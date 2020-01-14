 Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР. ФОТОрепортаж

Фототчет о работе Верховной Рады за 14 января от корреспондента Цензор.НЕТ.

Жан Беленюк из "СН"







Первый вице-спикер Руслан Стефанчук





Депутатские разговоры

Селфи в зале

Ирина Геращенко из "ЕС"

Максим Пашковский из "СН" с коллегами

Александр Куницкий из "СН"





Андрей Иванчук с коллегами

Святослав Вакарчук (Голос) и Мустафа Джемилев (ЕС) с коллегой





Ольга Коваль из "СН" красит губы в зале парламента

Александр Дубинский из "СН"

Андрей Герус из "СН" с коллегой

Совещание нардепов из "СН"





Жестикуляция нардепа из "СН"

Депутатские секреты





Ирина Аллахвердиева из "СН" с коллегами

Мария Мезенцева из "СН"

Совещание фракции "ОПЗЖ" вид сверху - Виктор Медведчук, Нестор Шуфрич и Вадим Рабинович