EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  1139  10
Материалы по теме:
Все про:Одесса (5869) пожар (3897) ГСЧС (2432) ГБР (843)

 Экс-главе одесской ГСЧС сообщили о подозрении из-за пожаров в лагере "Виктория", психиатрической больнице, отеле "Токио Стар" и колледже, - ГБР. ФОТОрепортаж

ГБр сообщило о подозрении бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. Экс-чиновник подозревается в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что подозреваемый, будучи должностным лицом, ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности. В результате чего в 2017-2019 годах на территории г.. Одесса произошло четыре масштабных пожара:

- на территории коммунального внешкольного учебного заведения "Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория";
- на территории коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной центр психического здоровья";
- в помещении гостиницы "ТОКИО СТАР";
- в помещении ГВУЗ "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса".

Указанные события привели к гибели 32 человек, а также повлекли материальный ущерб на общую сумму 4 млн 907 тыс. 589 грн.

В случае доказательства вины экс-чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Владельца отеля "Токио Стар", в котором в августе сгорели 9 человек, отпустили под домашний арест

Экс-главе одесской ГСЧС сообщили о подозрении из-за пожаров в лагере Виктория, психиатрической больнице, отеле Токио Стар и колледже, - ГБР 01
Экс-главе одесской ГСЧС сообщили о подозрении из-за пожаров в лагере Виктория, психиатрической больнице, отеле Токио Стар и колледже, - ГБР 02
Экс-главе одесской ГСЧС сообщили о подозрении из-за пожаров в лагере Виктория, психиатрической больнице, отеле Токио Стар и колледже, - ГБР 03

Источник: https://censor.net.ua/p3169858
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это он на своей Ауди расписывается? Значит исполнял обязанности очень хорошо. Для себя и родичей.
 показать весь комментарий
 
 
А хто в "Вікторії" лєнточку чик-чик??
 показать весь комментарий
 
Здерут денег и отпустят - народ Украины этот прикол уже знает.
 показать весь комментарий
 
за 32 человека и 5 млн. грн. - от 2-х до 5-ти... В этой стране пожары никогда не закончатся.. Жечь выгодно..
 показать весь комментарий
 
 
вот вам и факт на лицо ,зацените Ауди А6 у пожарника ..сколько стоит такая машина а обслуживать ее это нереально как для меня ..Вот машинку и купил на взятки ,закрывая глаза на наркшения ..Цена такой взятки -человеческие жизни ...Я не согласен суд должен ему 15 лет а то и пожизненое присудить
 показать весь комментарий
 
 
Так "Вікторію" спалила вихователька своїм підписом у журнальчику. Цей дядя нєуінауат!
 показать весь комментарий
 
Нефігаси собі на яку машинку "наколядував" цей чиновник....
 показать весь комментарий
 
вдумайтесь!! оно занимало должность пока не сгорел третий обьект. два серьезнейших пожара это же фигня.
 показать весь комментарий
 
 
Безалаберна влада! Стільки випадків і тільки тепер?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх