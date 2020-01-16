 Врач семейной практики с сообщниками организовал сбыт наркосодержащих препаратов на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Правоохранители установили, что медработник г. Белая Церковь незаконно выписывал рецепты на препараты ограниченного потребления, с целью дальнейшего их получения в аптечных учреждениях. Далее злоумышленники занимались их продажей наркозависимым лицам.
Полицейские провели 4 оперативные закупки и провели 6 санкционированных обысков, где изъяли наркотические средства, банковские карточки, с помощью которых осуществляли финансовые операции, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.
Двух злоумышленников задержали.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 307 (Незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств) и по ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение или сбыт сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования следователи тщательно будут изучать "врачебную помощь" одного из подозреваемых.
Шановні, памятайте. що кожна третя людина в Україні помирає від раку, і половина з них з страшними болями! І оця ********* з менто-наркоманами, кожному шостому українцеві загрожує тортурами останніх днів (місяців, років) життя!
Ментовське падло кришує наркобаронів по всій державі, і в той же час видрючується на лікарях. Хай лікар і злочинець, але краще хай здохне наркоман, ніж безневинно катуються сотні тисяч хворих людей щороку!