EN|RU|UK
Темы дня: Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Записи Трубы Газовая война Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  2200  4
Все про:избиение (9362) Кировоградщина (326) прокуратура (3808)

 Пьяный полицейский с друзьями избили мужчину и разбили его авто на Кировоградщине, - прокуратура. ФОТО

Сотрудник патрульной полиции с друзьями на Кировоградщине избил мужчину и повредил его автомобиль. Начато досудебное расследование, полицейского задержали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировоградской области.

Происшествие произошло вчера, 14 января в г. Александрия.

Инспектор роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции во внеслужебное время с друзьями в центре города вступил конфликтную ситуацию с местным жителем.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения патрульный вместе с группой лиц безосновательно из хулиганских побуждений нанесли мужчине телесные повреждения и повредили автомобиль потерпевшего.

Полицейского и еще одного мужчину задержали. Готовится сообщение о подозрении. Предварительная правовая квалификация ч. 4 ст. 296 (хулиганство совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование. В уголовном производстве проводятся неотложные следственно-процессуальные действия, направленные на полное и беспристрастное выяснение всех обстоятельств происшествия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемник РФ, охранявший обломки авиалайнера МН-17, взят под стражу с возможностью залога 105 тыс. грн, - прокуратура

Пьяный полицейский с друзьями избили мужчину и разбили его авто на Кировоградщине, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/p3170187
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ОНО возомнило себя Богом... Хотя и не безосновательно.
 показать весь комментарий
 
 
Авакяновкий "орел"-защитник "Слуг слуг чьетого народа"....быдло и мусор вонючий как и 99% полицаев....
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх