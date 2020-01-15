 Били, заставляли работать и не платили: на Житомирщине 6 человек освободили из трудового рабства. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на управление коммуникации Нацполиции.

"Участники организованной группы вербовали граждан, находящихся в уязвимом состоянии, для осуществления тяжелых физических работ на территории разных районов Житомирской и Киевской областей. В частности речь идет об утеплении фасада, наружных и внутренних ремонтных работ, рытье траншей под строительство, колодцев, перекрытия крыши", - сказано в сообщении.

Полицейские освободили из трудового рабства 6 человек. У членов преступной группировки нашли оружие и гранаты.

"С пострадавшими проводятся первоочередные следственные действия. Определяются их потребности для оказания квалифицированной медицинской и психологической помощи", - сказано в сообщении.

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Тем, кто удерживал их в рабстве, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Кроме того, решается вопрос об открытии дела за незаконное обращение с оружием.















