 
   
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Справедливость и только Справедливость и Будит Победа .
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Если тебя ЗЕленая власть тупо не посадит по сфабрикованному делу, шоб не мешал.
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Які огидні твої вологі фантазії!
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Расскажи это защитнику ДАП генералу Марченко, который сейчас на свободе только благодаря Порошенко.
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Это где в записях телефона говорят что "бронежилеты х..йня", а вам всё божья роса?
И он на свободе только потому что Порошенко не хочет показаний против него самого.
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Зеля даже не знает про сегодняшнее вшанування !
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Кому доказывать? -- дезертирам ,предателям, 5-й колоне-- ПЦУ-МП ?
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А, голосували, як Путін сказав? «Только нє Порошенко»?...
.

Чи, наперекір ворогу?.
???
.

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.

- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
.

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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Нас только 25 % , а быдла 73 % . Война продолжается на всех фронтах . Смерть России и сдохни зебил , это должен был главный лозунг людей в Украине.
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Каким надо быть тупим , что бы не знать какой флаг Норвегии? Нечем думать перед тем как писать ?
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Вот в этом главная ошибка и Осла Оманского в том числе . 73% не от населения страны , а от принявших участие в голосовании , а приняли участие во втором туре 11 миллионов , то есть где то 8 миллионов , а это даже не четверть страны , к тому же из этих 8 миллионов большая половина уже прозрела и поняла , что они натворили . По тому рейтинг Педро и Оманского уже практически сопоставимы , но есть одно НО , 25% петькиных это активные люди которые согласны мерзнуть на Майдане и взять в руки оружие если , что , а 30% оманского , это болото которое кроме своего холодильника не хрена не интересует и дальше своей кухни они в жизни не куда не пойдут , но на ней гавкать будут от души.
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А вас це - кого? На згадку про загиблих у ДАПі воїнів обіцяю стояти в Раді до кінця, - "кіборг" Костенко (Гром) - Цензор.НЕТ 2472
І звідкіль 25%?
Адже петюнців-порохососіків - 8%, ублюдків - 2% і т.д.
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почет и уважение тебе Гром. только боюсь что эта ВР как раз и против того что ты защищал. я о СН. я не вижу в их действиях даже номека на сильную Украину. я вижу их стремление развалить то за что погибали люди.а подтверждение моих слов: представь что твой камбат милованов............... а они рулят.
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еще один несгибаемой, готовый ради конверта с капустой согнуться в три погибели
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А он не хочет рассказать, как штаб договорился, чтоб киборгов жопочленцы обыскивали?
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Мне интересно, почтила ли сегодня ВР память погибших киборгов минутой молчания и почему неслышно никаких заявлений по этому поводу от нашего зепрезерылы?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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