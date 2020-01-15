 В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

После получения соответствующего сигнала в штабах подразделений приступили к планированию действий с учетом изменений обстановки.





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Танковое подразделение совершило марш к точке, где враг может вероятно прорвать оборону, и развернулось на определенном огневом рубеже. Уже на месте экипажи танков совершили маскировку техники с последующим выполнением определенного командованием тактического маневрирования.





В то же время задачей противотанкового резерва было под прикрытием утреннего темноты занять выгодный рубеж и выявить и условно уничтожить танки противника управляемыми ракетами. В частности, были проверены действия по выдвижению на позиции, подготовке к применению и уничтожения вражеских целей с применением противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П".

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"Внезапная проверка боевой готовности показала, что подразделения обучены, подготовлены и способны выполнить в случае прорыва вооруженными формированиями РФ нашей обороны боевую задачу по уничтожению противника", - отметили в штабе командования ОТГ "Восток".

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