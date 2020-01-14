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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Послы Латвии и Эстонии посетили позиции украинских военных на переднем крае в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Иностранная делегация во главе с послами Латвийской Юрисом Пойкансом и Эстонской Республик Каймо Кууском посетила позиции украинских военных на переднем крае в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Послы Латвии и Эстонии посетили позиции украинских военных на переднем крае в зоне ООС 01

Находясь в одной из механизированных бригад, дипломаты отказались от протокольного официоза, и в дружественной и непринужденной обстановке пообщались с военнослужащими подразделения.

В частности, посол Латвийской Республики в Украине Пойканс, в знак уважения к нашей стране, общаясь с бойцами, обращался к ним на украинском языке. "Я очень горжусь тем, что я сейчас здесь, с вами, настоящими героями Украины. Вы делаете очень большое и почетное дело - защищаете свою родную землю от оккупантов. Пусть Вас всегда оберегает Господь Бог и сопутствует удача и успех. Все будет Украина", - сказал гость из Латвии.

Послы Латвии и Эстонии посетили позиции украинских военных на переднем крае в зоне ООС 02

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Послы Латвии и Эстонии посетили позиции украинских военных на переднем крае в зоне ООС 03
Послы Латвии и Эстонии посетили позиции украинских военных на переднем крае в зоне ООС 04

Наши партнеры из Прибалтики приехали к защитникам Украины не с пустыми руками. Кулинарным сюрпризом для наших воинов стал обед, собственноручно приготовленный группой капелланов национальных Вооруженных Сил Латвии - рагу Болоньезе к итальянской пасте.

Послы Латвии и Эстонии посетили позиции украинских военных на переднем крае в зоне ООС 05

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Послы Латвии и Эстонии посетили позиции украинских военных на переднем крае в зоне ООС 06
Послы Латвии и Эстонии посетили позиции украинских военных на переднем крае в зоне ООС 07

Во время обеда участники обсудили насущные вопросы жизни и быта защитников Украины, также иностранные гости поблагодарили воинов за мужество и доблесть, которую они ежедневно демонстрируют, давая отпор вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Источник: https://censor.net.ua/p3169916
 
   
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Надо было туда ещё фрау Риббентроп за патлы притаскать и мсье Макарона подсрачниками пригнать, падлюк !!! Послы Латвии и Эстонии посетили позиции украинских военных на переднем крае в зоне ООС - Цензор.НЕТ 1479
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Благодарность друзьям Украины -прибалтобандеровцам☝️☝️☝️. Помогают выполнять обязанности президента Украины главзебилу без главзебила. Ибо оно сцыт☝️☝️☝️
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