 Установлено участие российского десантного корабля "Орск" в оккупации Крыма, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Международное волонтерское сообщество InformNapalm собрало информацию об участии БДК "Орск" (бортовой номер 148), входящего в состав 197-й бригады десантных кораблей ЧФ РФ (197 БрДК, в/ч 72136), в спецоперации захвата Крыма, информирует Цензор.НЕТ.

"В перечне кораблей Российской Федерации, принимавших участие в агрессии против Украины в 2014 году, ранее обнародованном военной прокуратурой Украины, это судно пока не было указано", - отмечается в сообщении.

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В ходе изучения профилей соцсетей российских военных был обнаружен моряк БДК "Орск", награжденный медалью МО РФ "За возвращение Крыма". Изучение круга его общения вывело на его сослуживцев.

Зяблицев Вячеслав Юрьевич, 15.02.1995 г. р., г. Куйбышев Новосибирской области РФ.

Служил на БДК "Орск", о чем свидетельствует подпись к фотографии корабля: "Мой корабль "Орск".

Опубликовал также фотографию медали и наградного удостоверения к медали за оккупацию Крыма с подписью командира 197-й БрДК капитана 1 ранга А. Комарова.

Елисеев Александр Андреевич, 23.02.1993 г. р., хутор Крымский, Усть-Донецкий район, Ростовская область РФ. Сейчас живет в г. Шахты Ростовской области. Занимается нанесением татуировок по собственным эскизам. Служил на БДК "Орск".

В профиле соцсети "Одноклассники" 23 февраля 2014 года написал статус о введении в 197-й БрДК кода 145, что означает полную боевую готовность.

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Опубликовал фото медали и наградного удостоверения к медали за оккупацию Крыма. Подписал фото: "Первая государственная награда".

Лихоносов Иван Константинович, 09.03.1993 г. р., г. Новочеркасск Ростовской области РФ.

Награжден медалью за участие в агрессии против Украины.

Справцев Дмитрий Викторович, 06.02.1991 г. р., г. Злынка, Злынковский р-н, Брянская область РФ. Служил на БДК "Орск".

Награжден медалью за оккупацию Крыма.

На фото слева Дмитрий Справцев, справа Мнацакан Рогонян, в обоих медали МО РФ "За возвращение Крыма".

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Рогонян Мнацакан, 07.08.1994 г. р., г. Туапсе, Краснодарский край РФ. В фотоальбоме Рогоняна нет доказательств участия в спецоперации захвата Крыма. Но он идентифицирован на групповых фотографиях, сделанных на корабле, в альбомах других фигурантов этого расследования.

Сергей Гимбицкий, 23.12.1993 г. р., г. Георгиевск Ставропольского края РФ.

Награжден медалью за оккупацию Крыма. Опубликовал групповое фото моряков БДК "Орск" с наградами. Он на фото стоит второй слева.

Юрьев Константин, вероятная дата рождения - 19.10.1989 г., родом из г. Ростов-на-Дону, РФ. Служил на БДК "Орск".

Награжден медалью за оккупацию Крыма.

Миненок Алексей, 08.12.1990 г. р., г. Волгодонск, Ростовская область РФ.

Служил на БДК "Орск". Награжден медалью МО РФ за участие в спецоперации захвата Крыма.

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