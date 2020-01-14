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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 января, в Брюсселе начальник Генерального штаба Украины генерал-полковник Руслан Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов в формате с операционными партнерами Миссии "Решительная поддержка" (Афганистан).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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Также во время визита в штаб-квартиру НАТО Хомчак провел встречи с начальниками штабов обороны Вооруженных Сил Великобритании и Румынии и начальниками Генеральных штабов Вооруженных Сил Литвы и Польши. Речь шла об углублении военного диалога между Вооруженными Силами Украины и армиями стран НАТО, также обсуждались актуальные аспекты военного сотрудничества.

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Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов 07

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Накануне, начальник Генерального штаба Украины посетил Стратегическое командование НАТО по операциям в городе Монс (Королевство Бельгия), где встретился с заместителем Верховного Главнокомандующего Объединенных ВС НАТО в Европе генералом Джеймсом Эверардо (Великобритания).

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Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов 09

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Источник: https://censor.net.ua/p3169859
 
 
 Топ комментарии
 
Дезертира, который кинул журналистов и раненого солдата, оставив их оккупантам, а сам хутко смылся, принимают на высшем уровне НАТО. Вот в такое время и живем.
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А морда у Хомчака заметно округлилась с момента его назначения )))) Видать и впрямь в армии кормить хорошо начали ... )))) ЗереХВормы однако .... ))))
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на уровне начальников.....не его уровень, однозначно
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Місія по Авганістану. Насторожує. Виникають якісь історичні асоціації.
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Будет проводить семинары на тему- как нужно героически бросать подразделения в бою, и смело убегать, сохраняя свою ценную шкуру, во имя родины и победы.
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А морда у Хомчака заметно округлилась с момента его назначения )))) Видать и впрямь в армии кормить хорошо начали ... )))) ЗереХВормы однако .... ))))
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Дезертира, который кинул журналистов и раненого солдата, оставив их оккупантам, а сам хутко смылся, принимают на высшем уровне НАТО. Вот в такое время и живем.
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Что-то у Хомчака на фото погоны меняются... Перепутал чей-то пиджак? Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов - Цензор.НЕТ 575
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Мабуть ділився досвідом - як треба віджимати ресурси у конкурентів і виходити з котлів.
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План роботи на тиждень, план роботи на день, план роботи на місяць, конспект по складанню конспектів, конспект не встановленого зразку, бирка не встановленого розміру і не на встановленій відстані, шрифт на бірці не встановленого зразку. Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов - Цензор.НЕТ 1791
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Є такі рослини-паразити.Можна тільки уявити яку відразу викликають вони у людей які є дійсно справжніми спецами у своїх країнах.....особливо після поведінки ПА і міністерств і силових структур України після трагедії в Омані.....кремлівці здорово заткнули беню-не платить або хоче більшого...це сюр на весь світ....а ще хочуть землю продати...і зробити з нас біженців як із сирійців.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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