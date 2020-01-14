 Депутаты 14 января приняли заявление по авиакатастрофе в Иране, проголосовали ряд законов и прекратили полномочия Венедиктовой, - день работы ВР. ФОТОрепортаж

Фототчет о работе Верховной Рады за 14 января от корреспондента Цензор.НЕТ.
Жан Беленюк из "СН"
Первый вице-спикер Руслан Стефанчук
Депутатские разговоры
Селфи в зале
Ирина Геращенко из "ЕС"
Максим Пашковский из "СН" с коллегами
Александр Куницкий из "СН"
Андрей Иванчук с коллегами
Святослав Вакарчук (Голос) и Мустафа Джемилев (ЕС) с коллегой
Ольга Коваль из "СН" красит губы в зале парламента
Александр Дубинский из "СН"
Андрей Герус из "СН" с коллегой
Совещание нардепов из "СН"
Жестикуляция нардепа из "СН"
Депутатские секреты
Ирина Аллахвердиева из "СН" с коллегами
Мария Мезенцева из "СН"
Совещание фракции "ОПЗЖ" вид сверху - Виктор Медведчук, Нестор Шуфрич и Вадим Рабинович