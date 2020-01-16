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 "Гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить": в Москве избили оператора, рассказавшего о цензуре и коррупции на телевидении. ФОТО

Бывший телеоператор "ВГТРК" Леонид Кривенков, давший несколько интервью иностранным журналистам о политической цензуре и коррупции в компании, жестоко избит неизвестными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Кривенкова, 11 января он поехал кататься на лыжах в Кузьминский парк. Возвращаясь с прогулки, у выхода из парка на ул. Маршала Чуйкова его подстерегли двое молодых людей с собакой. Нападавшие набросились сзади, повалили мужчину на землю и начали бить ногами.

"Нападавшие кричали: "гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить", "пятая колонна, мы вас будем убивать",- рассказал Леонид Кривенков. - Мне удалось схватить одного из нападавших за ногу и повалить на землю. В этот момент подоспели прохожие. Увидев их, преступники убежали. Один из них прокричал мне: "Это тебе последнее предупреждение". Я был в шоке, поэтому телефоны свидетелей не записал. Нападавшие - плотного атлетического телосложения, высокого роста, на вид им лет 25-30, собака у них совсем молодая, вероятней всего - помесь овчарки с дворнягой. Преступники были одеты в куртки тёмного цвета, на одном из них была вязаная шапка чёрного цвета".

На следующий день, 12 января, Кривенков обратился в травмпункт. Там был сделан рентгеновский снимок и зарегистрирован сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа.

Гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить: в Москве избили оператора, рассказавшего о цензуре и коррупции на телевидении 01

"Поначалу я думал, что и рёбра тоже сломаны – уж очень сильно болела грудь, ведь меня били ногами по груди. Врачи травмпункта заверили меня, что они немедленно сами свяжутся с полицией, передадут информацию о нападении и что полиция в тот же вечер пообщается со мной. Но полиция со мной не связалась, мне пришлось на следующий день самому пойти в отдел МВД по району Кузьминки. Мне стоило больших трудов добраться до отделения полиции и провести там более двух часов. Меня допросили и выдали талон о регистрации заявления о нападении на меня. Последние два дня совсем плохо себя чувствовал: ужасная слабость, поднялась температура, кружится голова, похоже, что у меня вдобавок ко всему ещё и сотрясение мозга", - рассказал он.

Гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить: в Москве избили оператора, рассказавшего о цензуре и коррупции на телевидении 02

Леониду Кривенкову 61 год. Он десять лет проработал телеоператором в студии прямого эфира, снимал передачи с участием известных политиков и хорошо изучил кухню ВГТРК. В январе 2019 года в интервью "Радио Свобода" он рассказал об известных случаях фальсификаций и цензуры. Кроме того, он дал несколько интервью иностранным журналистам, работающим в Москве, и участвовал в работе оппозиционного Форума свободной России.

"Наверное, это было последней каплей, переполнившей чашу терпения чекистов, - говорит Леонид Кривенков. - Не прошло и двух недель, как на меня напали. Видимо, многих раздражает то, что я рассказываю правду о методах работы российских СМИ, и кто-то дал отмашку "пора разобраться с Кривенковым".

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Источник: https://censor.net.ua/p3170227
 
 
 Топ комментарии
 
Цензор! Заведіть рубрику "Жизнь в зоопарке" і там це лайно викладайте!
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Зебобіки, от скажіть чесно - ви дійсно хочете дружити з цими мишебратами?
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Вести из-за поребрика.

ВКС РФ на отдыхе.
"Гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить": в Москве избили оператора, рассказавшего о цензуре и коррупции на телевидении - Цензор.НЕТ 6458
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Совет форумчанПравила форума
 
орки, **** с них взять... напалмом залить надо.
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Вести из-за поребрика.

ВКС РФ на отдыхе.
"Гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить": в Москве избили оператора, рассказавшего о цензуре и коррупции на телевидении - Цензор.НЕТ 6458
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Нас те саме незабаром чекає!
Тільки кричатимуть: "Ми навчимо тебе, гой, Зеленського любити!"
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у нас немного подругому - если гетьман сильно борзеет - его могут повесить за йайца на йолке. менталитет другой. у небратьев-мазохистов будут терпеть барскую плетку до смерти и детей сабмиссиву учить.
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ДА ОЧЕНЬ СЛОЖНО ДОБИВАТЬСЯ чего то хорошего ДЛЯ РАБОВ..
ЕСЛИ РАБЫ- ПРОСТО ДО ПОТЕРИ ПУЛЬСА жаждут ОСТАВАТЬСЯ РАБАМИ....
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ну да. они молчать будут даже если крепостное право вернут и право первой брачной ночи.
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Цензор! Заведіть рубрику "Жизнь в зоопарке" і там це лайно викладайте!
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Нам своїх пітомцев дівати нікуди. "Гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить": в Москве избили оператора, рассказавшего о цензуре и коррупции на телевидении - Цензор.НЕТ 6649
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Зебобіки, от скажіть чесно - ви дійсно хочете дружити з цими мишебратами?
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На це питання вони відповідати не будуть. Ти краще запитай у них чи хочуть вони посадити Порошенка, ось тоді набіжать.
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канєшна ведь ані усталі ат вайны и хотят только смеяца, плакать и парашенку палкой в глазик жмакать "Гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить": в Москве избили оператора, рассказавшего о цензуре и коррупции на телевидении - Цензор.НЕТ 8729
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У ніх всє люді братья, а мишебратья - так вообщє лучшіє люді в мірє
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вони не тільки друшить, ани жить так хатят, на параше
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Там Бьют , здесь Убивают Никак не могут Заставить Родину Любить
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люблю пылающие пердаки кацапов. Пылай дальше..
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Слепой лучше ли Тупого Вопрос.А Убожество Простота и ближе к Богу. Что можешь Сказать Блазень.
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готовится на пенсию в тлетворную европушку срулить,да ещё и в роли мученика -диссидента..нет уж ,сиди лучше в поганушке.
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Ты удивишься, но в отличие от тебя не всем нравится сидеть на бутылке "Гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить": в Москве избили оператора, рассказавшего о цензуре и коррупции на телевидении - Цензор.НЕТ 8873
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А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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чувствуется, шо карась и стерненко скоро будут канонизированы, как образцы гуманных разборок с инакомыслящими в незалэжной
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Він не кривляється, він по життю такий кривий.
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B зелєжной--
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Яша, делай ноги отседова в десять махов. Здесь болезным не подают.
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як у Яші може бути прізвище Мазур.. це якійсь оксюморон
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а рыло лаврову начистить слабо с детишками-гражданами ненавистной америки?? а немытой наркоши захаровой отпрыск туда же... многие там ненавидящие америку ни за что с ней не расстанутся
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Может они друг друга перебьют на фиг. Вот бы праздник на всей планете был!
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він не журналіст
але так, хоче
біжав повертати нам Крим - і нарвавсь
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О!.. А вот и Яша Мазур собственной персоной. Яша, сказано ж тебе, дуй в десять махов отседова.
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ЭТО ПОСЛАНИЕ ПРОШЛОГО к нашему СОВРЕМЕННОМУ -
это ФАНТАССТИКА !- --
-
https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0

.
.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..
.
........

..
.

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Евгений Киселев рассказал, как его отстранили от эфира на телеканале "Прямой" за отказ поддержать Порошенко на выборах

https://ukranews.com/news/664939-kiseleva-otstranili-ot-efira-na-pryamom-za-to-chto-ne-podderzhal-poroshenko

Хорошо хоть у нас не бьют,а только отстраняют.
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Нападение заказное, но гуляли с собакой ?
Вдвоем избивали лежачего, но следов не видно ?
Забыл взять телефоны свидетелей ? Может и не было свидетелей ?
Не верится, скорее бытовой конфликт, или вообще просто упал
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Для того чтобы получить ушиб грудной клетки и сломать нос достаточно и одного падения
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А ведь два ублюдка получили за эту акцию "грязные пиндосовские бумажки". И не поперхнулись.
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