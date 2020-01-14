 Кремлевские басни, стратегические партнеры, голубь мира. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Какая разница?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепам повысят зарплату примерно на 3 тыс. грн, - Разумков
Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия о зарплатах нардепов: должны получать от 70 тыс. до 100 тыс. грн
Поторопился...
Стратегические партнёры
Следуя логике
Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан и Баканов отсутствовали на совещании по авиакатастрофе в Тегеране и не вернулись с отдыха в отличие от Зеленского, - Бутусов. ФОТО
... вместе с Сурковым
Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Читайте на "Цензор.НЕТ": Все указывает на то, что у Зеленского в Омане была встреча с Сурковым, а сбитый самолет мог быть мерой устрашения, - Амелин
Кремлевские басни
Читайте на "Цензор.НЕТ": Продление закона об особом статусе Донбасса - шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, - Путин
Трамп водить Маланку
Голубь мира
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