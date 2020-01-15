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 В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений. ФОТОрепортаж

В районе отвода тяжелого вооружения оперативно-тактической группировки "Восток" операции Объединенных сил прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений 01

После получения соответствующего сигнала в штабах подразделений приступили к планированию действий с учетом изменений обстановки.

В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений 02
В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений 03

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Танковое подразделение совершило марш к точке, где враг может вероятно прорвать оборону, и развернулось на определенном огневом рубеже. Уже на месте экипажи танков совершили маскировку техники с последующим выполнением определенного командованием тактического маневрирования.

В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений 04
В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений 05

В то же время задачей противотанкового резерва было под прикрытием утреннего темноты занять выгодный рубеж и выявить и условно уничтожить танки противника управляемыми ракетами. В частности, были проверены действия по выдвижению на позиции, подготовке к применению и уничтожения вражеских целей с применением противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П".

Смотрите: В зоне ООС проверили боеготовность подразделений, вооруженных РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО

В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений 06
В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений 07

"Внезапная проверка боевой готовности показала, что подразделения обучены, подготовлены и способны выполнить в случае прорыва вооруженными формированиями РФ нашей обороны боевую задачу по уничтожению противника", - отметили в штабе командования ОТГ "Восток".

Также смотрите: На Донбассе зенитчики провели учения с боевыми стрельбами по уничтожению беспилотников и бронетехники. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3170140
 
 
 Топ комментарии
 
Джавелінів їм підкиньте, бо кацапи вже більше 34танків з масковії привезли у ордло... смерть масковським окупантам!!!!
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Начальство протрезвело, приехало с подмосковных дач?
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Вижу Дождь , Грязь , но Вы делаете Свою Работу, пока в Столице бесятся с Жыру Мамы покупают Бенкли тусуются и кутят. Делают заоблачную Зарплату. Защитники , Честь Вам и Хвала.
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Начальство протрезвело, приехало с подмосковных дач?
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Джавелінів їм підкиньте, бо кацапи вже більше 34танків з масковії привезли у ордло... смерть масковським окупантам!!!!
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И прицелы новые танковые ночные тоже бы не помешали..
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подкидывать Джавики надо на направление Каховки. идет лето и выборы в ГосДуру.без канала Крыму пзц и без новых побед для поднятия рейтинга ************ наберет 30 проц. даже с подтасовками. так что до 19 сентября должны попытаться,тем более ситуация с самолетом, кацапней промониторена и сделаны выводы,что противостоять им никто не будет так как некому (как вариант все на морях,решения принимать некому)
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Главное что бы не так как в совке,когда все офицеры уже ждали чуть одетыми не спали .. В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений - Цензор.НЕТ 6103
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92-я отдельная мех. бригада - это Нац. Гвардия? Специалист, твою ж дивизию.
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Вижу Дождь , Грязь , но Вы делаете Свою Работу, пока в Столице бесятся с Жыру Мамы покупают Бенкли тусуются и кутят. Делают заоблачную Зарплату. Защитники , Честь Вам и Хвала.
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Зебил скоро капитуляцию подпишет , а они все атаки собираются отбивать ... )))
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Гори і розвалюйся еРеФія на радість всім народам У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів - Цензор.НЕТ 6356 У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів - Цензор.НЕТ 8032
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