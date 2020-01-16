EN|RU|UK
Темы дня: Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Записи Трубы Газовая война Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, Киевские новости
  2054  24
Материалы по теме:
Все про:взятка (4828) Киев (18432) Нацполиция (10743)

 Подполковник Нацполиции в Киеве наладил сбор "дани" с торговца незаконным алкоголем, - прокуратура. ФОТО

Оперуполномоченный отдела криминальной полиции Деснянского УП ГУНП в г. Киеве задержан за вымогательство денег с местного предпринимателя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

По версии следствия, 40-летний подполковник требовал у предпринимателя ежемесячный платеж за беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности и не привлечение его к административной ответственности за продажу алкогольных напитков без лицензии.

Оперуполномоченный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении очередного транша в сумме 11 тыс. грн.

Ранее в ходе проведения следственных действий задокументирован факт получения полицейским 7 тыс. грн. неправомерной выгоды.


Подполковник Нацполиции в Киеве наладил сбор дани с торговца незаконным алкоголем, - прокуратура 01Подполковник Нацполиции в Киеве наладил сбор дани с торговца незаконным алкоголем, - прокуратура 02

Читайте также: В Житомире чиновник Госмиграции задержан на взятке 1 тыс. долл. за оформление права на временное проживание, - прокуратура

Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3170215
 
 
 Топ комментарии
 
в каждом районе такие менты есть((((((((((((
 показать весь комментарий
 
Аваков сделает его полковником.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в каждом районе такие менты есть((((((((((((
 показать весь комментарий
 
 
вот и закончилась бесславная служба ублюдка .
 показать весь комментарий
 
Так если алкоголь незаконный, то довольны обе стороны. Какое ж это вымогательство? Это сотрудничество.
 показать весь комментарий
 
 
Нічого дивного не відбувається аваківська деградована падаль у вигляді поліції. Такого там 90% лайна. Якщо Сабаков збірає дань то чому якісь підполковник не може.
 показать весь комментарий
 
 
Отменить все Запреты и Разрешить торговлю Всем , кроме некотоыіх до 5 наименований , как оружие боеприпасы ......Дать подьемный налог и все взятки отомрут За ненадобностью.
 показать весь комментарий
 
 
Еврика! Министром экономики случайно стать не хотите?
 показать весь комментарий
 
 
потужна рехформа: назва нова, а рыльники и методы стары. эт писец, плять!
 показать весь комментарий
 
 
Так може не в реформаторе проблема, а в сопротивлении нарида реформам?
 показать весь комментарий
 
 
А вы видели магазинные цены на этот алкоголь!
А на сигареты...
 показать весь комментарий
 
такі да.. ціна нєадекватная..а випіть часом хоцца.. от в мене поруч гастроном.. пляшка 25 гривень з-під прилавку..і ще такіх гастрономів по місту штук 50 знаю
 показать весь комментарий
 
Жаль сигарет из под прилавка нет, интересно почему?
 показать весь комментарий
 
Все піде на підвищення.такі потрібні Сабакову.
 показать весь комментарий
 
 
дивно шо падпалковнік сам всьо рєшал.. дурень.. не міг якусь шістку найняти за пляшку Підполковник Нацполіції в Києві налагодив збір "данини" з торговця незаконним алкоголем, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5246
 показать весь комментарий
 
заносят в каждом населенном пункте! все! наркобароны, спиртовики, сигареточники, бодяжники нефтепродуктов, наперсточники.......!!!"новые" полицаи в поборах на дорогах переплюнули сержантов петренкив!!! а оманскому ослу все пофиг, главное что кваков лоялен!!!
 показать весь комментарий
 
 
подсчитайте все факты наркоторговли, проституции, игорного бизн. бурштына, дтп и тд и вы увидите что большего зла чем силовики в Украине нет!! разве что чинуши-казнокрады.
 показать весь комментарий
 
 
Не по чину вымогает, это сфера полковников.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх