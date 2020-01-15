 Убийство Шеремета: Печерский райсуд рассматривает изменение меры пресечения Дугарь. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

С момента избрания Яне Дугарь меры пресечения 13 декабря 2019 года прошло более месяца, и поэтому суд может рассмотреть вопрос о продлении или изменении меры пресечения. В связи с этим, ее защита подала ходатайство об изменении меры пресечения.

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Яна Дугарь и ее защитники присутствуют на заседании суда.

В самом начале заседания суд объявил перерыв на 2 часа для ознакомления прокуроров с материалами ходатайства защиты о смене меры пресечения Дугарь.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Накануне Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Яной Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".