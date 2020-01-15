 Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для "слуги народа" Торохтия. ФОТОрепортаж

Фототчет о работе Верховной Рады за 15 января от корреспондента Цензор.НЕТ.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия в президиуме Рады

Диалог "слуг народа"

Нардеп от "СН" Богдан Торохтий обсуждает с риэлтером Андреем Цыпарским покупку объекта в Кропивницком на сумму от 2,3 млн долларов

Вице-спикер Руслан Стефанчук, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, глава регламентного комитета ВР Сергей Кальченко и спикер Дмитрий Разумков беседуют

Внефракционные нардепы Вадим Новинский и Андрей Иванчук

Нардеп из группы "За майбутнє" Виктор Балога и внефракционный Андрей Деркач

Иван Кириленко из "Батькивщини" общается с дамами

Нардепы от "СН" Юлия Яцик и Андрей Жупанин

"Слуга народа" Дубинский приветствует внефракционного нардепа Вадима Новинского

"Слуга народа" Юрий Мысягин (слева) общается с коллегами по фракции

Сергей Власенко из "Батькивщины" занят работой

Дмитрий Лубинец из группы "За майбутнє" держит за руку главу фракции "СН" Давид Арахамия

"Слуги народа" Никита Потураев, Евгения Кравчук и Богдан Яременко





"Слуга народа" Николай Тищенко пишет о планах заниматься законом об игорном бизнесе, а после читает сообщение с Telegram-канала "Голда Меїр" о назначении и.о. председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и ее соратник по партии Сергей Соболев

"Слуга народа" Андрей Задорожный решил воздержаться

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский

Нардеп от "СН Александр Куницкий что-то сообщает коллеге Вадиму Струневичу





Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин просматривает переписку об адвокате семей Небесной Сотни Евгении Закревской

Леся Забуранна ("Слуга народа") и Иван Крулько ("Батькивщина")

"Слуга народа" Юлия Гришина задумалась

У трибуны нардеп от "ЕС" Нина Южанина