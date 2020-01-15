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 Убийство Шеремета: Печерский райсуд продолжит рассмотрение изменения меры пресечения Дугарь 17 января. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский райсуд Киева сегодня, 15 января, начал рассмотрение ходатайства защиты подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь об избрании ей меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

С момента избрания Яне Дугарь меры пресечения 13 декабря 2019 года прошло более месяца, и поэтому суд может рассмотреть вопрос о продлении или изменении меры пресечения. В связи с этим, ее защита подала ходатайство об изменении меры пресечения.

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Яна Дугарь и ее защитники присутствуют на заседании суда.

В самом начале заседания суд объявил перерыв на 2 часа для ознакомления прокуроров с материалами ходатайства защиты о смене меры пресечения Дугарь.

После перерыва защита объявила ряд ходатайств, в частности о готовности взять Дугарь на поруки. Также адвокаты просят суд перенести заседание, чтобы часть свидетелей могли принять в нем участие.

В результате судья решил допросить тех свидетелей, которые уже присутствуют в здании суда. Также судья попросил прекратить на время допроса свидетелей онлайн трансляции, чтобы они не могли услышать показания друг друга.

После допроса двух свидетелей суд постановил перенести заседание на 17 января на 12.30.

Убийство Шеремета: Печерский райсуд продолжит рассмотрение изменения меры пресечения Дугарь 17 января 01
Убийство Шеремета: Печерский райсуд продолжит рассмотрение изменения меры пресечения Дугарь 17 января 02
Убийство Шеремета: Печерский райсуд продолжит рассмотрение изменения меры пресечения Дугарь 17 января 03
Убийство Шеремета: Печерский райсуд продолжит рассмотрение изменения меры пресечения Дугарь 17 января 04
Убийство Шеремета: Печерский райсуд продолжит рассмотрение изменения меры пресечения Дугарь 17 января 05
Убийство Шеремета: Печерский райсуд продолжит рассмотрение изменения меры пресечения Дугарь 17 января 06
Убийство Шеремета: Печерский райсуд продолжит рассмотрение изменения меры пресечения Дугарь 17 января 07
Убийство Шеремета: Печерский райсуд продолжит рассмотрение изменения меры пресечения Дугарь 17 января 08

Убийство Шеремета: Печерский райсуд продолжит рассмотрение изменения меры пресечения Дугарь 17 января 09
Убийство Шеремета: Печерский райсуд продолжит рассмотрение изменения меры пресечения Дугарь 17 января 10
Убийство Шеремета: Печерский райсуд продолжит рассмотрение изменения меры пресечения Дугарь 17 января 11
Убийство Шеремета: Печерский райсуд продолжит рассмотрение изменения меры пресечения Дугарь 17 января 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Накануне Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Яной Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/p3169961
 
 
 Топ комментарии
 
Ali Hasan - занимала активную про-украинскую позицию...., военный медик - спасала жизни биндеровцев.. (смотри фото)
сама в этом призналась...., и подтверждено многочисленными свидетелями..
заслужила зе-тюрьму без всяких сомнений..

Убивство Шеремета: Печерський райсуд обирає Дугарь запобіжний захід - Цензор.НЕТ 5647
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Там суцільний фуфєл.
"За версією слідства, Дугарь «проводила розвідку» біля будинку Шеремета та фотографувала на мобільний телефон камери спостереження довкола майбутнього місця злочину."

При цьому при обшуку у ней в гуртожитку вилучили саперну сумку, що належала її сусіду по гуртожитку. В таких сумках сапери переносять звичайні інструменти, вибухонебезпечних предметів там немає. Мабуть, "За версією слідства" для фотографування на мобільний така сумка вкрай необхідна.
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Вопрос если не суд то кто должен выносить решение о виновности и не виновности обвиняемых что практикуется во всех цивилизованных странах мира?
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Я вас тоже послать могу.. тут много ума не надо)) тут вопрос что делать? Кто должен выносить решения о виновности и не виновности в государстве? Или может государство вообще ни к чему? Как минимум правовое? Толпа, народ, анархия?
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Корчинская с мужем. Эти правильные приговоры вынесут. А потом им еще правильней приговор вынесут другие лица. Так и будет крутится красное колесо гражданской войны.
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Отпустить и извинится. Приказ народа Украины. За неисполнение высшая мера после смены власти. Это не угроза - это воля украинского народа.
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Ну уж нет.
На нарах должны оказаться все те, кто это поганое дело склепал.
Просто "извиниться" - не получится больше, уж извините.
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Они не отпустят и получат высшую меру. Поэтому всё по плану. Время бежит быстро и смена власти не за горами.
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Раз они сами так напрашиваются, то так и будет
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Ну, не надо полумер, Судоплатов за свои злодеяния вроде очутился на нарах, а на деле - в санатории для идиотов, а потом был реабилитирован.
Как альтернативу могу предложить чисто украинскую альтернативу - палю после чего - европейская практика, через повещание за яйца, как муссолини.
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аццкий цирк..., столько людей вовлечены в это представление, а человек просто не виновен -не был, не состоял, не участвовал..., но все тратят время, нервы и чужие деньги...
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попробуете ее закрыть клянусь завтра я выйду
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ну наверное незря я на бамбас ездил что то придумаю, они меня знают да и парни думаю не зассат подтянутся
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Ну а требовать то чего будете? Суда "по понятиям"?
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На то есть государственный орган- суд. Справедливость в вашем понятии это банда гопников у которой основной инструмент это запугивание?
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банда гопников это ваши судьи которые свои хоромы немогут пояснить, а я всю жизнь до войны на скорой работал гопник из меня так себе
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Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются
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Да угомонитесь вы уже! Революционер-романтик! Было уже это все в 2014м во главе со всеми этими Парасюками, казаками Гаврилюками, Мустафой Найемом и Таней Черновол.. и где теперь эти герои революций? Должности сытые получили а бардак как был так и остался.. или вы тоже надеетесь при новом шухере что то себе урвать?
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нит, революции будут пока всю мразь не выведем
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Не выведите.. шайка негодяев у власти будет менять шайку негодяев. а вот страну окончательно развалить я думаю у вас получится может вполне.
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Зверобой такая медийная стала, все её знают теперь. А че она на этом суде делает? Кабинетом ошиблась?
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Хочет узнать, они реально хотели ее грохнуть или только напугать.
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В чому прикол!? Ні в чому не повинних патріотів, захисників України, пресують, судять, садять а вбивць українців, вбивць і катів військових ЗСУ, відвертих ворогів України відпускають по обміну!!!!! Де тут Зебіли сенс!?
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сенс і зебіли: ці поняття не сумісні
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Нема ніяких зебілів і мародерів. Є українці і вони за Зєлю і Пєцю на нари.
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Зеленскогои его подельников
будут судить в Печерском суде
так как это самый-самый суд
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