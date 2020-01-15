 Убийство Шеремета: Печерский райсуд продолжит рассмотрение изменения меры пресечения Дугарь 17 января. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

С момента избрания Яне Дугарь меры пресечения 13 декабря 2019 года прошло более месяца, и поэтому суд может рассмотреть вопрос о продлении или изменении меры пресечения. В связи с этим, ее защита подала ходатайство об изменении меры пресечения.

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Яна Дугарь и ее защитники присутствуют на заседании суда.

В самом начале заседания суд объявил перерыв на 2 часа для ознакомления прокуроров с материалами ходатайства защиты о смене меры пресечения Дугарь.

После перерыва защита объявила ряд ходатайств, в частности о готовности взять Дугарь на поруки. Также адвокаты просят суд перенести заседание, чтобы часть свидетелей могли принять в нем участие.

В результате судья решил допросить тех свидетелей, которые уже присутствуют в здании суда. Также судья попросил прекратить на время допроса свидетелей онлайн трансляции, чтобы они не могли услышать показания друг друга.

После допроса двух свидетелей суд постановил перенести заседание на 17 января на 12.30.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Накануне Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Яной Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".