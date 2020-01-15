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Все про:Житомирщина (788) правоохранительные органы (811) рабство (117)

 Били, заставляли работать и не платили: на Житомирщине 6 человек освободили из трудового рабства. ФОТОрепортаж

Члены ОПГ вербовали "граждан, находящихся в уязвимом состоянии", заставляли из делать ремонты, копать колодцы и перекрывать крыши. Пострадавшим не платили, а при малейшей попытке оказать сопротивление - били.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на управление коммуникации Нацполиции.

"Участники организованной группы вербовали граждан, находящихся в уязвимом состоянии, для осуществления тяжелых физических работ на территории разных районов Житомирской и Киевской областей. В частности речь идет об утеплении фасада, наружных и внутренних ремонтных работ, рытье траншей под строительство, колодцев, перекрытия крыши", - сказано в сообщении.

Полицейские освободили из трудового рабства 6 человек. У членов преступной группировки нашли оружие и гранаты.

"С пострадавшими проводятся первоочередные следственные действия. Определяются их потребности для оказания квалифицированной медицинской и психологической помощи", - сказано в сообщении.

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Тем, кто удерживал их в рабстве, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Кроме того, решается вопрос об открытии дела за незаконное обращение с оружием.

Били, заставляли работать и не платили: на Житомирщине 6 человек освободили из трудового рабства 01
Били, заставляли работать и не платили: на Житомирщине 6 человек освободили из трудового рабства 02
Били, заставляли работать и не платили: на Житомирщине 6 человек освободили из трудового рабства 03
Били, заставляли работать и не платили: на Житомирщине 6 человек освободили из трудового рабства 04
Били, заставляли работать и не платили: на Житомирщине 6 человек освободили из трудового рабства 05
Били, заставляли работать и не платили: на Житомирщине 6 человек освободили из трудового рабства 06
Били, заставляли работать и не платили: на Житомирщине 6 человек освободили из трудового рабства 07
Били, заставляли работать и не платили: на Житомирщине 6 человек освободили из трудового рабства 08

Источник: https://censor.net.ua/p3170102
 
 
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зато наверное наливали вволю. бомжи еще ментов бы сами вышвырнули оттудова, будь их побольше.
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За умысел нужно по нескольку десятков лет на каждый глаз по совокупности.Строить тюрьмы надо обязательно.Иначе законопослушные граждане будут рабами.
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Теперь этих тварей лет 10 подержать в рабстве, чтоб узнали, каково оно это рабство.
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) так таже ситуация и по всей стране. убивают морально, при попытке протестовать - могут убить и физически. вынуждают работать. не платят. разница только в форме рабстве и рабовладельцах.
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Тихо-тихо-тихо.
Треба спочатку з'ясувати - може ті "уязвімі" з контингенту який називають "два раба" і дісталися цілком законним шляхом їхнім першим власникам?
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А работать за 2000 грн это разве не рабство?
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