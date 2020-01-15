 Убийство Шеремета: Печерский райсуд рассматривает изменение меры пресечения Дугарь. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
С момента избрания Яне Дугарь меры пресечения 13 декабря 2019 года прошло более месяца, и поэтому суд может рассмотреть вопрос о продлении или изменении меры пресечения. В связи с этим, ее защита подала ходатайство об изменении меры пресечения.
Яна Дугарь и ее защитники присутствуют на заседании суда.
В самом начале заседания суд объявил перерыв на 2 часа для ознакомления прокуроров с материалами ходатайства защиты о смене меры пресечения Дугарь.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Накануне Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Яной Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
"За версією слідства, Дугарь «проводила розвідку» біля будинку Шеремета та фотографувала на мобільний телефон камери спостереження довкола майбутнього місця злочину."
При цьому при обшуку у ней в гуртожитку вилучили саперну сумку, що належала її сусіду по гуртожитку. В таких сумках сапери переносять звичайні інструменти, вибухонебезпечних предметів там немає. Мабуть, "За версією слідства" для фотографування на мобільний така сумка вкрай необхідна.
сама в этом призналась...., и подтверждено многочисленными свидетелями..
заслужила зе-тюрьму без всяких сомнений..
ты ведь отказался ))
А Печерский суд должен быть расформирован и сравнен с землей, а на его месте должен быть построен выгул для собак! После усиленной дезинфекции расплавленной серой...
Читай историю Приключений Содома в Гоморре Печерской!
И большое подозрение что им впаяют немалые сроки...
А если прокуроры не расскажут об ЭТОМ ?
Ой блин, как бы так не вышло, шо они сами бы не просились в надежную камеру под круглосуточным наблюдением волонтеров - опасной вдруг может стать роль копилки секретов власти! Когда-то пра-пра-папередник Авакова с перепугу даже два раза себе в голову попал!
Напевно, бояться посади, зарплати втратити, відпустивши невинувату дівчину-воїна?
Гній і годі.
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
13 декабря 2019 г. ·
До уваги представників ЗМІ! З приводу затримання сержанта Антоненко Андрія, якого підозрюють у скоєнні злочинуАнтоненко Андрій Сергійович проходить військову службу за контрактом в лавах Сил спеціальних операцій з липня 2017 року, в Командуванні ССО з червня 2019 року. За час проходження служби характеризується позитивно.
Авакова і Зеленського у відставку!!!!!!!!!!!!!!!!