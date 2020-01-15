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 Тело младенца обнаружили в мусорном баке в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тело девочки обнаружили в Соломенском районе столицы. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Полицейские разыскивают женщину, которая оставила ребенка на улице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Местный житель сообщил в полицию, что нашел на ул. Героев Севастополя тело младенца. 

На месте происшествия правоохранители выяснили, что прохожий увидел пакет с ребенком в мусорном баке. Судебно-медицинский эксперт после осмотра ребенка сообщил, что внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружил. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация: ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В частности, устанавливается наличие записей камер видеонаблюдения, которые находятся неподалеку, и готовятся запросы в родильные дома и больницы. Правоохранители пытаются найти женщину, которая родила ребенка, а также установить причины и обстоятельства его смерти.

Полиция обращается за помощью к гражданам: в раскрытии этого правонарушения поможет информация о женщинах, которые находились на 8-9 месяце беременности; беременных женщин, которые говорили о том, что ребенок нежелательный; женщин на последних сроках беременности, которые несколько дней не выходят из дома на улицу.

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Тело младенца обнаружили в мусорном баке в Киеве, - Нацполиция 01
Тело младенца обнаружили в мусорном баке в Киеве, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3169965
 
 
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Нужно принимать правила,по которым роженица могла бы оставить ребёнка в роддоме инкогнито,чтобы не было морального давления.Только малышка в будущем могла узнать данные матери.Так в Японии.Роды бесплатные.
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Cамка выкинула ненужный ей помет! Проблема непростая, решать ее на самом деле никто и не хочет!
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Обсуждать и принимать рациональные решения,а не только помёт метать.Ребёнку не поможешь.Жестокое общество в Украине.За котёнка глотку перегрызут.
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Это обычное явление в Украине . У молодой мамаши просто банально нема грошей , шоб дитину нагодувати . Этого ребенка убили чиновники со своими зарплатами .
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Ага "все вокруг виноватые", кроме нас самих, "белых и пушистых"!
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