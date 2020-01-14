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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР. ФОТОрепортаж

В рабочий день 14 января 2020 года народные депутаты проголосовали за отмену монополии в адвокатуре, приняли закон о едином юридическом лице для Государственной таможенной службы, проголосовали за правки в Уголовно-Процессуальный кодекс и отменили регистрацию депутата Ирины Венедиктовой.

Фототчет о работе Верховной Рады за 14 января от корреспондента Цензор.НЕТ.

Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 01

Жан Беленюк из "СН"


Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 02
Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 03

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук

Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 04
Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 05

Депутатские разговоры 

Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 06

Селфи в зале 

Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 07

Ирина Геращенко из "ЕС"

Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 08

Максим Пашковский из "СН" с коллегами

Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 09

Александр Куницкий из "СН"


Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 10

Андрей Иванчук с коллегами

Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 11

Святослав Вакарчук (Голос) и Мустафа Джемилев (ЕС) с коллегой 

Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 12

Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 13
Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 14

Ольга Коваль из "СН" красит губы в зале парламента

Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 15

Александр Дубинский из "СН"

Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 16

Андрей Герус из "СН" с коллегой 

Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 17

Совещание нардепов из "СН"

Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 18
Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 19

Жестикуляция нардепа из "СН"

Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 20

Депутатские секреты

Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 21
Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 22

Ирина Аллахвердиева из "СН" с коллегами 

Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 23

Мария Мезенцева из "СН"

Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР 24

Совещание фракции "ОПЗЖ" вид сверху - Виктор Медведчук, Нестор Шуфрич и Вадим Рабинович

Источник: https://censor.net.ua/p3169911
 
 
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недоумки зрадили вас
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Судя по картинкам, в Украине есть депутаты. А они зарплату получают? А то их как бы и нет.
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Дать им написать диктант 5-7 класса на украинском языке и проорать,показав людям
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