 "Гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить": в Москве избили оператора, рассказавшего о цензуре и коррупции на телевидении. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
По словам Кривенкова, 11 января он поехал кататься на лыжах в Кузьминский парк. Возвращаясь с прогулки, у выхода из парка на ул. Маршала Чуйкова его подстерегли двое молодых людей с собакой. Нападавшие набросились сзади, повалили мужчину на землю и начали бить ногами.
"Нападавшие кричали: "гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить", "пятая колонна, мы вас будем убивать",- рассказал Леонид Кривенков. - Мне удалось схватить одного из нападавших за ногу и повалить на землю. В этот момент подоспели прохожие. Увидев их, преступники убежали. Один из них прокричал мне: "Это тебе последнее предупреждение". Я был в шоке, поэтому телефоны свидетелей не записал. Нападавшие - плотного атлетического телосложения, высокого роста, на вид им лет 25-30, собака у них совсем молодая, вероятней всего - помесь овчарки с дворнягой. Преступники были одеты в куртки тёмного цвета, на одном из них была вязаная шапка чёрного цвета".
На следующий день, 12 января, Кривенков обратился в травмпункт. Там был сделан рентгеновский снимок и зарегистрирован сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа.
"Поначалу я думал, что и рёбра тоже сломаны – уж очень сильно болела грудь, ведь меня били ногами по груди. Врачи травмпункта заверили меня, что они немедленно сами свяжутся с полицией, передадут информацию о нападении и что полиция в тот же вечер пообщается со мной. Но полиция со мной не связалась, мне пришлось на следующий день самому пойти в отдел МВД по району Кузьминки. Мне стоило больших трудов добраться до отделения полиции и провести там более двух часов. Меня допросили и выдали талон о регистрации заявления о нападении на меня. Последние два дня совсем плохо себя чувствовал: ужасная слабость, поднялась температура, кружится голова, похоже, что у меня вдобавок ко всему ещё и сотрясение мозга", - рассказал он.
Леониду Кривенкову 61 год. Он десять лет проработал телеоператором в студии прямого эфира, снимал передачи с участием известных политиков и хорошо изучил кухню ВГТРК. В январе 2019 года в интервью "Радио Свобода" он рассказал об известных случаях фальсификаций и цензуры. Кроме того, он дал несколько интервью иностранным журналистам, работающим в Москве, и участвовал в работе оппозиционного Форума свободной России.
"Наверное, это было последней каплей, переполнившей чашу терпения чекистов, - говорит Леонид Кривенков. - Не прошло и двух недель, как на меня напали. Видимо, многих раздражает то, что я рассказываю правду о методах работы российских СМИ, и кто-то дал отмашку "пора разобраться с Кривенковым".
ВКС РФ на отдыхе.
Тільки кричатимуть: "Ми навчимо тебе, гой, Зеленського любити!"
ЕСЛИ РАБЫ- ПРОСТО ДО ПОТЕРИ ПУЛЬСА жаждут ОСТАВАТЬСЯ РАБАМИ....
вони ж самі мишебрати
очікувано
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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але так, хоче
біжав повертати нам Крим - і нарвавсь
это ФАНТАССТИКА !- --
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https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0
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.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..
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https://ukranews.com/news/664939-kiseleva-otstranili-ot-efira-na-pryamom-za-to-chto-ne-podderzhal-poroshenko
Хорошо хоть у нас не бьют,а только отстраняют.
Вдвоем избивали лежачего, но следов не видно ?
Забыл взять телефоны свидетелей ? Может и не было свидетелей ?
Не верится, скорее бытовой конфликт, или вообще просто упал