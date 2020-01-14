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 Кремлевские басни, стратегические партнеры, голубь мира. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Кремлевские басни, стратегические партнеры, голубь мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Какая разница?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепам повысят зарплату примерно на 3 тыс. грн, - Разумков

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия о зарплатах нардепов: должны получать от 70 тыс. до 100 тыс. грн

Кремлевские басни, стратегические партнеры, голубь мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Поторопился...

Кремлевские басни, стратегические партнеры, голубь мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Стратегические партнёры

Кремлевские басни, стратегические партнеры, голубь мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Следуя логике

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан и Баканов отсутствовали на совещании по авиакатастрофе в Тегеране и не вернулись с отдыха в отличие от Зеленского, - Бутусов. ФОТО

Кремлевские басни, стратегические партнеры, голубь мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

... вместе с Сурковым

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все указывает на то, что у Зеленского в Омане была встреча с Сурковым, а сбитый самолет мог быть мерой устрашения, - Амелин

Кремлевские басни, стратегические партнеры, голубь мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Кремлевские басни

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продление закона об особом статусе Донбасса - шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, - Путин

Кремлевские басни, стратегические партнеры, голубь мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Трамп водить Маланку

Кремлевские басни, стратегические партнеры, голубь мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Голубь мира

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3169879
 
   
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да и жителям Болграда за президента казнокрада Кремлевские басни, стратегические партнеры, голубь мира. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2579
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Хорошие фотожабы, а главное всё остро по теме. Представляю подгорание ЗЕлёных пуканов....
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Зеклоуны-вылазьте из под плинтуса пообщаемся !
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Трамп водить Маланку, це 5. Хто ж той витончений креативник?
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