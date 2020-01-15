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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для "слуги народа" Торохтия. ФОТОрепортаж

15 января 2020 года Верховная Рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о разгрузке Верховного Суда, изменяющий рассмотрение апелляций и кассаций. Также за основу был принят законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создания условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета №2539. После обеда нардепы ушли работать в комитеты.

Фототчет о работе Верховной Рады за 15 января от корреспондента Цензор.НЕТ.

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 01

Глава фракции "СН" Давид Арахамия в президиуме Рады

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 02

Диалог "слуг народа"

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 03

Нардеп от "СН" Богдан Торохтий обсуждает с риэлтером Андреем Цыпарским покупку объекта в Кропивницком на сумму от 2,3 млн долларов

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 04

Вице-спикер Руслан Стефанчук, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, глава регламентного комитета ВР Сергей Кальченко и спикер Дмитрий Разумков беседуют 

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 05

Внефракционные нардепы Вадим Новинский и Андрей Иванчук

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 06

Нардеп из группы "За майбутнє" Виктор Балога и внефракционный Андрей Деркач

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 07

Иван Кириленко из "Батькивщини" общается с дамами

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 08

Нардепы от "СН" Юлия Яцик и Андрей Жупанин 

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 09

"Слуга народа" Дубинский приветствует внефракционного нардепа Вадима Новинского

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 10

"Слуга народа" Юрий Мысягин (слева) общается с коллегами по фракции

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 11

Сергей Власенко из "Батькивщины" занят работой

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 12

Дмитрий Лубинец из группы "За майбутнє" держит за руку главу фракции "СН" Давид Арахамия

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 13

"Слуги народа" Никита Потураев, Евгения Кравчук и Богдан Яременко

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 14 
Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 15

"Слуга народа" Николай Тищенко пишет о планах заниматься законом об игорном бизнесе, а после читает сообщение с Telegram-канала "Голда Меїр" о назначении и.о. председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 16

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и ее соратник по партии Сергей Соболев

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 17

"Слуга народа" Андрей Задорожный решил воздержаться

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 18

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 19

Нардеп от "СН Александр Куницкий что-то сообщает коллеге Вадиму Струневичу

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 20
Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 21

Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин просматривает переписку об адвокате семей Небесной Сотни Евгении Закревской

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 22

Леся Забуранна ("Слуга народа") и Иван Крулько ("Батькивщина")

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 23

"Слуга народа" Юлия Гришина задумалась

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 24

У трибуны нардеп от "ЕС" Нина Южанина

Источник: https://censor.net.ua/p3170066
 
 
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Вот я смотрю на это, вся свита Овоща в корефанах у СН.

Ну вот не понимаю, как у нас может быть 65% за ЕС и 55% за НАТО, если у нас 73% за прокацапских корешей Овоща
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Порошиная потрохососня постоянно открывает свой продажный, но грязный рот на 73%, а когда их логично спросишь - а шо надо было за потрошиную гниду голосовать и его свору свинарчуков-сатановских, сразу засовуют свой грязный, но продажный рот в жопу.
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донбасян пугали "фашистами" и привели к власти фашистов.
украинцев пугали "барыгами" и привели к власти барыг.
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Так они ж в одних банях моются и одних любовников там моют.
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Все справедливо, дураки не должны жить хорошо...
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Ну зараз зелєбоби, як порядні люде, зачмирять Дубінського за ручкання там цьомкання з ***** православною.
Чекаю, в общем...
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Щаз!!!

Их не смутили его квартиры и машины. Их не смущает его постоянная откровенная ложь.

С какого перепугу им осуждать то, что Дубинский ручкается с Новинским, если их не смущает, что 1+1 и тот же Дубинский лихо пахали на Яныка в свое время.
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