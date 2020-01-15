 Взятка в $5 тыс. за присвоение недвижимости: ГБР задержало чиновника Госкосмоса. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, начальник Центра требовал от предпринимателя $5 тыс. за заключение договора аренды 9 летних домиков на 49 лет и дальнейшую их приватизацию вместе с земельными участками указанного Центра.
Следователи ГБР задержали чиновника при получении первой части неправомерной выгоды в сумме $3 тыс.
Проводятся обыски служебного кабинета должностного лица и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование осуществляется по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и присвоение военного имущества (ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).
Земля в иллюминаторе видна...
Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери
Грустим мы о земле - она одна
А звезды тем не менее, а звезды тем не менее
Чуть ближе, но все также холодны
И, как в часы затмения, и, как в часы затмения
Ждем света и земные видим сныИ снится нам не рокот космодрома
Не эта ледяная синева
А снится нам трава, трава у дома
Зеленая, зеленая траваА мы летим орбитами, путями неизбитыми
Прошит метеоритами простор
Оправдан риск и мужество, космическая музыка
Вплывает в деловой наш разговор
В какой-то дымке матовой земля в иллюминаторе
Вечерняя и ранняя заря
А сын грустит о матери, а сын грустит о матери
Ждет сына мать, а сыновей - ЗемляИ снится нам не рокот космодрома
Не эта ледяная синева
А снится нам трава, трава у дома
Зеленая, зеленая траваПеревод песни Земляне - Трава у домаЗемля в иллюминаторе видна...
Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери
Грустим мы о земле - она одна
А звезды тем не менее, а звезды тем не менее
Чуть ближе, но все также холодны
И, как в часы затмения, и, как в часы затмения
Ждем света и земные видим сны
Земля в иллюминаторе земля в иллюминаторе
земля в иллюминаторе видна
И снится нам не рокот космодрома
Не эта ледяная синева
А снится нам трава, трава у дома
Зеленая, зеленая трава