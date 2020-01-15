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 Убийство Шеремета: Печерский райсуд рассматривает изменение меры пресечения Дугарь. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство защиты подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь об избрании ей меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

С момента избрания Яне Дугарь меры пресечения 13 декабря 2019 года прошло более месяца, и поэтому суд может рассмотреть вопрос о продлении или изменении меры пресечения. В связи с этим, ее защита подала ходатайство об изменении меры пресечения.

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Яна Дугарь и ее защитники присутствуют на заседании суда.

В самом начале заседания суд объявил перерыв на 2 часа для ознакомления прокуроров с материалами ходатайства защиты о смене меры пресечения Дугарь.

Убийство Шеремета: Печерский райсуд рассматривает изменение меры пресечения Дугарь 01
Убийство Шеремета: Печерский райсуд рассматривает изменение меры пресечения Дугарь 02
Убийство Шеремета: Печерский райсуд рассматривает изменение меры пресечения Дугарь 03
Убийство Шеремета: Печерский райсуд рассматривает изменение меры пресечения Дугарь 04
Убийство Шеремета: Печерский райсуд рассматривает изменение меры пресечения Дугарь 05
Убийство Шеремета: Печерский райсуд рассматривает изменение меры пресечения Дугарь 06
Убийство Шеремета: Печерский райсуд рассматривает изменение меры пресечения Дугарь 07
Убийство Шеремета: Печерский райсуд рассматривает изменение меры пресечения Дугарь 08

Убийство Шеремета: Печерский райсуд рассматривает изменение меры пресечения Дугарь 09
Убийство Шеремета: Печерский райсуд рассматривает изменение меры пресечения Дугарь 10
Убийство Шеремета: Печерский райсуд рассматривает изменение меры пресечения Дугарь 11
Убийство Шеремета: Печерский райсуд рассматривает изменение меры пресечения Дугарь 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Накануне Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Яной Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/p3169961
 
 
 Топ комментарии
 
Власть с делом Шеремета жидко обосралась.
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Там суцільний фуфєл.
"За версією слідства, Дугарь «проводила розвідку» біля будинку Шеремета та фотографувала на мобільний телефон камери спостереження довкола майбутнього місця злочину."

При цьому при обшуку у ней в гуртожитку вилучили саперну сумку, що належала її сусіду по гуртожитку. В таких сумках сапери переносять звичайні інструменти, вибухонебезпечних предметів там немає. Мабуть, "За версією слідства" для фотографування на мобільний така сумка вкрай необхідна.
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Хто знає які докази є проти Дугарь?
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я тоже люблю фильмы с Арнольдом, но наши "реформированные" суды уже свои методички имеют
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Якщо тобі нічого невідомо, то не пиши.
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Я так понимаю что тебе все на свете известно.
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Там суцільний фуфєл.
"За версією слідства, Дугарь «проводила розвідку» біля будинку Шеремета та фотографувала на мобільний телефон камери спостереження довкола майбутнього місця злочину."

При цьому при обшуку у ней в гуртожитку вилучили саперну сумку, що належала її сусіду по гуртожитку. В таких сумках сапери переносять звичайні інструменти, вибухонебезпечних предметів там немає. Мабуть, "За версією слідства" для фотографування на мобільний така сумка вкрай необхідна.
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Ali Hasan - занимала активную про-украинскую позицию...., военный медик - спасала жизни биндеровцев.. (смотри фото)
сама в этом призналась...., и подтверждено многочисленными свидетелями..
заслужила зе-тюрьму без всяких сомнений..

Убивство Шеремета: Печерський райсуд обирає Дугарь запобіжний захід - Цензор.НЕТ 5647
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Величайший лидер современности сказал, что виновны! Значит, виновны...
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За отказ участвовать в следственных действиях должна пойти в СИЗО.
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А ты ,бот ЗЕблевотный должен пойти в спам
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В УПК нет наказания за отказ сотрудничать со следсвием.
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вот тебя и следует посадить ))
ты ведь отказался ))
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по моему, совсем не жидко, а оччччень густо....
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И третим слоем!
А Печерский суд должен быть расформирован и сравнен с землей, а на его месте должен быть построен выгул для собак! После усиленной дезинфекции расплавленной серой...
Читай историю Приключений Содома в Гоморре Печерской!
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Власть то может и обосралась виртуально, но в тюрьме реально сидят люди...

И большое подозрение что им впаяют немалые сроки...
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Не впаяют - не за шо, бо они даже сфальсифицировать уже не могут. Тянут волынку и ищут как спрыгнуть.
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За отказ участвовать в следственных действиях должна пойти в СИЗО.
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Вот сегодня прокуроры и расскажут об этом. Подозреваемый под домашним арестом обязан принимать участие в следственных действиях. Если Яна , будучи в таком статусе, этого не дотримуется, то должна посидеть в СИЗО на время следствия.
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То есть, Дидовик сам не знает о такой норме УК.
А если прокуроры не расскажут об ЭТОМ ?
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Без сомнения у подозреваемого есть обязанность являтся по вызову следователя на следственный эксперимент. Если подозреваемый игнорирует эту свою обязанность то должен быть помещен в СИЗО, что и произойдет сегодня.
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Если следователи нарушают права человека, например, не уведомляя вовремя ее адвоката о каких-то экспериментах и допросах, то могут идти лесом со своими хотелками.
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Они не Ванги. Адвокатов должны НАДЛЕЖАЩИМ образом вовремя уведомить.
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Что, следователи не знали, что надо уведомить адвокатов? Это не отмазка. Следаки и или прокурор должны получить выговор или быть отстранены от следствия.
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Это прямая ложь. Вверху видео, где адвокаты прямо утверждают, что не брали участь в следственном эксперименте потому что он им не нравится. Про отсутствие уведомлений ничего не говорится .
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Лжете именно вы когда утверждаете что уведомлений следствия они не получали. Даже адвокаты такой ерунды не несут, у них отмазка чисто гносеологическая.
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Ні, Алочка. Пан бажає, щоб Яночка брала вину на себе. Як це вона відмовляється, наприклад, брати участь у слідчому експерименті, якщо вона цього не робила. А ці правники вимагають.
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Вообще-то там уже все следователи идеть в СИЗО - как минимум за недопуск адвокатов!
Ой блин, как бы так не вышло, шо они сами бы не просились в надежную камеру под круглосуточным наблюдением волонтеров - опасной вдруг может стать роль копилки секретов власти! Когда-то пра-пра-папередник Авакова с перепугу даже два раза себе в голову попал!
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Почему у подозреваемая тычет в телефон и никто это не пресекает.
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Конечно запрещено. Даже в криминальном кодексе прописано.
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Тролятино, у спам. І почитай кодекси. Не свої, кацапські, а наші. Державною мовою якої ти не знаєш.
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Тролятино кацапська, ти це розкажи тим вашим "терпилам" для яких вищий кайф - зробити селфі в автозаку і викласти ів Інстаграм. Поки телефон не відібрали. Посидь у спамі, тут тобі не там.
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Якіж ці прокурори-судді-слідчі духовно дріб'язкові в порівнянні з цією медичною сестрою. Вдивіться ...
Напевно, бояться посади, зарплати втратити, відпустивши невинувату дівчину-воїна?
Гній і годі. Убивство Шеремета: Печерський райсуд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь - Цензор.НЕТ 8051
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убийцы должны сидеть в тюрьмах, даже если они умело маскировались под патриотов
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Они и не маскировались под "патриотов" и не собираются это делать. Достаточно просто насладится руским матом в их исполнении в зале суда.
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Патриоты воюют за Украину, независимо от того на каком языке они говорят или ругаются.
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Что с музыкантом? В каком секторе воевал?
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Это хорошо. Но хоть одну пулю в сторону руских послал? Или все на гитаре аккорды брал в тылу?
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Это вопрос к его сослуживцам и командирам. Но даже если он только мотивировал бойцов своими песнями, это вполне достойный вклад в борьбу против рашистов. Сам то небось как минимум батальон орков выкосил, раз так суров?
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И убийцы должны сидеть и следователи, которые фабрикуют дела против невиновных, даже если они просто исполняют волю начальства. Начальство такое также должно сидеть.
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Потрібно судити цю вбивцю!
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И Корчинская тут как тут. Прямо интересно чем зарабатывает на жизнь вся эта "группа поддержки", что может позволить себе жить в Киеве и ходить на суды в рабочий день.
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Якщо дівчина дійсно не винна, а її позорять, принижують, то треба буде новій владі і в першу чергу Рюкзакову, брати торбу і йти в "хату", зайти і попросити віртухая замкнути і викинути ключі і ніколи не виходити на свободу.
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За такою логікою всіх прокурорів та слідчих в Англії треба за грати бо там менше половини процесів з вироком "винен".
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гребаный позор, дожится чтоб судей контролировать надо, распустить весь корпус судейский эта лавочка давно на карман работает, какой тогда вообще смысл в судопроизводстве если их надо контролировать
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Герою України Яні Дугарь - повне виправдання!!!!!!!!!
Авакова і Зеленського у відставку!!!!!!!!!!!!!!!!
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