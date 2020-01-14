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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:вымогательство (305) ОПГ (217) Нацполиция (10732)

 Банда под видом участников АТО похищала людей, угрожала убийством и выбивала долги на сумму 11 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Следователи Нацполиции установили причастность группы к совершению четырех эпизодов с вымогательством около 11 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Работники Главного следственного управления Национальной полиции Украины установили, что ориентировочно в 2019 году 26-летний гражданин Российской Федерации создал преступную организацию для совершения особо тяжких преступлений.

Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, злоумышленники представлялись участниками АТО и с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги.

Установлено, что "работали" участники преступной организации по заказу третьих лиц. Для прикрытия своей преступной деятельности подозреваемые использовали различные субъекты хозяйствования.

Так, участники организации угрожали одному из пострадавших и его близким родственникам убийством и требовали $400 тыс. А в сентябре 2019 в Киеве подозреваемые похитили другого потерпевшего, требуя от него 15 тыс. евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требовали $860 тысяч: киевские правоохранители разоблачили банду вымогателей, в которую входил депутат облсовета

Сейчас установлена причастность злоумышленников к четырем эпизодам вымогательства. Сумма средств, полученных преступных путем, составляет около 11 млн грн.

Главное следственное управление Нацполиции Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении восьми участников преступной организации.

Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч. 4 ст.189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения) и ч. 3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас лидер преступной организации объявлен в международный розыск. Еще четверо подозреваемых - в государственный. Остальные трое подозреваемых уже задержаны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Группа вымогателей, требовавших с бизнесмена 660 тыс. грн, задержана в Николаеве. ФОТОрепортаж

Банда под видом участников АТО похищала людей, угрожала убийством и выбивала долги на сумму 11 млн грн, - Нацполиция 01
Банда под видом участников АТО похищала людей, угрожала убийством и выбивала долги на сумму 11 млн грн, - Нацполиция 02
Банда под видом участников АТО похищала людей, угрожала убийством и выбивала долги на сумму 11 млн грн, - Нацполиция 03
Банда под видом участников АТО похищала людей, угрожала убийством и выбивала долги на сумму 11 млн грн, - Нацполиция 04
Банда под видом участников АТО похищала людей, угрожала убийством и выбивала долги на сумму 11 млн грн, - Нацполиция 05
Банда под видом участников АТО похищала людей, угрожала убийством и выбивала долги на сумму 11 млн грн, - Нацполиция 06
Банда под видом участников АТО похищала людей, угрожала убийством и выбивала долги на сумму 11 млн грн, - Нацполиция 07

Источник: https://censor.net.ua/n3169828
 
 
 Топ комментарии
 
теперь хватит и на анал)))))))))))))))
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На першому фото борцуха-поломані вуха. Певно чеченець.
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На першому фото борцуха-поломані вуха. Певно чеченець.
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так пишуть же вам шо громадянюк РФ - а там Сибір, вітер, от вуха і того..... анісламалісь Банда под видом участников АТО похищала людей, угрожала убийством и выбивала долги на сумму 11 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 153
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хоть чучменец, хоть чухонец , ноги руки переломать ,голову открутить и отпустить.
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ашипка,голову прострелить,желательно три раза,одним словом чем больше тем лучше
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Мало будетЗа умысел в составе банды треба давати по декилька десяткив рокив на кожне око.
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И декилька десятков рокив ты будешь их содержать в тюрьме за свои деньги НА КОЖНЕ ОКО
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Тюрьмы для того и придуманы,чтоб законослухняни украинцы могли спокойно ходить по улицам
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Ну что, соевые, у вас есть очередной шанс раздуть истерику про зраду зрадную, что ветеранов "зебильная власть" прессует!😂
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Не... зебильная власть и так каждый день обсерается... этого достаточно и истерик уже не вызывает.😁
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Шо вспенился, Зедрот? Баба твоя истерит, ей зеленые сопли на уши вешай!
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А может это участники ато под видом банды.
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А может ты очко научишься,не рукой, а бумагой подтирать?!
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эээ, ара, выхады сдавайси, тут макароны дают по вторникам, а по субботам отпускают "под личное обязательство" и даже без браслетов со стразами, сдавайси, а не то опять призовем чтобъ сдалси. обменяем, мамой клинус.(из призыва прокурора к бандитам)
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а что это с ухом, у этого казбека,что на первом фото,свинья пожевала Банда под видом участников АТО похищала людей, угрожала убийством и выбивала долги на сумму 11 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8551
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Сто первый раз напишу - такие люди не нужны обществу. Их нужно утилизировать или на трансплантацию ( у кого хорошее здоровье).
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а теперь шутки в сторону, ко мне не прийдут люди под видом атовцев и к вам, тоесть они пугали участием в ато, а пугать этим можно только вату вот и все и да до суда лица выкладывать некомильфо и противозаконно
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Ну и кто это? Из какого альбома фотки? На сколько мы осведомлены эти фотки не из КПЗ МВД а из каких то личных архивов. Кто это? Опять похоже мусора "телегу" запустили о своих подвигах и даже морды не заретушировали как они всегда делают.
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А ухи вообще не чистит,пятый сверху вниз " табор уходит в небо", шестой впервые " галстуке,а бороды типа,шоб страшнее и солиднее
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они не под атошников косили, а под ментов, только мусора этого не говорят.
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Расстрелять подонков! Что бы такие твари не топтали землю!
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